ФОТО. Гвардиола взял Зинченко в Мадрид на матч против Реала

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в число 22 футболистов, которые отправились в Мадрид в составе делегации клуба на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Зинченко принял участие в двух матчах «горожан» в Лиге чемпионов – на выезде против «Шахтера» (3:0) и загребского «Динамо» (4:1).

Напомним, поединок состоится завтра, 26 февраля.