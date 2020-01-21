ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Прийма покинул солигорский Шахтер

Украинский защитник Василий Прийма покинул солигорский «Шахтер». Контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон.
Цвета «Шахтера» Прийма защищал с февраля 2019 года. Он провел 9 матчей во всех турнирах в сезоне 2019 года.
Футбольный клуб «Шахтер» поблагодарил Василия за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
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Источник — ФК Шахтер Солигорск
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