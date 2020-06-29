Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Уже в поединке с Шахтером мы увидим другое Динамо»

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче против «Десны» (2:3).

— Я до матча с «Десной» считал, что «Динамо» имеет больше оснований взять серебро, и даже несмотря на поражение, остался при своем мнении. Большую роль в неудаче динамовцев сыграли проблемы в обороне. В защитной линии «бело-синих» не хватало Бурды, Попова и Миколенко. Алексею Михайличенко пришлось многое менять — переводить из опорной зоны в центр обороны Кадири, а Караваева переставить с фланга на фланг. Им было некомфортно, что и сказалось на игре.

— По ходу матча Михайличенко не удалось что-то изменить?

— Замены тренерский штаб сделал грамотные. «Динамо» после перерыва стало играть выше — очень агрессивно и качественно. Хорошо действовали на чужой половине Цыганков и Де Пена, очень помог «Динамо» выход в опорную зону Сидорчука. После того как счет стал 2:2, «Динамо» было ближе к победе, но пропущенный в самом конце встречи мяч все перечеркнул.

— В своей штрафной динамовцы допускали слишком много ошибок…

— Согласен. А главное, некому было выигрывать воздушные дуэли. Повторюсь, здесь как раз и пригодились бы Бурда с Поповым. Одного Шабанова для борьбы на втором этаже оказалось мало. Я знаю, что Гитченко отлично играет головой — как его можно было оставить одного, непонятно…

И все-таки, я уверен, что уже в следующем туре, в поединке с «Шахтером», мы увидим другое «Динамо» — агрессивное, напористое, результативное. Просто теперь «бело-синим придется играть по максимуму в каждом из оставшихся матчей.