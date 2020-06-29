Игорь ЦЫГАНЫК: «Карпатам нет смысла доигрывать сезон - все равно вылетят»

В понедельник «Карпаты» объявили о финансовых проблемах и отсутствии денег, чтобы организовать выезд на ближайший матч УПЛ против «Мариуполя».

Не исключено, что команда снимется с чемпионата. О ситуации рассказал журналист Игорь Цыганык.

«То, что сейчас происходит, к этому шло очень давно. Команда катилась, катилась и докатилась до дна. Информация о том, что «Карпаты» не будут доигрывать сезон сейчас похожа на шантаж. Сейчас они рассказывают, что не поедут в Мариуполь, потому что у них нет денег. Если они рассчитывали на что-то в этом сезоне, подписывали контракты с футболистами на 200 000 долларов, то можно было бы спокойно доиграть. Ситуация возникла не сегодня. Сегодняшние события для меня не новость».

«Им нет смысла доигрывать сезон, потому что они понимают, что они вылетят, но должна быть солидарность, ведь вы начали сезон, то должны понимать, как доиграть, чтобы не было беспорядка. Сейчас ситуация выглядит так, что «Карпаты» пытаются оказать давление на Игоря Валерьевича Коломойского. Мол «давайте, дайте нам немного денег». На 99% «Карпаты» не поедут на матч с «Мариуполем». Не поедут и получат неявку, потом вторая неявка и их снимут с чемпионата».



«Относительно лицензии. Эти долги возникли не сейчас, а за последние 5 лет. Они как-то же проходили лицензирование раньше. Если они доигрывают сезон, то смогут получить лицензию на участие в Первой Лиге, но если не доигрывают, то к ним будут относиться более придирчиво. И «Карпаты» могут не получить лицензию, и может быть процедура банкротства, но это будет нести за собой большие последствия».



«Должно быть какое-то уважение к соперникам, уважение к болельщикам и просто к людям», - считает Цыганык.