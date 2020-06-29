Ингулец в меньшинстве вырвал ничью у Миная

В поединке 21-го тура Первой лиги Украины «Минай» на своем поле сыграл вничью с «Ингульцом».

Встреча началась с 15-минутным опозданием, что было связано с сильным ливнем в Минае. Тяжелое поле сказалось на действиях футболистов, которые долго привыкали к газону. Петровцы больше контролировали мяч, но хозяева поля выглядели острее в завершающей стадии атак. В конце первого тайма счет в матче открыл Нуриев, которого на ударную позицию вывел Кныш. После взятия ворот хозяева поля почувствовали уверенность и вполне могли до перерыва увеличить свое преимущество. Отличные возможности упустили Оринчак и Ткачук, пробивавшие головой из хороших позиций.

Неприятности для «Ингульца» продолжились в начале второй половины встречи. За грубую игру в центре поля Семенок получил вторую в матче желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. И минайцы начали агрессивно бежать в наступление. Стасюк из угла штрафной попал в перекладину, отличиться Оринчаку помешал Шуст, блестящую реакцию продемонстрировал голкипер и после удара Пиняшко.

«Не забиваешь ты – забьют тебе…» – известное футбольное правило сработало и в этот раз. Жичиков допустил ошибку в собственной штрафной, чем воспользовался Квасный, простреливший во вратарскую. Мишуренко оставалось переправить мяч в пустые ворота. В дальнейшем хозяева поля пытались вырвать победу, был близок к успеху играющий спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец, но финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Первая лига Украины. 21-й тур.

«Минай» – «Ингулец» – 1:1

Анатолий Нуриев (39) – Александр Мишуренко (73)

Андрей Ткачук (22), Роман Никитюк (37), Александр Маткобожик (57), Василий Пиняшко (88) – Ника Ситчинава (9), Андрей Семенко (19), Александр Козак (69), Йохана Оскар Мкомола (79), Младен Бартулович (85), Богдан Шуст (94)

Андрей Семенко (55, две желтые карточки)

«Минай»: Андрей Попович, Максим Жичиков, Роман Никитюк, Александр Маткобожик, Петр Стасюк, Андрей Ткачук, Александр Глагола (Олег Голодюк, 17; Алексей Шпак, 46), Василий Пиняшко, Даниил Кныш (Михаил Кополовец, 77), Богдан Оринчак (Игорь Вагин, 66; Владислав Микуляк, 77), Анатолий Нуриев.

«Ингулец»: Богдан Шуст, Олег Синегуб (Николай Квасный, 46), Владислав Лупашко, Евгений Запорожец, Александр Кучеренко, Денис Балан, Андрей Семенко, Артем Щедрый (Младен Бартулович, 46), Игорь Загальский (Александр Мишуренко, 46), Ника Ситчинава (Йохана Оскар Мкомола, 70), Илья Коваленко (Александр Козак, 67)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Минай» (Минай)

МИНАЙ - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА