ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили - денег на продолжение сезона нет

На фоне слухов в СМИ о том, что у «Карпат» возникли финансовые проблемы, клуб на официальном сайте подтвердил, что из-за финансовых трудностей игра УПЛ против «Мариуполя», скорее всего, не состоится.
Под вопросом и все остальные матчи сезона.
На сайте указано, что у клуба нет финансовых возможностей для обеспечения выезда. Сообщается, что Олег Смалийчук, который владеет 50% акций клуба, хотел выкупить оставшиеся 50%, но встреча с собственниками не состоялась.
Пока команда не поедет на матч с «Мариуполем», однако надеется, что между Смалийчуком и собственниками второй половины клуба все же состоится встреча.
СМИ уверены, что 50% акций владеет Игорь Коломойский, который потерял интерес к финансированию футбола.
Команда сейчас является аутсайдером УПЛ.
Источник — ФК Карпаты
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І моліть Бога, якщо срака у вас красива.
Но от західних я такого не бачив.
Зараз бачу.
Шо ви там укрїномовні? Руський угнетает?
И, возможно, Смалийчук сцыт вкладываться в клуб (точнее, не может дать гарантий спонсорам), пока у Бени половина.
Гіано ти, а не сонячний.
Тебе гівном назвати чи в ротяку попісять?
Співайте, танцюйте, паліть куртки своі вівці... Копали яму іншим у неі і впали вівці тупі, всьо... Вівця здохла!
И, возможно, Смалийчук сцыт вкладываться в клуб (точнее, не может дать гарантий спонсорам), пока у Бени половина.
І моліть Бога, якщо срака у вас красива.
Но от західних я такого не бачив.
Зараз бачу.
Шо ви там укрїномовні? Руський угнетает?
Гіано ти, а не сонячний.
Тебе гівном назвати чи в ротяку попісять?
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