ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили - денег на продолжение сезона нет

На фоне слухов в СМИ о том, что у «Карпат» возникли финансовые проблемы, клуб на официальном сайте подтвердил, что из-за финансовых трудностей игра УПЛ против «Мариуполя», скорее всего, не состоится.

Под вопросом и все остальные матчи сезона.

На сайте указано, что у клуба нет финансовых возможностей для обеспечения выезда. Сообщается, что Олег Смалийчук, который владеет 50% акций клуба, хотел выкупить оставшиеся 50%, но встреча с собственниками не состоялась.

Пока команда не поедет на матч с «Мариуполем», однако надеется, что между Смалийчуком и собственниками второй половины клуба все же состоится встреча.

СМИ уверены, что 50% акций владеет Игорь Коломойский, который потерял интерес к финансированию футбола.

Команда сейчас является аутсайдером УПЛ.