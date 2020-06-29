Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо»

Специалист нашел идеального кандидата на пост тренера киевлян

  • 29.06.2020 05:19
  • 5491 просмотр
  • 9 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий Футбол» Виктор Леоненко высказался об игре «Шахтер» - «Заря» (0:0). В частности, специалист упомянул о Викторе Скрипнике, который, по его мнению, достоин тренировать киевское «Динамо».

«Я хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо. Просто человек показывает, что он тренер. Его не стоит сравнивать с Вернидубом. Скрипник собрал боеспособную команду, а у Вернидуба были футболисты хорошие, которые не нужны Шахтеру. 

Что касается Шахтера, то я уверен, что он опять будет первым. Говорю за год. Не хотелось бы, чтобы отрыв составлял 16 очков. Так скоро люди перестанут футбол смотреть», - считает Леоненко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(28 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 29.06.2020 10:26
    0
    В структуре Динамо - все динамовские сердца. Со своим ограниченным видением. Они - больше фон для Суркиса. На этом фоне он выглядит чуть лучше.
    Новый тренер (действительно новый, не "сердце") будет работать с недалеким президентом и таким же аппаратом. Плюс еще ограниченные финансовые возможности. Чего можно ожидать от такой комбинации?
    Ссылка
    Мирослав Пецух
    online
      Мирослав Пецух, 29.06.2020 09:07
    0
    Еще раз о Динамо,вернее о тренерах...Я не думаю что Суркис услышит большинство.Он будет колупатся в этом гавне еще долго,ему так выгодно...А ведь неплохие ребята есть,им нужен тренер настоящий типа Скрипника.Но услышит ли эти слова пан Суркис это увидим не за долго.Я больше не хочу месить грязь,пока это бесполезно.Пока Михайличенко у руля ,ожидать чего-то хорошего нет смысла.Всем удачи...
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 29.06.2020 08:51
    +2
    Полностью с ним согласен, очень хотелось бы видеть Скрпника у руля Динамо.
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 29.06.2020 08:01
    +1
    Скрипник, Григорчук, чи навіть Грозного може ще спробувати хоча його остання спроба в упл була невдалою. Успіху звісно ніхто не гарантує але шанси що один із цих тренерів поставить командну гру будуть як мінімумі 50 відсотків. Але навряд чи Суркіс візьме успішного тренера скоріше шукатиме зірок старого Динамо які по 10-15 років нікого не тренерують бо їм зіркові команди їм не довірять а умовну Ворсклу чи Олімпік не можуть очолити бо вони зірки. Таких велечезна черга в Динамо
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 29.06.2020 07:59
    +3
    Ukrop, 29.06.2020 07:53
    Просрали тренера. Скрипник бы подошел Динамо
    Скрипника уволили б через год. Инвалиды не прошли бы в обожаемую Суркисом Лигу Чемпионов, слили тренера или что-то еще.. Человек получил бы себе депрессию на ровном месте. Оно ему надо? Ребров сказал свят-свят-свят и правильно сделал.
    Ссылка
    Ukrop
      Ukrop, 29.06.2020 07:53
    0
    Просрали тренера. Скрипник бы подошел Динамо
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 29.06.2020 07:19
    +1
    Суркис не может поставить человека у которого не динамовское сердце
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 29.06.2020 06:57
    +1
    В,Динамо потрібно щось змінювати !
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.06.2020 06:53
    +3
    Скрипник отличный бюджетный вариант для Динамо,а то в последнее время суркисы на пост главного тренера вместо динамовских сердец назначают динамовские пердаки
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 29.06.2020 07:59
    +3
    Ukrop, 29.06.2020 07:53
    Просрали тренера. Скрипник бы подошел Динамо
    Скрипника уволили б через год. Инвалиды не прошли бы в обожаемую Суркисом Лигу Чемпионов, слили тренера или что-то еще.. Человек получил бы себе депрессию на ровном месте. Оно ему надо? Ребров сказал свят-свят-свят и правильно сделал.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.06.2020 06:53
    +3
    Скрипник отличный бюджетный вариант для Динамо,а то в последнее время суркисы на пост главного тренера вместо динамовских сердец назначают динамовские пердаки
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 29.06.2020 08:51
    +2
    Полностью с ним согласен, очень хотелось бы видеть Скрпника у руля Динамо.
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 29.06.2020 08:01
    +1
    Скрипник, Григорчук, чи навіть Грозного може ще спробувати хоча його остання спроба в упл була невдалою. Успіху звісно ніхто не гарантує але шанси що один із цих тренерів поставить командну гру будуть як мінімумі 50 відсотків. Але навряд чи Суркіс візьме успішного тренера скоріше шукатиме зірок старого Динамо які по 10-15 років нікого не тренерують бо їм зіркові команди їм не довірять а умовну Ворсклу чи Олімпік не можуть очолити бо вони зірки. Таких велечезна черга в Динамо
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 29.06.2020 07:19
    +1
    Суркис не может поставить человека у которого не динамовское сердце
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 29.06.2020 06:57
    +1
    В,Динамо потрібно щось змінювати !
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 29.06.2020 10:26
    0
    В структуре Динамо - все динамовские сердца. Со своим ограниченным видением. Они - больше фон для Суркиса. На этом фоне он выглядит чуть лучше.
    Новый тренер (действительно новый, не "сердце") будет работать с недалеким президентом и таким же аппаратом. Плюс еще ограниченные финансовые возможности. Чего можно ожидать от такой комбинации?
    Ссылка
    Мирослав Пецух
    online
      Мирослав Пецух, 29.06.2020 09:07
    0
    Еще раз о Динамо,вернее о тренерах...Я не думаю что Суркис услышит большинство.Он будет колупатся в этом гавне еще долго,ему так выгодно...А ведь неплохие ребята есть,им нужен тренер настоящий типа Скрипника.Но услышит ли эти слова пан Суркис это увидим не за долго.Я больше не хочу месить грязь,пока это бесполезно.Пока Михайличенко у руля ,ожидать чего-то хорошего нет смысла.Всем удачи...
    Ссылка
    Ukrop
      Ukrop, 29.06.2020 07:53
    0
    Просрали тренера. Скрипник бы подошел Динамо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности