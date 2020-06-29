ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили - денег на продолжение сезона нет

Судя по всему, команда действительно снимется с чемпионата

  • 29.06.2020 14:15
  • 4761 просмотр
  • 38 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили - денег на продолжение сезона нет
© fckarpaty.com

На фоне слухов в СМИ о том, что у «Карпат» возникли финансовые проблемы, клуб на официальном сайте подтвердил, что из-за финансовых трудностей игра УПЛ против «Мариуполя», скорее всего, не состоится.

Под вопросом и все остальные матчи сезона.

На сайте указано, что у клуба нет финансовых возможностей для обеспечения выезда. Сообщается, что Олег Смалийчук, который владеет 50% акций клуба, хотел выкупить оставшиеся 50%, но встреча с собственниками не состоялась.

Пока команда не поедет на матч с «Мариуполем», однако надеется, что между Смалийчуком и собственниками второй половины клуба все же состоится встреча.

СМИ уверены, что 50% акций владеет Игорь Коломойский, который потерял интерес к финансированию футбола.

Команда сейчас является аутсайдером УПЛ.

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Источник — ФК Карпаты

(25 голосов)

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Комментарии
    8number
    online
      8number, 29.06.2020 15:45
    0
    Хто дерева рубає чі в долі там, бодай хоть по кілька тисяч гривень - по живий , я до вас прийду.
    І моліть Бога, якщо срака у вас красива.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 29.06.2020 15:39
    -1
    Де той грьобаний Пазделко. Чому такий бардак в українському футболі. Він же прекрасно знає ситуацію в командах. Одна половина хоче зробити команду, інша забила. Накласти санкції на цю видуману компанію, або забрати законним шляхом половину команди. Розвалив гнида з Дніпра Кривбас, потопив Дніпро, тепер Карпати на розвалі. Що цікаво команду беруть і готові вкладати кошти і не малі, так ні, ця гнида як путлер ні в яку. Це жах. Карпати вже раз потопили, відродились. Тепер знову топлять.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 29.06.2020 15:32
    0
    Жекє пописять - це одно. Ему по всякому хорошо.
    Но от західних я такого не бачив.
    Зараз бачу.
    Шо ви там укрїномовні? Руський угнетает?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.06.2020 15:31
    +1
    waw, 29.06.2020 15:20
    апельсин купує клуб,а відправити команду на гру грошей нема,правда,другу половину клубу купив би... може досить комедії ?
    Клуб он купил гривень за 500, а выезд - дороже Это шутка, но бывали случаи продажи клуба/предприятия и за доллар...
    И, возможно, Смалийчук сцыт вкладываться в клуб (точнее, не может дать гарантий спонсорам), пока у Бени половина.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 29.06.2020 15:26
    0
    PFCLviv, 29.06.2020 14:44
    А яка то така велика історія?! Договорняки і скандали?! Уточніть, пжлста!
    А може ти символ ? В мене стероїди аж в сраку пішли .
    Гіано ти, а не сонячний.
    Ссылка
    Denys Maiskyi
      Denys Maiskyi, 29.06.2020 15:26
    0
    Странно, что опять коронавирус не нашли
    Ссылка
    Barsa
      Barsa, 29.06.2020 15:26
    +2
    Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 14:43
    а до бени то всё ахренено в карпатах было
    Баня и Шаблий развалят любой клуб
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.06.2020 15:25
    +1
    UKRAINE FAN, 29.06.2020 15:17
    Ага Зе обещал посадить всех кто леса пилит, но пока решили ограничится только простыми людьми которые дрова на зиму заготавливают! Так и кривбасс возродят на словах!
    К несчастью, половина населения правобережной замешана в мутках с лесом, янтарем, бляхами или контрабасом. Таковы реалии,такова жизнь. Пока сами за головы не возьмутся - никакой Зе не поможет...
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 29.06.2020 15:25
    0
    PFCLviv, 29.06.2020 14:44
    А яка то така велика історія?! Договорняки і скандали?! Уточніть, пжлста!
    А може ти мені відповіси?
    Тебе гівном назвати чи в ротяку попісять?
    Ссылка
    waw
      waw, 29.06.2020 15:20
    +1
    апельсин купує клуб,а відправити команду на гру грошей нема,правда,другу половину клубу купив би... може досить комедії ?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.06.2020 15:17
    +3
    kylt_lichnosti, 29.06.2020 15:06
    Если Зеленский решил Кривбас народными деньгами загреть, то и Карпаты постараются свой кусочек откусить.
    Ага Зе обещал посадить всех кто леса пилит, но пока решили ограничится только простыми людьми которые дрова на зиму заготавливают! Так и кривбасс возродят на словах!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.06.2020 15:15
    -1
    Pro100ecspert, 29.06.2020 14:35
    Карпати мають жити
    Сначала мы не ходим на футбол, потом мы не смотрим матчи по тв так как подавай нам все бесплатно. А в конечном итоге ходим с плакатами что та или иная команда должна жить . А за какой х.. оно будет жить если болельщики только говном поливают свои команды?
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 29.06.2020 15:06
    -1
    Если Зеленский решил Кривбас народными деньгами загреть, то и Карпаты постараются свой кусочек откусить.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 15:03
    0
    Ruslan, 29.06.2020 15:01
    Пц.... Збуваються хворі думки ідіотів які марили щоб у Львові була лише одна команда
    а зачем вам больше?
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 29.06.2020 15:01
    +3
    Пц.... Збуваються хворі думки ідіотів які марили щоб у Львові була лише одна команда
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 14:54
    -1
    © УАФ– М а ф і я! , 29.06.2020 14:50
    Ну вот, а вы говорите о 16 командах в чемпионате. Снимите розовые очеи. Скоро в Украине и 10 команд для участия в чемпионате не найдется
    мне такой формат чемпионата больше нравится, чем с 16ю командами.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 29.06.2020 14:50
    -1
    Ну вот, а вы говорите о 16 командах в чемпионате. Снимите розовые очеи. Скоро в Украине и 10 команд для участия в чемпионате не найдется
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 29.06.2020 14:49
    +1
    Якщо Смалійчук справді за пристойні гроші викупив частку Дима, в надії, що вдасться домовитись з ІВК, то він реально наївна людина, це м'яко кажучи. Викупити те, що з дня на день розвалиться.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.06.2020 14:44
    -3
    Футбол в квадрате, 29.06.2020 14:41
    Кто там сразу 16 клубов хотел на следующий сезон?! А Карпати жалко, из за гавняного руководства, страдает клуб с великой историей!
    А яка то така велика історія?! Договорняки і скандали?! Уточніть, пжлста!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 14:43
    +1
    jekаfunny, 29.06.2020 14:42
    Жаль , неужели снова из-за Бени клуб рухнул ?
    а до бени то всё ахренено в карпатах было
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 29.06.2020 14:26
    +14
    на матч поехать денег нет, на покупку половины клуба - есть... вопрос: Сколько стоит клуб?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.06.2020 14:42
    +12
    Жаль , неужели снова из-за Бени клуб рухнул ?
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 29.06.2020 14:35
    +7
    Карпати мають жити
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 29.06.2020 14:36
    +4
    PFCLviv, 29.06.2020 14:31
    Як символічно, путін обнулився разом з вівцями. Символічна і останея гра вівців з нами, з тими яких вони ненавиділи і бажали смерті!
    Співайте, танцюйте, паліть куртки своі вівці... Копали яму іншим у неі і впали вівці тупі, всьо... Вівця здохла!
    Ти дегенерат вже тут як тут
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.06.2020 15:17
    +3
    kylt_lichnosti, 29.06.2020 15:06
    Если Зеленский решил Кривбас народными деньгами загреть, то и Карпаты постараются свой кусочек откусить.
    Ага Зе обещал посадить всех кто леса пилит, но пока решили ограничится только простыми людьми которые дрова на зиму заготавливают! Так и кривбасс возродят на словах!
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 29.06.2020 15:01
    +3
    Пц.... Збуваються хворі думки ідіотів які марили щоб у Львові була лише одна команда
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2020 14:17
    +3
    Всё тушите свет!((
    Ссылка
    Barsa
      Barsa, 29.06.2020 15:26
    +2
    Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 14:43
    а до бени то всё ахренено в карпатах было
    Баня и Шаблий развалят любой клуб
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.06.2020 15:31
    +1
    waw, 29.06.2020 15:20
    апельсин купує клуб,а відправити команду на гру грошей нема,правда,другу половину клубу купив би... може досить комедії ?
    Клуб он купил гривень за 500, а выезд - дороже Это шутка, но бывали случаи продажи клуба/предприятия и за доллар...
    И, возможно, Смалийчук сцыт вкладываться в клуб (точнее, не может дать гарантий спонсорам), пока у Бени половина.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.06.2020 15:25
    +1
    UKRAINE FAN, 29.06.2020 15:17
    Ага Зе обещал посадить всех кто леса пилит, но пока решили ограничится только простыми людьми которые дрова на зиму заготавливают! Так и кривбасс возродят на словах!
    К несчастью, половина населения правобережной замешана в мутках с лесом, янтарем, бляхами или контрабасом. Таковы реалии,такова жизнь. Пока сами за головы не возьмутся - никакой Зе не поможет...
    Ссылка
    waw
      waw, 29.06.2020 15:20
    +1
    апельсин купує клуб,а відправити команду на гру грошей нема,правда,другу половину клубу купив би... може досить комедії ?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 29.06.2020 14:49
    +1
    Якщо Смалійчук справді за пристойні гроші викупив частку Дима, в надії, що вдасться домовитись з ІВК, то він реально наївна людина, це м'яко кажучи. Викупити те, що з дня на день розвалиться.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 14:43
    +1
    jekаfunny, 29.06.2020 14:42
    Жаль , неужели снова из-за Бени клуб рухнул ?
    а до бени то всё ахренено в карпатах было
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.06.2020 14:19
    +1
    Дисквалифицировать и пусть не епут мозги!!!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 29.06.2020 15:45
    0
    Хто дерева рубає чі в долі там, бодай хоть по кілька тисяч гривень - по живий , я до вас прийду.
    І моліть Бога, якщо срака у вас красива.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 29.06.2020 15:32
    0
    Жекє пописять - це одно. Ему по всякому хорошо.
    Но от західних я такого не бачив.
    Зараз бачу.
    Шо ви там укрїномовні? Руський угнетает?
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 29.06.2020 15:26
    0
    PFCLviv, 29.06.2020 14:44
    А яка то така велика історія?! Договорняки і скандали?! Уточніть, пжлста!
    А може ти символ ? В мене стероїди аж в сраку пішли .
    Гіано ти, а не сонячний.
    Ссылка
    Denys Maiskyi
      Denys Maiskyi, 29.06.2020 15:26
    0
    Странно, что опять коронавирус не нашли
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 29.06.2020 15:25
    0
    PFCLviv, 29.06.2020 14:44
    А яка то така велика історія?! Договорняки і скандали?! Уточніть, пжлста!
    А може ти мені відповіси?
    Тебе гівном назвати чи в ротяку попісять?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 15:03
    0
    Ruslan, 29.06.2020 15:01
    Пц.... Збуваються хворі думки ідіотів які марили щоб у Львові була лише одна команда
    а зачем вам больше?
    Ссылка
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