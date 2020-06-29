Шахтер рассмотрит возможность подписать игрока на место Исмаили

Тренер Луиш Каштру не исключает необходимость усиления

  • 29.06.2020 13:45
  • 2375 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер рассмотрит возможность подписать игрока на место Исмаили
© twitter.com/fcshakhtar

Основной левый защитник «Шахтера» Исмаили получил тяжелую травму колена, перенес операцию и выбыл на 6 месяцев. Наставник Луиш Каштру оценил, кто может заменить бразильца.

«Исмаили - один из лучших на своей позиции. Травма - это очень печально. Теперь его ждет медленное восстановление, которое будет длиться 6 месяцев. Для нас это ужасно».

«На его позиции может играть Сиприано, Матвиенко или Болбат. Или можем подписать новичка на его место», - сказал Каштру.

До травмы Исмаили клуб продлил аренду левого защитника Эдуарда Соболя в «Брюгге».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    samird
    online
      samird, 29.06.2020 15:22
    0
    Сиприано, Матвиенко и Болбат не заменят Исмаили, даже если выйдут на поле одновременно. Из этой троицы лучшим видится именно Матвиенко, но кто будет играть в центре защиты? А подписать готовую равнозначную замену сейчас не выйдет, т.к. Исмаили - это один из трех китов, на которых держится Шахтер. Каштру прав - его потеря - это катастрофа в свете еврокубковый кампании. Не дай бог вылетит еще Тайсон или Марлос, и всё.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.06.2020 15:22
    0
    Сиприано, Матвиенко и Болбат не заменят Исмаили, даже если выйдут на поле одновременно. Из этой троицы лучшим видится именно Матвиенко, но кто будет играть в центре защиты? А подписать готовую равнозначную замену сейчас не выйдет, т.к. Исмаили - это один из трех китов, на которых держится Шахтер. Каштру прав - его потеря - это катастрофа в свете еврокубковый кампании. Не дай бог вылетит еще Тайсон или Марлос, и всё.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности