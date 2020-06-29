ВИДЕО. Как фанаты Динамо обошли запреты и посмотрели матч с Десной

Организованные болельщики «Десны» и «Динамо» облепили кирпичные заборы и недострой в парке - по периметру стадиона им. Ю. Гагарина.
Причем столичные гости умудрились нанять автовышки, не нарушая официальных запретов по медицинскому протоколу Украинской Премьер-лиги.
Напомним, первыми идею с автовышкой подали болельщики луганской «Зари».
Отметим, что «Динамо» уступило в матче против «Десны» (2:3).
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Источник — ФК Динамо Киев
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Локтевая вышка это совсем не кран! Кстати поднимать левую шелупень на высоту это грубейшее нарушение ТБ! Только обученные люди имеют право работать и находится в корзине вышки, и притом с монтажными поясами и в касках!
Рад что совы зря потратили деньги на спецтехнику и вонючие файера, на использование которых в черте города полиция обязана жёстко реагировать и штрафовать нарушителей.
Аминь.
Локтевая вышка это совсем не кран! Кстати поднимать левую шелупень на высоту это грубейшее нарушение ТБ! Только обученные люди имеют право работать и находится в корзине вышки, и притом с монтажными поясами и в касках!
Рад что совы зря потратили деньги на спецтехнику и вонючие файера, на использование которых в черте города полиция обязана жёстко реагировать и штрафовать нарушителей.
Аминь.
Локтевая вышка это совсем не кран! Кстати поднимать левую шелупень на высоту это грубейшее нарушение ТБ! Только обученные люди имеют право работать и находится в корзине вышки, и притом с монтажными поясами и в касках!
Рад что совы зря потратили деньги на спецтехнику и вонючие файера, на использование которых в черте города полиция обязана жёстко реагировать и штрафовать нарушителей.
Аминь.
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