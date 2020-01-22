Успешный старт Свитолиной, лондонское дерби, продвижение Усика в рейтингах

Главные новости за 21 января на Sport.ua

  • 22.01.2020 06:50
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Успешный старт Свитолиной, лондонское дерби, продвижение Усика в рейтингах
© Twitter. Элина Свитолина
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 января.
 
На старте соревнований украинская теннисистка обыграла Кэти Бултер из Великобритании.
 
19-летняя украинка уступила экс-первой ракетке мира в двух сетах, ведя в первой партии 5:1.
 
Украинская теннисистка не справилась с Присциллой Хон из Австралии.
 
Экс-первой ракетке Украины не хватило всего двух очков для победы.
 
«Канониры» дважды проигрывали, но сумели добыть ничейный результат.
 
Команда Пепа Гвардиолы одержала минимальную победу.
 
В рейтингах WBC и WBA Александр занимает второе место, а у WBO – первое.
 
Еще один английский топ-клуб хочет подписать защитника «Шахтера».
 
Лучшей лигой мира впервые за много лет названа Английская Премьер-лига.
 
Львовский клуб потерял ведущих игроков.
 
Исход игроков «Карпат» продолжается.
 
Черниговский клуб продолжает укреплять состав.
 
Украинский форвард арендован клубом турецкой Суперлиги.
 
Евгений Будник осенью 2019 года выступал за команду «Урарту» из Армении.
 
Клуб «Шахр Ходру» проявляет интерес к 29-летнему Мирославу Славову.
 
Контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон.
 
Форвард находится в подвешенном состоянии.
 
В матче против «Нефтчи» испанский динамовец отправил мяч выше ворот.
 
Команда Владимира Шарана выиграла спарринг.
 
В элиту возвращаются сразу три украинские биатлонистки.
 
Звездный норвежец вернется к гонкам после рождения сына.
 
Cергей Лебедев – о самых быстрых победах ирландца в октагоне.
 
Sport.ua - о самом интересном, что вместил в себя очередной европейский тур топ-лиг.
 
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Источник — Sport.ua

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