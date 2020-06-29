Шахтер рассмотрит возможность подписать игрока на место Исмаили

Основной левый защитник «Шахтера» Исмаили получил тяжелую травму колена, перенес операцию и выбыл на 6 месяцев. Наставник Луиш Каштру оценил, кто может заменить бразильца.

«Исмаили - один из лучших на своей позиции. Травма - это очень печально. Теперь его ждет медленное восстановление, которое будет длиться 6 месяцев. Для нас это ужасно».

«На его позиции может играть Сиприано, Матвиенко или Болбат. Или можем подписать новичка на его место», - сказал Каштру.

До травмы Исмаили клуб продлил аренду левого защитника Эдуарда Соболя в «Брюгге».