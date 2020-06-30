ЯЩИШИН: «Второй совладелец Карпат – красивая девушка Катя Парпи»

Директор львовского клуба подтвердил, что команда не поехала в Мариуполь

  • 30.06.2020 05:48
  • 6212 просмотров
  • 9 комментариев
ЯЩИШИН: «Второй совладелец Карпат – красивая девушка Катя Парпи»
© Футбол 1. Ростислав Ящишин

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин прокомментировал финансовую ситуацию в клубе и подтвердил факт неучастия команды в следующем матче УПЛ:

«Мы действительно не поехали в Мариуполь, потому что не имеем определенной суммы для того, чтобы провести три недели за пределами Львова. Откуда такая сумма? Это проживание в отелях, питание, переезд, а также остальные траты. Мы посчитали, что необходимо порядка полутора миллионов гривен.

Почему мы раньше об этом не говорили? Дело в том, что есть у клуба два владельца – две междугородные иностранные компании. С одним совладельцем я постоянно нахожусь в контакте, он помогает чем может. К сожалению, Олег Смалийчук не смог встретиться с другим совладельцем. Я остался без необходимой дотации.

Мы целый год жили без финансирования. Мы тянули на жилах, чтобы прожить и продержаться. Ясно, что это не жизнь, а существование. Результаты в турнирной таблице абсолютно соответствуют действительности. 

Олег Смалийчук готов финансировать исключительно свои 50%. Он хотел встретиться с другим инвестором, чтобы обсудить два варианта. Первый – продажа, и второй – совместное финансирование, именно так и прописано в договоре про сотрудничество двух компаний. Сейчас я не имею необходимой суммы, чтобы отправить команду на выезд.

Оставляю небольшой процент на то, что ситуация может измениться. Я живу надеждой, что два инвестора найдут диалог и многострадальные «Карпаты» смогут жить дальше. Пока ситуация, которая была с утра, не изменилась.

Второй совладелец «Карпат»? Красивая девушка – Катя Парпи. В Фейсбуке ее видел. Не то гречанка, не то киприотка. Я ни разу не общался с ней, а также с представителями компании «Крисал Холдингс». Не могу говорить, сколько лет до того не было диалога, но, насколько мне известно, – лет семь или восемь».

ФОТО: Как выглядит Катя Парпи (Katia Parpi), номинальный совладелец «Карпат».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(25 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 30.06.2020 08:19
    0
    Сериал опять намечается "Богатые и очень богатые договориться не хотят",а холопы с оторванными чубами ходят и скулят на каждом углу
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.06.2020 08:03
    0
    wicker, 30.06.2020 07:45
    ПНХ
    Вітька, а ваша фірма "Моноліт - Еко" неможе стати спонсором Карпат ?!
    Я мігби автобус до Маріуполя заправити, якшо гарно мене попросите!
    Ссылка
    ffff
      ffff, 30.06.2020 08:03
    0
    Так вот на кого Коломойский записал собственность.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.06.2020 08:00
    -1
    Саня Бах, 30.06.2020 07:47
    ... ну i Малехiв - Карпати !!!
    Малехів - Карпати це сильно!
    І Мостовику Віті недалеко їхати до Малехова і бізнесмену лисому апелтсину з ящишином недалеко... Хоча чи є гроші на маршрутку?!
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 30.06.2020 07:47
    -1
    PFCLviv, 30.06.2020 07:39
    Вітька, привіт! Вітаю тебе, пердло старе!
    Вітьок, шо з вашим гів...ном таке?! Не переживай, будеш ходити на дербі Львів - Рух!
    ... ну i Малехiв - Карпати !!!
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 30.06.2020 07:45
    -3
    PFCLviv, 30.06.2020 07:39
    Вітька, привіт! Вітаю тебе, пердло старе!
    Вітьок, шо з вашим гів...ном таке?! Не переживай, будеш ходити на дербі Львів - Рух!
    ПНХ
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.06.2020 07:39
    -3
    wicker, 30.06.2020 07:29
    А ще ймовірний клоун-журналіст виконавчий директор, який мав би про запас мати мінімум пару лямів на чорний день, госпідарник сраний, НАХ... були 200т контракти всякого ШЛАМЦУ, НАХ... агент РУЛИВ таким чином, щоб бути самому у шоколаді разом із своїми недолугими футбольорами, його місце у приймальній тихенько сидіти та чекати поки покличуть, якщо покличуть.....
    Вітька, привіт! Вітаю тебе, пердло старе!
    Вітьок, шо з вашим гів...ном таке?! Не переживай, будеш ходити на дербі Львів - Рух!
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 30.06.2020 07:29
    -3
    А ще ймовірний клоун-журналіст виконавчий директор, який мав би про запас мати мінімум пару лямів на чорний день, госпідарник сраний, НАХ... були 200т контракти всякого ШЛАМЦУ, НАХ... агент РУЛИВ таким чином, щоб бути самому у шоколаді разом із своїми недолугими футбольорами, його місце у приймальній тихенько сидіти та чекати поки покличуть, якщо покличуть.....
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.06.2020 07:14
    -2
    Шо Ящишин, врвалась халява?! По твоїй мордяці втдно, шо не бідував при кориті! Директор.......
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.06.2020 08:19
    0
    Сериал опять намечается "Богатые и очень богатые договориться не хотят",а холопы с оторванными чубами ходят и скулят на каждом углу
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.06.2020 08:03
    0
    wicker, 30.06.2020 07:45
    ПНХ
    Вітька, а ваша фірма "Моноліт - Еко" неможе стати спонсором Карпат ?!
    Я мігби автобус до Маріуполя заправити, якшо гарно мене попросите!
    Ссылка
    ffff
      ffff, 30.06.2020 08:03
    0
    Так вот на кого Коломойский записал собственность.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности