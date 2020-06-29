21-й тур
Минай
1:1
Ингулец
29.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ингулец в меньшинстве вырвал ничью у Миная

Центральный поединок 21-го тура Первой лиги Украины завершился ничейным результатом

  • 29.06.2020 20:10
  • 2656 просмотров
  • 10 комментариев
Ингулец в меньшинстве вырвал ничью у Миная
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В поединке 21-го тура Первой лиги Украины «Минай» на своем поле сыграл вничью с «Ингульцом».

Встреча началась с 15-минутным опозданием, что было связано с сильным ливнем в Минае. Тяжелое поле сказалось на действиях футболистов, которые долго привыкали к газону. Петровцы больше контролировали мяч, но хозяева поля выглядели острее в завершающей стадии атак. В конце первого тайма счет в матче открыл Нуриев, которого на ударную позицию вывел Кныш. После взятия ворот хозяева поля почувствовали уверенность и вполне могли до перерыва увеличить свое преимущество. Отличные возможности упустили Оринчак и Ткачук, пробивавшие головой из хороших позиций.

Неприятности для «Ингульца» продолжились в начале второй половины встречи. За грубую игру в центре поля Семенок получил вторую в матче желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. И минайцы начали агрессивно бежать в наступление. Стасюк из угла штрафной попал в перекладину, отличиться Оринчаку помешал Шуст, блестящую реакцию продемонстрировал голкипер и после удара Пиняшко.

«Не забиваешь ты – забьют тебе…» – известное футбольное правило сработало и в этот раз. Жичиков допустил ошибку в собственной штрафной, чем воспользовался Квасный, простреливший во вратарскую. Мишуренко оставалось переправить мяч в пустые ворота. В дальнейшем хозяева поля пытались вырвать победу, был близок к успеху играющий спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец, но финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Первая лига Украины. 21-й тур.

«Минай» – «Ингулец» – 1:1

Анатолий Нуриев (39) – Александр Мишуренко (73)

Андрей Ткачук (22), Роман Никитюк (37), Александр Маткобожик (57), Василий Пиняшко (88) – Ника Ситчинава (9), Андрей Семенко (19), Александр Козак (69), Йохана Оскар Мкомола (79), Младен Бартулович (85), Богдан Шуст (94)

Андрей Семенко (55, две желтые карточки)

«Минай»: Андрей Попович, Максим Жичиков, Роман Никитюк, Александр Маткобожик, Петр Стасюк, Андрей Ткачук, Александр Глагола (Олег Голодюк, 17; Алексей Шпак, 46), Василий Пиняшко, Даниил Кныш (Михаил Кополовец, 77), Богдан Оринчак (Игорь Вагин, 66; Владислав Микуляк, 77), Анатолий Нуриев.

«Ингулец»: Богдан Шуст, Олег Синегуб (Николай Квасный, 46), Владислав Лупашко, Евгений Запорожец, Александр Кучеренко, Денис Балан, Андрей Семенко, Артем Щедрый (Младен Бартулович, 46), Игорь Загальский (Александр Мишуренко, 46), Ника Ситчинава (Йохана Оскар Мкомола, 70), Илья Коваленко (Александр Козак, 67)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Минай» (Минай)

МИНАЙ - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 29.06.2020 21:06
    +5
    ZAKARPATFAN, 29.06.2020 20:20
    Кто минусует гляньте текстовую трансляцию спорт уа. По игре 5:0 минимум
    Я смотрел весь матч, скажу так, половину желтых у Ингульца левейшиееее, такое ощущение, что убивали команду, так же 2 выхода 1 на 1 были сорваны левыми оффсайдами. По моментам не 5-0, а 4-3, у Миная было пару неплохих, но после удаления (читаем дальше) заиграла команда с Петрово лучше, у них просто лучше и длинее лавочкаю. Удаление Семенка - 1 жк - подскользнулся на ровном месте - строгая желтая. 2 жк - борьба, смотрел на мяч, слегенца погладил рукой голову соперника. Вообщем не очень в АУФ или в УПЛ ждут ингулец.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.06.2020 21:04
    +3
    Ой а Мінай то вже 7... А як же найзручніший графік на кінець сезону... Та й взагалі усі ті хто себе вже однією ногою в УПЛ бачили - тепер, м'яко кажучи, далеко не на прохідних місцях....
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2020 20:51
    +2
    Виктор Иванов, 29.06.2020 20:22
    Посмотрим после выездов к Минаю, Волыни и Оболони.
    А що? Вже "капуста" з митниці шелестить у карманах суддів?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 20:22
    -1
    cucumber, 29.06.2020 20:12
    Металлист на первом месте!
    Посмотрим после выездов к Минаю, Волыни и Оболони.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.06.2020 20:20
    -5
    ZAKARPATFAN, 29.06.2020 20:13
    Опять 25. По игре 5:0, а счёт 1:1 из-за того что опять защитник привозит. Жычикова на мыло. У Ингульца ни одного момента за всю игру.
    Кто минусует гляньте текстовую трансляцию спорт уа. По игре 5:0 минимум
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2020 20:19
    -3
    Mr.Frost, 29.06.2020 20:19
    А Мінтай сосьот у Інгульца!
    Лєдєнєц!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2020 20:19
    -4
    cucumber, 29.06.2020 20:12
    Металлист на первом месте!
    А Мінтай сосьот у Інгульца!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 20:15
    -1
    Ингулец - характерники!
    По колено гусям дождь
    И до лампы удаление
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.06.2020 20:13
    -9
    Опять 25. По игре 5:0, а счёт 1:1 из-за того что опять защитник привозит. Жычикова на мыло. У Ингульца ни одного момента за всю игру.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.06.2020 20:12
    +2
    Металлист на первом месте!
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 29.06.2020 21:06
    +5
    ZAKARPATFAN, 29.06.2020 20:20
    Кто минусует гляньте текстовую трансляцию спорт уа. По игре 5:0 минимум
    Я смотрел весь матч, скажу так, половину желтых у Ингульца левейшиееее, такое ощущение, что убивали команду, так же 2 выхода 1 на 1 были сорваны левыми оффсайдами. По моментам не 5-0, а 4-3, у Миная было пару неплохих, но после удаления (читаем дальше) заиграла команда с Петрово лучше, у них просто лучше и длинее лавочкаю. Удаление Семенка - 1 жк - подскользнулся на ровном месте - строгая желтая. 2 жк - борьба, смотрел на мяч, слегенца погладил рукой голову соперника. Вообщем не очень в АУФ или в УПЛ ждут ингулец.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.06.2020 21:04
    +3
    Ой а Мінай то вже 7... А як же найзручніший графік на кінець сезону... Та й взагалі усі ті хто себе вже однією ногою в УПЛ бачили - тепер, м'яко кажучи, далеко не на прохідних місцях....
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 29.06.2020 20:51
    +2
    Виктор Иванов, 29.06.2020 20:22
    Посмотрим после выездов к Минаю, Волыни и Оболони.
    А що? Вже "капуста" з митниці шелестить у карманах суддів?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.06.2020 20:12
    +2
    Металлист на первом месте!
    Ссылка
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