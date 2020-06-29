Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Уже в поединке с Шахтером мы увидим другое Динамо»

Специалист считает, что киевляне хорошо подготовятся к важному матчу

  • 29.06.2020 08:15
  • 4250 просмотров
  • 11 комментариев
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Уже в поединке с Шахтером мы увидим другое Динамо»
© ФК Динамо Киев

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче против «Десны» (2:3).

— Я до матча с «Десной» считал, что «Динамо» имеет больше оснований взять серебро, и даже несмотря на поражение, остался при своем мнении. Большую роль в неудаче динамовцев сыграли проблемы в обороне. В защитной линии «бело-синих» не хватало Бурды, Попова и Миколенко. Алексею Михайличенко пришлось многое менять — переводить из опорной зоны в центр обороны Кадири, а Караваева переставить с фланга на фланг. Им было некомфортно, что и сказалось на игре.

— По ходу матча Михайличенко не удалось что-то изменить?
— Замены тренерский штаб сделал грамотные. «Динамо» после перерыва стало играть выше — очень агрессивно и качественно. Хорошо действовали на чужой половине Цыганков и Де Пена, очень помог «Динамо» выход в опорную зону Сидорчука. После того как счет стал 2:2, «Динамо» было ближе к победе, но пропущенный в самом конце встречи мяч все перечеркнул.

— В своей штрафной динамовцы допускали слишком много ошибок…
— Согласен. А главное, некому было выигрывать воздушные дуэли. Повторюсь, здесь как раз и пригодились бы Бурда с Поповым. Одного Шабанова для борьбы на втором этаже оказалось мало. Я знаю, что Гитченко отлично играет головой — как его можно было оставить одного, непонятно…

И все-таки, я уверен, что уже в следующем туре, в поединке с «Шахтером», мы увидим другое «Динамо» — агрессивное, напористое, результативное. Просто теперь «бело-синим придется играть по максимуму в каждом из оставшихся матчей.

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Источник — zbirna.com

(19 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 29.06.2020 10:29
    +1
    С Шахтером опять без очков останутся.
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    zakharka
    online
      zakharka, 29.06.2020 10:27
    +1
    Сказочник!
    Динамо будет другим только когда внем не станет суркисов.....
    А так - клизма и валидол!!
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 29.06.2020 10:24
    +1
    Мене інше цікавить-невже Грозний не побачив що це не Динамо додало в другому таймі а Десна змінила тактику і почала грати на утримання рахунку на контратаках.Якби гравцям атаки трохи більше майстерності то рахунок цілком міг би бути і 3 і 4-1 на користь Десни. І щодо Циганкова-він молодець,забив два голи,але називати його лідером Динамо язик не повертається.Бо практично про Циганкова крім цих двох голів і пари моментів і чути не було. Лідер це той хто веде гру команди,особливо коли вона програє.А Циганков в першому випадку скористався помилкою захисника а в іншому зробив те що мав би робити нападник,відгукнувся на простріл з флангу. А взагалі при дісціплінованій грі команди в захисті спостерігається повна імпотенція Динамо в атаці.
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    iravik83
      iravik83, 29.06.2020 10:12
    -1
    Мирослав Пецух, 29.06.2020 08:54
    Всем привет!!!такого позорища я уже давно не видел,здесь надо просто выносить Суркисов...Сколько можна терпеть эти ужасы,игры нет и не на что смотреть.Уже надоели эти сраные динамовские сердца...В этой горе команде есть только половина ребят с которыми еще можна работать.А остальную гниль гнать к чертовой матери.Это просто ужас...Зачем выпускают Шепелева,он играет в поддавки и никогда еще серезно не заиграл.А почему всю игру просидел Пиварич,он нужен был команде как воздух,а вместо него поставил знаменитого Караваева,на котором и лежит этот позор!!!Все---больше не могу...стыдно.
    причем тут Караваев??ты матч смотрел вообще там кадири с каргбо 2 дубины!!ты че от имени их агента тут воду льешь?там полкоманды не играло а виноват Караваев!!а то что тренер даже не папа карло а тупое Динамовское сердце !!не можешь уйди и не тяни команду на дно!!ска всех собак на Караваева повесил ну ты и даун!!
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 09:57
    +3
    Ясный перец, что другую.
    Если Шахтёр выйдет без бразил, то этим сам вручит Динамо серебро.
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    axylinam
    online
      axylinam, 29.06.2020 09:55
    +3
    Интересно, Шахтёр захочет вмешаться в борьбу за серебро
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 29.06.2020 09:51
    +3
    Только вот Шахтёр скорее всего выставит 2-й состав и ДК заберёт свои 3 очка
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 29.06.2020 09:12
    -1
    Он что,уже не в Караганде?
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    Мирослав Пецух
    online
      Мирослав Пецух, 29.06.2020 08:54
    0
    Всем привет!!!такого позорища я уже давно не видел,здесь надо просто выносить Суркисов...Сколько можна терпеть эти ужасы,игры нет и не на что смотреть.Уже надоели эти сраные динамовские сердца...В этой горе команде есть только половина ребят с которыми еще можна работать.А остальную гниль гнать к чертовой матери.Это просто ужас...Зачем выпускают Шепелева,он играет в поддавки и никогда еще серезно не заиграл.А почему всю игру просидел Пиварич,он нужен был команде как воздух,а вместо него поставил знаменитого Караваева,на котором и лежит этот позор!!!Все---больше не могу...стыдно.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 08:46
    +4
    Жду огненные вью игроков дыки, в которых они будут скулить мое вот это вот любимое «будем умирать на поле»)))
    Ссылка
    ffff
      ffff, 29.06.2020 08:31
    +6
    То будет важный матч. А это был не важным?
    Ссылка
    ffff
      ffff, 29.06.2020 08:31
    +6
    То будет важный матч. А это был не важным?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 08:46
    +4
    Жду огненные вью игроков дыки, в которых они будут скулить мое вот это вот любимое «будем умирать на поле»)))
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 09:57
    +3
    Ясный перец, что другую.
    Если Шахтёр выйдет без бразил, то этим сам вручит Динамо серебро.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.06.2020 09:55
    +3
    Интересно, Шахтёр захочет вмешаться в борьбу за серебро
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 29.06.2020 09:51
    +3
    Только вот Шахтёр скорее всего выставит 2-й состав и ДК заберёт свои 3 очка
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 29.06.2020 10:29
    +1
    С Шахтером опять без очков останутся.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 29.06.2020 10:27
    +1
    Сказочник!
    Динамо будет другим только когда внем не станет суркисов.....
    А так - клизма и валидол!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 29.06.2020 10:24
    +1
    Мене інше цікавить-невже Грозний не побачив що це не Динамо додало в другому таймі а Десна змінила тактику і почала грати на утримання рахунку на контратаках.Якби гравцям атаки трохи більше майстерності то рахунок цілком міг би бути і 3 і 4-1 на користь Десни. І щодо Циганкова-він молодець,забив два голи,але називати його лідером Динамо язик не повертається.Бо практично про Циганкова крім цих двох голів і пари моментів і чути не було. Лідер це той хто веде гру команди,особливо коли вона програє.А Циганков в першому випадку скористався помилкою захисника а в іншому зробив те що мав би робити нападник,відгукнувся на простріл з флангу. А взагалі при дісціплінованій грі команди в захисті спостерігається повна імпотенція Динамо в атаці.
    Ссылка
    Мирослав Пецух
    online
      Мирослав Пецух, 29.06.2020 08:54
    0
    Всем привет!!!такого позорища я уже давно не видел,здесь надо просто выносить Суркисов...Сколько можна терпеть эти ужасы,игры нет и не на что смотреть.Уже надоели эти сраные динамовские сердца...В этой горе команде есть только половина ребят с которыми еще можна работать.А остальную гниль гнать к чертовой матери.Это просто ужас...Зачем выпускают Шепелева,он играет в поддавки и никогда еще серезно не заиграл.А почему всю игру просидел Пиварич,он нужен был команде как воздух,а вместо него поставил знаменитого Караваева,на котором и лежит этот позор!!!Все---больше не могу...стыдно.
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