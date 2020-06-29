21-й тур
ГФК Металлург
1:3
Агробизнес
29.06.2020, FT

Первая лига. Металлист 1925 и Горняк-Спорт забили соперникам по 4 мяча

Состоялись очередные поединки 21-го тура первенства

  • 29.06.2020 19:59
  • 1067 просмотров
  • 4 комментария
Первая лига. Металлист 1925 и Горняк-Спорт забили соперникам по 4 мяча
© ФК Металлист 1925

В понедельник, 29-го июня, состоялись очередные матчи 21-го тура Первой лиги Украины.

Краматорский «Авангард» дома со счетом 1:0 обыграл «Кремень». «Металлист 1925» на выезде обыграл ОПФК «Черкащина» со счетом 4:1. «Горняк-Спорт» дома со счетом 4:0 справился с «Балканами». «Агробизнес» на выезде обыграл МФК «Металлург» со счетом 3:1.

«Авангард» — «Кремень» — 1:0
Гол: Лобов, с пенальти, 19

ОПФК «Черкащина» — «Металлист 1925» — 1:4
Голы: Тарануха, 87 — Фрейтас, 21, 57, Цвиренко, 59, Банасевич, 76

«Горняк-Спорт» — «Балканы» — 4:0
Голы: Лозовой, 24, Хомченко, 71, Чередниченко, с пенальти, 75, Герасимец, 85

МФК «Металлург» — «Агробизнес» — 1:3
Голы: Сарапий, с пенальти, 49 — Когут, 43, Черненко, 48, Козьбан, 57

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Senator
      Senator, 29.06.2020 23:32
    0
    Mr.Frost, 29.06.2020 21:29
    Що за маразм?
    Чего маразм??? Ты, видно несильно в курсе харьковского футбола...
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2020 21:29
    -3
    Senator, 29.06.2020 21:05
    Обидно, что начнут сливать концовку, как всегда...не хочет Сторож в ПЛ...
    Що за маразм?
    Ссылка
    Senator
      Senator, 29.06.2020 21:05
    +2
    Обидно, что начнут сливать концовку, как всегда...не хочет Сторож в ПЛ...
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.06.2020 20:13
    +5
    Поздравляю всех с первым местом!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.06.2020 20:13
    +5
    Поздравляю всех с первым местом!
    Ссылка
    Senator
      Senator, 29.06.2020 21:05
    +2
    Обидно, что начнут сливать концовку, как всегда...не хочет Сторож в ПЛ...
    Ссылка
    Senator
      Senator, 29.06.2020 23:32
    0
    Mr.Frost, 29.06.2020 21:29
    Що за маразм?
    Чего маразм??? Ты, видно несильно в курсе харьковского футбола...
    Ссылка
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