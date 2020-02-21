ВИДЕО. Моуриньо истерически смеялся на вопросы о травмированных игроках

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо истерически смеялся, когда журналисты на пресс-конференции спросили его о состоянии травмированных игроков: Гарри Кейна, Сон Хын Мина и Деле Алли.
– У Сон Хын Мина была операция. На сколько он выбыл?
– Недели, какое-то количество недель, большое количество недель, несколько месяцев (смеется).
– Было приятно увидеть Кейна в среду. Вручая награду семье Джимми Гривза, он выглядел достаточно мобильным.
– (смеется). Спасибо, Гэри. По последним данным, он выглядит нормально, да.
– Как дела у Алли?
– (истерика). Боже мой, Гэри. Ты мой друг. Деле Алли тоже нормально.
"Oh my god Gary!" 😂– The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 21, 2020
One reporter has Jose Mourinho in hysterics as he asks for an injury update on Kane, Son and Alli pic.twitter.com/xhFHQHwTTT
Источник — Twitter
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