Уникальная плотность. Металлист 1925 вышел в лидеры Первой лиги

После матчей 21-го тура в Первой лиге в очередной раз сменился лидер. На вершине турнирной таблицы теперь харьковский «Металлист 1925».

Вообще, в нынешнем сезоне Первой лиги фиксируется невероятная плотность в борьбе за 3 путевки в Премьер-лигу. Сразу 8 команд расположились в интервале четырех очков!

В группу лидеров входят: «Металлист 1925», «Ингулец» (по 41 очку), «Агробизнес», «Рух» (по 40), «Волынь», «Оболонь-Бровар», «Минай» (по 38), «Авангард» Краматорск (37).

Первая лига. 21-й тур

29.06. Николаев – Рух Львов – 1:1

29.06. Авангард Краматорск – Кремень – 1:0

29.06. Горняк-Спорт – Балканы – 4:0

29.06. Металлург – Агробизнес – 1:3

29.06. Минай – Ингулец – 1:1

29.06. Черкащина – Металлист 1925 – 1:4

30.06. Прикарпатье - Черноморец

30.06. Волынь – Оболонь-Бровар

Турнирная таблица Первой лиги