ВИДЕО. По воробьям! Как Фран Соль не забил с убойной позиции

В матче против «Нефтчи» испанский динамовец отправил мяч выше ворот

  • 21.01.2020 11:20
  • 3342 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. По воробьям! Как Фран Соль не забил с убойной позиции
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

В товарищеском матче в Турции киевское «Динамо» обыграло азербайджанский клуб «Нефтчи» из Баку со счетом 2:1.

На 74-й минуте верный шанс забить третий гол команды упустил испанец Фран Соль, с нескольких метров отправив мяч выше ворот. 

Смотрите видео голевого шанса.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 21.01.2020 11:58
    -1
    Уровень!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.01.2020 11:51
    0
    Киллер ...
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    fut61fan
      fut61fan, 21.01.2020 11:36
    0
    В Беседіна встиг навчитись
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.01.2020 11:33
    0
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.01.2020 11:51
    0
    Киллер ...
    Ссылка
    fut61fan
      fut61fan, 21.01.2020 11:36
    0
    В Беседіна встиг навчитись
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.01.2020 11:33
    0
    Ссылка
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