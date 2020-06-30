Уникальная плотность. Металлист 1925 вышел в лидеры Первой лиги

После матчей 21-го тура в Первой лиге в очередной раз сменился лидер. На вершине турнирной таблицы теперь харьковский «Металлист 1925».
Вообще, в нынешнем сезоне Первой лиги фиксируется невероятная плотность в борьбе за 3 путевки в Премьер-лигу. Сразу 8 команд расположились в интервале четырех очков!
В группу лидеров входят: «Металлист 1925», «Ингулец» (по 41 очку), «Агробизнес», «Рух» (по 40), «Волынь», «Оболонь-Бровар», «Минай» (по 38), «Авангард» Краматорск (37).
Первая лига. 21-й тур
- 29.06. Николаев – Рух Львов – 1:1
- 29.06. Авангард Краматорск – Кремень – 1:0
- 29.06. Горняк-Спорт – Балканы – 4:0
- 29.06. Металлург – Агробизнес – 1:3
- 29.06. Минай – Ингулец – 1:1
- 29.06. Черкащина – Металлист 1925 – 1:4
- 30.06. Прикарпатье - Черноморец
- 30.06. Волынь – Оболонь-Бровар
Турнирная таблица Первой лиги
Источник — Sport.ua
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