Первая лига. Металлист 1925 и Горняк-Спорт забили соперникам по 4 мяча

В понедельник, 29-го июня, состоялись очередные матчи 21-го тура Первой лиги Украины.
Краматорский «Авангард» дома со счетом 1:0 обыграл «Кремень». «Металлист 1925» на выезде обыграл ОПФК «Черкащина» со счетом 4:1. «Горняк-Спорт» дома со счетом 4:0 справился с «Балканами». «Агробизнес» на выезде обыграл МФК «Металлург» со счетом 3:1.
«Авангард» — «Кремень» — 1:0
Гол: Лобов, с пенальти, 19
ОПФК «Черкащина» — «Металлист 1925» — 1:4
Голы: Тарануха, 87 — Фрейтас, 21, 57, Цвиренко, 59, Банасевич, 76
«Горняк-Спорт» — «Балканы» — 4:0
Голы: Лозовой, 24, Хомченко, 71, Чередниченко, с пенальти, 75, Герасимец, 85
МФК «Металлург» — «Агробизнес» — 1:3
Голы: Сарапий, с пенальти, 49 — Когут, 43, Черненко, 48, Козьбан, 57
Источник — Sport.ua
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