Минай – Ингулец – 1:1. Под проливным дождем. Видео голов и обзор матча

В матче 21-го тура Первой лиги Украины «Минай» и «Ингулец» сыграли вничью (1:1).
Игра некоторое время проходила под проливным дождем. Старт встречи даже был отложен на 15 минут.
Смотрите на YouTube: видео голов и обзор матча
Лучшие моменты матча Минай - Ингулец
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Мишуренко (Ингулец).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Нуриев (Минай).
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Источник — Футбол 1/2/3
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