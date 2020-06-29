Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не все в Динамо переживут поражение от Десны»

Специалист считает, что руководство клуба устроит серьезный разбор полетов

  • 29.06.2020 08:40
  • 4690 просмотров
  • 4 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не все в Динамо переживут поражение от Десны»
© ФК Динамо Киев

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче против «Десны» (2:3).

«После финального свистка, наверное, все болельщики «Динамо», в том числе и я, произнесли синхронно одну матерную фразу –  «это просто п...ц».

Весь клуб, вместе с игроками, тренерами и руководством, подставили сами себя под убийственную критику. Я подозреваю, что будут летать гром и молнии во всем клубе, и не все это переживут. С одной стороны мне всех жаль, с другой – сами виноваты. Но делать что-то уже давно пора.

Да, и самое главное. Поздравляю Александра Дмитриевича Рябоконя с заслуженной победой.

P.S. Проигрывать надо с честью», – написал Заховайло в фейсбуке.

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Источник — Facebook

(21 голос)

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Комментарии
    Ara Bara
      Ara Bara, 29.06.2020 10:45
    +1
    marko2020, 29.06.2020 09:41
    Неужели Суркис осознает свою ошибку и назначит хорошего тренера, а не физрука с динамовским сердцем? Хотя о чем это я, это из области фантастики
    Причем тут тренер. Проблема уже настолько глубокая и хроническая, что смена тренера ничего не даст. Причем Суркис это понимает (вспомните интервью о Родригеше). И Ребров в свое время это понял и свалил.
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 29.06.2020 10:36
    0
    marko2020, 29.06.2020 09:41
    Неужели Суркис осознает свою ошибку и назначит хорошего тренера, а не физрука с динамовским сердцем? Хотя о чем это я, это из области фантастики
    Интересно, хорошего -это кого?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2020 10:26
    0
    marko2020, 29.06.2020 09:41
    Неужели Суркис осознает свою ошибку и назначит хорошего тренера, а не физрука с динамовским сердцем? Хотя о чем это я, это из области фантастики
    Не назначит
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 29.06.2020 09:41
    +1
    Неужели Суркис осознает свою ошибку и назначит хорошего тренера, а не физрука с динамовским сердцем? Хотя о чем это я, это из области фантастики
    Ссылка
    Ara Bara
      Ara Bara, 29.06.2020 10:45
    +1
    marko2020, 29.06.2020 09:41
    Неужели Суркис осознает свою ошибку и назначит хорошего тренера, а не физрука с динамовским сердцем? Хотя о чем это я, это из области фантастики
    Причем тут тренер. Проблема уже настолько глубокая и хроническая, что смена тренера ничего не даст. Причем Суркис это понимает (вспомните интервью о Родригеше). И Ребров в свое время это понял и свалил.
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 29.06.2020 09:41
    +1
    Неужели Суркис осознает свою ошибку и назначит хорошего тренера, а не физрука с динамовским сердцем? Хотя о чем это я, это из области фантастики
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 29.06.2020 10:36
    0
    marko2020, 29.06.2020 09:41
    Неужели Суркис осознает свою ошибку и назначит хорошего тренера, а не физрука с динамовским сердцем? Хотя о чем это я, это из области фантастики
    Интересно, хорошего -это кого?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2020 10:26
    0
    marko2020, 29.06.2020 09:41
    Неужели Суркис осознает свою ошибку и назначит хорошего тренера, а не физрука с динамовским сердцем? Хотя о чем это я, это из области фантастики
    Не назначит
    Ссылка
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