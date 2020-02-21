ВИДЕО. Моуриньо истерически смеялся на вопросы о травмированных игроках

Реакция коуча «Тоттенхэма» связана с большим количеством травмированных

  • 21.02.2020 23:42
  • 732 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Моуриньо истерически смеялся на вопросы о травмированных игроках
© Twitter. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо истерически смеялся, когда журналисты на пресс-конференции спросили его о состоянии травмированных игроков: Гарри Кейна, Сон Хын Мина и Деле Алли.

– У Сон Хын Мина была операция. На сколько он выбыл?
– Недели, какое-то количество недель, большое количество недель, несколько месяцев (смеется).

– Было приятно увидеть Кейна в среду. Вручая награду семье Джимми Гривза, он выглядел достаточно мобильным.
– (смеется). Спасибо, Гэри. По последним данным, он выглядит нормально, да.

– Как дела у Алли?
– (истерика). Боже мой, Гэри. Ты мой друг. Деле Алли тоже нормально.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 22.02.2020 00:06
    0
    sergio_terry, 21.02.2020 23:59
    Интересно, сейчас будут говорить хейтеры Жозе, НО, чувак делает из говна конфетку, а это о многом говорит!
    Ну не из говна, и не конфетку, но в остальном ты прав
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 21.02.2020 23:59
    0
    Интересно, сейчас будут говорить хейтеры Жозе, НО, чувак делает из говна конфетку, а это о многом говорит!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.02.2020 00:06
    0
    sergio_terry, 21.02.2020 23:59
    Интересно, сейчас будут говорить хейтеры Жозе, НО, чувак делает из говна конфетку, а это о многом говорит!
    Ну не из говна, и не конфетку, но в остальном ты прав
    Ссылка
    sergio_terry
      sergio_terry, 21.02.2020 23:59
    0
    Интересно, сейчас будут говорить хейтеры Жозе, НО, чувак делает из говна конфетку, а это о многом говорит!
    Ссылка
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