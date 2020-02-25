ФОТО. Гвардиола взял Зинченко в Мадрид на матч против Реала

Потенциально украинец может завтра сыграть на «Сантьяго Бернабеу»

  • 25.02.2020 17:23
  • 2941 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Гвардиола взял Зинченко в Мадрид на матч против Реала
© Instagram. Александр Зинченко

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в число 22 футболистов, которые отправились в Мадрид в составе делегации клуба на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Зинченко принял участие в двух матчах «горожан» в Лиге чемпионов – на выезде против «Шахтера» (3:0) и загребского «Динамо» (4:1).

Напомним, поединок состоится завтра, 26 февраля.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(12 голосов)

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Комментарии
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 25.02.2020 17:57
    0
    Не випустить ,після стількох помилок в останніх матчах..
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 25.02.2020 17:57
    0
    Не випустить ,після стількох помилок в останніх матчах..
    Ссылка
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