ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Прийма покинул солигорский Шахтер

Контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон

  • 21.01.2020 13:57
  • 1272 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Прийма покинул солигорский Шахтер
© ФК Шахтер Солигорск. Василий Прийма
Украинский защитник Василий Прийма покинул солигорский «Шахтер». Контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон.
 
Цвета «Шахтера» Прийма защищал с февраля 2019 года. Он провел 9 матчей во всех турнирах в сезоне 2019 года.
 
Футбольный клуб «Шахтер» поблагодарил Василия за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
 
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Источник — ФК Шахтер Солигорск

(2 голоса)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 21.01.2020 15:07
    0
    От дуба убежал снова
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 21.01.2020 15:07
    0
    От дуба убежал снова
    Ссылка
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