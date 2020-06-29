Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не все в Динамо переживут поражение от Десны»

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче против «Десны» (2:3).

«После финального свистка, наверное, все болельщики «Динамо», в том числе и я, произнесли синхронно одну матерную фразу – «это просто п...ц».

Весь клуб, вместе с игроками, тренерами и руководством, подставили сами себя под убийственную критику. Я подозреваю, что будут летать гром и молнии во всем клубе, и не все это переживут. С одной стороны мне всех жаль, с другой – сами виноваты. Но делать что-то уже давно пора.

Да, и самое главное. Поздравляю Александра Дмитриевича Рябоконя с заслуженной победой.

P.S. Проигрывать надо с честью», – написал Заховайло в фейсбуке.