Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо»

Эксперт программы «Великий Футбол» Виктор Леоненко высказался об игре «Шахтер» - «Заря» (0:0). В частности, специалист упомянул о Викторе Скрипнике, который, по его мнению, достоин тренировать киевское «Динамо».
«Я хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо. Просто человек показывает, что он тренер. Его не стоит сравнивать с Вернидубом. Скрипник собрал боеспособную команду, а у Вернидуба были футболисты хорошие, которые не нужны Шахтеру.
Что касается Шахтера, то я уверен, что он опять будет первым. Говорю за год. Не хотелось бы, чтобы отрыв составлял 16 очков. Так скоро люди перестанут футбол смотреть», - считает Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Новый тренер (действительно новый, не "сердце") будет работать с недалеким президентом и таким же аппаратом. Плюс еще ограниченные финансовые возможности. Чего можно ожидать от такой комбинации?
Новый тренер (действительно новый, не "сердце") будет работать с недалеким президентом и таким же аппаратом. Плюс еще ограниченные финансовые возможности. Чего можно ожидать от такой комбинации?
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