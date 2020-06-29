Награждение Шахтера, старт Карпат, шедевр Ковальца, поражение Динамо

Борьба за второе и третье места обострилась до предела после того, как «Заря» не проиграла «Шахтеру», а «Десна» обыграла «Динамо». Дальше будет еще интересней. А «Шахтер» тем временем может почивать на лаврах: команда уже получила золотые награды и чемпионский кубок.

Награждение тура

Игра против «Зари» стала для «Шахтера» особенной. Подопечные Каштру провели ее уже в статусе свежеиспеченных чемпионов страны. К тому же, после матча дончане были награждены золотыми медалями и чемпионским кубком. Процедура награждения состоялась сразу после игры с командой Скрипника, на пустом НСК «Олимпийский». Коридор для чемпионов создали сотрудники донецкого клуба, медали чемпионам раздавали президент УАФ Андрей Павелко и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. После того, как капитан «горняков» Андрей Пятов получил чемпионский кубок, команду по видео поздравили болельщики. Причем непростые, практически все – топовые: Луческу, Фонсека, Дуглас Коста, Фернандиньо, Мхитарян…Получилось весьма оригинально.

Прессинг тура

«Давай, прессингуй», - подбадривал таким вот способом своих подопечных главный тренер «Зари» Виктор Скрипник. В таком подбадривании нет ничего плохого и уникального, однако тренер луганчан говорил это на 85-й минуте встречи. И подопечные слышали своего тренера. На протяжении всей игры «Заря» очень интенсивно играла против «Шахтера». Гости как минимум не уступили «горнякам» ни в настрое, ни в движении. Ни тем более в прессинге. Даже во втором тайме, когда Каштру выпустил практически основу.

Ошибка тура

Уже в самом дебюте игры против «Шахтера» команда Скрипника создала опасный момент у ворот Пятова. На третьей минуте игры Хомченовский нанес хороший удар в угол ворот «Шахтера», но голкипер «горняков» сумел парировать удар. Однако мяч от Пятова угодил в руку защитнику «Шахтера» Матвиенко, после чего Николай вынес его подальше в поле. Арбитр матча Романов пенальти не назначил. Хотя на повторе было четко видно, что мяч таки попал в руку. Такие пенальти у нас ставят сплошь и рядом. Но не в этот раз…

Возвращение тура

Лишь 27-го июня состоялся рестарт сезона и для «Карпат». Стартовые туры после возобновления чемпионата львовская команда пропустила из-за эпидемии коронавируса, а когда была готова играть – минувшим туром – не получилось это сделать, так как на «больничном» уже оказались игроки «Олимпика». Но 27-го июня уже ничто не помешало команде Романа Санжара возобновить сезон. Первый блин не стал комом: «Карпатам» удалось спасти практически проигранный матч против «Львова». Номинальные хозяева луцкого «Авангарда» первыми пропустили, затем остались в меньшинстве, но не опустили руки и вырвали ничью.

Дебют тура

Матч против «Карпат» стал дебютным для тренера «Львова» Георгия Цецадзе. Грузинский специалист сменил на тренерском мостике армянского коллегу Егише Меликяна. Сразу после своего назначения Цецадзе отметил, что его главная задача – «как можно больше выигрывать» и «играть в атакующий футбол». Пока что ни с первым, ни со вторым не очень получается. Может, получится в следующем туре?

Победа тура

Семь матчей подряд не выигрывал «Колос». В принципе, удивительного в этом немного, ведь ковалевцы лишь в последний момент попали в верхнюю шестерку, и по набранным баллам априори не могут претендовать на медальные разборки. Однако игру команда Руслана Костышина демонстрирует симпатичную. Даже в матчах с грандами. Но доселе при неплохой игре сплошь и рядом были лишь поражения. И вот наконец прорвало. Ковалевцы победили «Александрию» 2:1 благодаря дублю Лысенко. Мог форвард «Колоса» оформить и хет-трик, но не сумел использовать выход один в один с голкипером.

Голы тура

Очень красивый мяч забил в ворота «Колоса» полузащитник «Александрии» Ковалец. Кирилл в целом провел очень хороший поединок против ковалевцев, и наверняка бы заслужил громкий титул «герой матча», если бы его команда в итоге не проиграла. Но в данном случае один в поле не воин. А вот гол Ковалец забил действительно на загляденье: после сольного прохода, классного дриблинга и точного удара в угол.

Классный гол в ворота «Динамо» забил и Гитченко. Андрею удался уникальный по точности удар головой: мяч по красивой траектории залетел под перекладину ворот Бущана. Красоте эпизода прибавляет и то обстоятельство, что этот мяч оказался победным, и был забит уже в компенсированное время.

Слова тура

Наставнику «Александрии» Владимиру Шарану сейчас не позавидуешь. После затянувшейся серии поражений поползли слухи о возможной отставке наставника александрийцев. Вот как их прокомментировал тренер после игры с «Колосом»: «Я услышал, что после матча с «Десной» сказали, что руководство призадумалось. Конечно, это плюсов не дает. Наша задача – еврокубки, пока не закончился чемпионат и плей-офф, где мы будем выступать. Конечно, это влияет на коллектив и тренерский штаб. Если президент что-то скажет и примет решение... Я слушаю только президента. Он – очень серьезный человек, мы не первый год работаем».

Каркас тура

Что такое не везет и как с этим бороться: полузащитник «Днепра-1» Адамюк имел как минимум три хорошие возможности, чтобы огорчить голкипера «Мариуполя» Гальчука, но не использовал ни одной. Наиболее реальный момент, чтобы забить, у Владимира был на 59-й минуте. После подачи от углового флажка он выиграл «воздух» у защитников «Мариуполя» и пробил, казалось, неотразимо. Но и в этот раз не срослось: за приазовцев сыграла штанга.

Сейв тура

Большую часть второго тайма в матче «Мариуполь» - «Днепр-1» гости играли в большинстве: Муравский привез пенальти, за что получил второе предупреждение. После этого момента команда Михайленко имела сразу несколько шансов, чтобы не только уйти от поражения, но и выиграть. Но днепрянам в атаке показательно не везло. Да и кипер хозяев Гальчук играл неплохо. На 84-й минуте вратарь «Мариуполя» и вовсе спас партнеров от неминуемого гола. Чичиков бил в упор, метров с пяти, но Евгений непостижимым образом среагировал на этот удар.

Матч тура

В Чернигове встретились главный претендент на «серебро» - команда Михайличенко – и все еще претендент на «бронзу» - команда Рябоконя. Гости очень быстро открыли счет: Огиря подарил мяч Цыганкову, и Виктор подарком воспользовался сполна. Однако этот удар не отправил «Десну» в нокаут. Скорее наоборот: хозяева довольно быстро пришли в себя. Уже через восемь минут сиверяне восстановили равновесие – передачей Кузыка сполна воспользовался Картушов. Хозяева перехватили инициативу, создав несколько хороших моментов у ворот Бущана. Но забила не «Десна» в чужие ворота, а «Динамо» в свои. «Отличился» Каргбо. Вот вам и дебют парня в УПЛ. Во втором тайме черниговцы сознательно отдали инициативу гостям, сами же рассчитывали на контратаки. Но киевлянам таки удалось добиться своего: за четыре минуты до конца основного времени Цыганков забил второй гол, воспользовавшись прострелом де Пены. Казалось, что больше забитых мячей уже не будет. Но «Десна» все же сумела вырвать победу: передачу от Арвеладзе с углового флажка головой замкнул Гитченко – 3:2 в пользу команды Рябоконя. Эта победа оставляет черниговцев в медальной гонке - их отставание от третьей «Зари» всего один пункт. А вот «Динамо» упустило возможность оторваться от команды Скрипника: теперь соперников отделяют лишь два очка.

Болельщики тура

Несмотря на то, что болельщики до сих пор не могут посещать поединки УПЛ, футболисты «Десны» и «Динамо» в очном поединке не были лишены поддержки фанов. Болельщики оккупировали не только близлежащие заборы, но и строительные краны. Получилось живо, весело и впечатляюще.

Откровение тура

После поражения от «Десны» наставник «Динамо» Алексей Михайличенко немного пожурил своих подопечных, но вспомнил «незлым, тихим» и о судьях: «немного не понял: проходил мимо судейской раздевалки после матча, там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке «Десны». Вот для меня это вопрос».