ВИДЕО. Как фанаты Динамо обошли запреты и посмотрели матч с Десной

Болельщики столичного клуба позаимствовали идею у болельщиков «Зари», а также оккупировали заборы

  • 29.06.2020 09:34
  • 1262 просмотра
  • 13 комментариев
ВИДЕО. Как фанаты Динамо обошли запреты и посмотрели матч с Десной
© ФК Динамо Киев

Организованные болельщики «Десны» и «Динамо» облепили кирпичные заборы и недострой в парке - по периметру стадиона им. Ю. Гагарина. 

Причем столичные гости умудрились нанять автовышки, не нарушая официальных запретов по медицинскому протоколу Украинской Премьер-лиги.

Напомним, первыми идею с автовышкой подали болельщики луганской «Зари».

Отметим, что «Динамо» уступило в матче против «Десны» (2:3).

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 29.06.2020 10:51
    0
    Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:49
    Ахахха, ору с тебя, убогое)) Ты рекорды бьешь, два зашквара в двух сообщениях))
    За вчера на Донбассе уничтожено 4 боевика. Как тебе такие новости? Ты рад или расстроен?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:49
    0
    pavelka, 29.06.2020 10:47
    Ааа. Понятно. Ак228. Сколько у тебя аккаунтов тут, боевик проросейский?
    Ахахха, ору с тебя, убогое)) Ты рекорды бьешь, два зашквара в двух сообщениях))
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 10:48
    0
    pavelka, 29.06.2020 10:44
    Весело читать, как два днонецких ублюдка обсуждают болельщиков Динамо
    Обсуди и ты. Ведь заметка про болельщиков, а ты выползло сразу с оскобрлением и с надеждой затеять срач. Кстати я из Запорожья и болею только за МЮ и МЗ. Это запиши у себя в методичке.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 29.06.2020 10:47
    -2
    Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:45
    Zport, ссыкло, хочешь слиться на первом же комменте?)
    Ааа. Понятно. Ак228. Сколько у тебя аккаунтов тут, боевик проросейский?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:45
    0
    pavelka, 29.06.2020 10:44
    Весело читать, как два днонецких ублюдка обсуждают болельщиков Динамо
    Zport, ссыкло, хочешь слиться на первом же комменте?)
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 29.06.2020 10:44
    -2
    Весело читать, как два днонецких ублюдка обсуждают болельщиков Динамо
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:39
    0
    Виктор Иванов, 29.06.2020 10:35
    Нет. Тут просто упоротые тролли, для которых срач стал любимым времяпровождением.))) А то что они тролли, говорит их манера задавать пачку вопросов и отвечать вопросом на вопрос. Или требовать от кого то, что бы он торчал с ними на ветке, а "не сливался" куда то от их тупого троллинга. Хотя в их исполнении это очень убого и примитивно. На пляж бы сходили. Ведь вода в Днепре теплей чем из-под крана.
    скорее всего что так оно и есть) Плюсую тебе!)
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 10:35
    +1
    Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:15
    Наверно за те, за которые тут их боты круглосуточно пасутся)
    Нет. Тут просто упоротые тролли, для которых срач стал любимым времяпровождением.))) А то что они тролли, говорит их манера задавать пачку вопросов и отвечать вопросом на вопрос. Или требовать от кого то, что бы он торчал с ними на ветке, а "не сливался" куда то от их тупого троллинга. Хотя в их исполнении это очень убого и примитивно. На пляж бы сходили. Ведь вода в Днепре теплей чем из-под крана.
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 29.06.2020 10:32
    +1
    команда недостойна фанатов
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:15
    0
    Виктор Иванов, 29.06.2020 10:13
    Ясный перец. Не будет же чей то папа гнать вышку из Киева в Чернигов. А за какие бабки неработающая шваль мотается по выездам?
    Наверно за те, за которые тут их боты круглосуточно пасутся)
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 10:13
    -2
    Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:09
    Я сильно сомневаюсь что эти бухие утырки хоть копейку своих личных средств потратили...
    Ясный перец. Не будет же чей то папа гнать вышку из Киева в Чернигов. А за какие бабки неработающая шваль мотается по выездам?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:09
    -1
    Виктор Иванов, 29.06.2020 10:06
    Какие автокраны???
    Локтевая вышка это совсем не кран! Кстати поднимать левую шелупень на высоту это грубейшее нарушение ТБ! Только обученные люди имеют право работать и находится в корзине вышки, и притом с монтажными поясами и в касках!
    Рад что совы зря потратили деньги на спецтехнику и вонючие файера, на использование которых в черте города полиция обязана жёстко реагировать и штрафовать нарушителей.
    Аминь.
    Я сильно сомневаюсь что эти бухие утырки хоть копейку своих личных средств потратили...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 10:06
    0
    Какие автокраны???
    Локтевая вышка это совсем не кран! Кстати поднимать левую шелупень на высоту это грубейшее нарушение ТБ! Только обученные люди имеют право работать и находится в корзине вышки, и притом с монтажными поясами и в касках!
    Рад что совы зря потратили деньги на спецтехнику и вонючие файера, на использование которых в черте города полиция обязана жёстко реагировать и штрафовать нарушителей.
    Аминь.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 29.06.2020 09:41
    +1
    фаны-бараны и команда-бараны...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 10:35
    +1
    Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:15
    Наверно за те, за которые тут их боты круглосуточно пасутся)
    Нет. Тут просто упоротые тролли, для которых срач стал любимым времяпровождением.))) А то что они тролли, говорит их манера задавать пачку вопросов и отвечать вопросом на вопрос. Или требовать от кого то, что бы он торчал с ними на ветке, а "не сливался" куда то от их тупого троллинга. Хотя в их исполнении это очень убого и примитивно. На пляж бы сходили. Ведь вода в Днепре теплей чем из-под крана.
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 29.06.2020 10:32
    +1
    команда недостойна фанатов
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 29.06.2020 09:41
    +1
    фаны-бараны и команда-бараны...
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 29.06.2020 10:51
    0
    Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:49
    Ахахха, ору с тебя, убогое)) Ты рекорды бьешь, два зашквара в двух сообщениях))
    За вчера на Донбассе уничтожено 4 боевика. Как тебе такие новости? Ты рад или расстроен?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:49
    0
    pavelka, 29.06.2020 10:47
    Ааа. Понятно. Ак228. Сколько у тебя аккаунтов тут, боевик проросейский?
    Ахахха, ору с тебя, убогое)) Ты рекорды бьешь, два зашквара в двух сообщениях))
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 10:48
    0
    pavelka, 29.06.2020 10:44
    Весело читать, как два днонецких ублюдка обсуждают болельщиков Динамо
    Обсуди и ты. Ведь заметка про болельщиков, а ты выползло сразу с оскобрлением и с надеждой затеять срач. Кстати я из Запорожья и болею только за МЮ и МЗ. Это запиши у себя в методичке.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:45
    0
    pavelka, 29.06.2020 10:44
    Весело читать, как два днонецких ублюдка обсуждают болельщиков Динамо
    Zport, ссыкло, хочешь слиться на первом же комменте?)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:39
    0
    Виктор Иванов, 29.06.2020 10:35
    Нет. Тут просто упоротые тролли, для которых срач стал любимым времяпровождением.))) А то что они тролли, говорит их манера задавать пачку вопросов и отвечать вопросом на вопрос. Или требовать от кого то, что бы он торчал с ними на ветке, а "не сливался" куда то от их тупого троллинга. Хотя в их исполнении это очень убого и примитивно. На пляж бы сходили. Ведь вода в Днепре теплей чем из-под крана.
    скорее всего что так оно и есть) Плюсую тебе!)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 29.06.2020 10:15
    0
    Виктор Иванов, 29.06.2020 10:13
    Ясный перец. Не будет же чей то папа гнать вышку из Киева в Чернигов. А за какие бабки неработающая шваль мотается по выездам?
    Наверно за те, за которые тут их боты круглосуточно пасутся)
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 10:06
    0
    Какие автокраны???
    Локтевая вышка это совсем не кран! Кстати поднимать левую шелупень на высоту это грубейшее нарушение ТБ! Только обученные люди имеют право работать и находится в корзине вышки, и притом с монтажными поясами и в касках!
    Рад что совы зря потратили деньги на спецтехнику и вонючие файера, на использование которых в черте города полиция обязана жёстко реагировать и штрафовать нарушителей.
    Аминь.
    Ссылка
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