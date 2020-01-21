ВИДЕО. По воробьям! Как Фран Соль не забил с убойной позиции

В товарищеском матче в Турции киевское «Динамо» обыграло азербайджанский клуб «Нефтчи» из Баку со счетом 2:1.
На 74-й минуте верный шанс забить третий гол команды упустил испанец Фран Соль, с нескольких метров отправив мяч выше ворот.
Смотрите видео голевого шанса.
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Источник — Sport.ua
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