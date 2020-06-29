Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Уже в поединке с Шахтером мы увидим другое Динамо»

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче против «Десны» (2:3).
— Я до матча с «Десной» считал, что «Динамо» имеет больше оснований взять серебро, и даже несмотря на поражение, остался при своем мнении. Большую роль в неудаче динамовцев сыграли проблемы в обороне. В защитной линии «бело-синих» не хватало Бурды, Попова и Миколенко. Алексею Михайличенко пришлось многое менять — переводить из опорной зоны в центр обороны Кадири, а Караваева переставить с фланга на фланг. Им было некомфортно, что и сказалось на игре.
— По ходу матча Михайличенко не удалось что-то изменить?
— Замены тренерский штаб сделал грамотные. «Динамо» после перерыва стало играть выше — очень агрессивно и качественно. Хорошо действовали на чужой половине Цыганков и Де Пена, очень помог «Динамо» выход в опорную зону Сидорчука. После того как счет стал 2:2, «Динамо» было ближе к победе, но пропущенный в самом конце встречи мяч все перечеркнул.
— В своей штрафной динамовцы допускали слишком много ошибок…
— Согласен. А главное, некому было выигрывать воздушные дуэли. Повторюсь, здесь как раз и пригодились бы Бурда с Поповым. Одного Шабанова для борьбы на втором этаже оказалось мало. Я знаю, что Гитченко отлично играет головой — как его можно было оставить одного, непонятно…
И все-таки, я уверен, что уже в следующем туре, в поединке с «Шахтером», мы увидим другое «Динамо» — агрессивное, напористое, результативное. Просто теперь «бело-синим придется играть по максимуму в каждом из оставшихся матчей.
Источник — zbirna.com
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Динамо будет другим только когда внем не станет суркисов.....
А так - клизма и валидол!!
Если Шахтёр выйдет без бразил, то этим сам вручит Динамо серебро.
Если Шахтёр выйдет без бразил, то этим сам вручит Динамо серебро.
Динамо будет другим только когда внем не станет суркисов.....
А так - клизма и валидол!!
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