ФОТО. Гвардиола взял Зинченко в Мадрид на матч против Реала

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в число 22 футболистов, которые отправились в Мадрид в составе делегации клуба на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
The 22-man travelling squad bound for Madrid this afternoon ✈️— Manchester City (@ManCity) February 25, 2020
🔵 #UCL #ManCity pic.twitter.com/JfR9UXMNwx
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Зинченко принял участие в двух матчах «горожан» в Лиге чемпионов – на выезде против «Шахтера» (3:0) и загребского «Динамо» (4:1).
Напомним, поединок состоится завтра, 26 февраля.
Источник — ФК Манчестер Сити
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