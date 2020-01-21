Украина выше России! Новый рейтинг футбольных лиг от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Лучшей лигой признана Английская Премьер-лига. Ранее 10 лет подряд сильнейшей становилась испанская Ла Лига, которая теперь на 3-м месте. Вторую позицию занимает бразильская Серия A. В топ-5 также попали итальянская Серия A и чемпионат Колумбии.
Украинская Премьер-лига вошла в топ-25 и на одну позицию опередила российскую РФПЛ.
Рейтинг лучших лиг мира 2019 года по версии IFFHS
1. Англия – 1287
2. Бразилия – 1165
3. Испания – 1141
4. Италия – 939
5. Колумбия – 849
6. Португалия – 834
7. Франция – 818
8. Нидерланды – 790,5
9. Аргентина – 776
10. Германия – 765,5
....
25. Украина – 542
26. Россия – 538,5
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Источник — IFFHS
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И хотелось бы ЗНАТЬ, что 25-е лучше 26-го по ОБЪЕКТИВНЫМ показателям (и ещё б по каким), а не по нашим или чьим-то хотелкам
1. Англія
2. Іспанія
3. Італія
4. Німеччина
5. Франція
6. Португалія
7. Нідерланди
8. Туреччина
9. Бельгія
10 і нижче Греція, Україна, Росія, Австрія, Швейцарія, Румунія, Польща, Угорщина і так дальше.
Як в рейтингу Португалія вище Німеччини я зрозуміти не можу.
ТК УЕФА объективно отражает силу чемпионатов.
1. Англія
2. Іспанія
3. Італія
4. Німеччина
5. Франція
6. Португалія
7. Нідерланди
8. Туреччина
9. Бельгія
10 і нижче Греція, Україна, Росія, Австрія, Швейцарія, Румунія, Польща, Угорщина і так дальше.
Як в рейтингу Португалія вище Німеччини я зрозуміти не можу.
1. Англія
2. Іспанія
3. Італія
4. Німеччина
5. Франція
6. Португалія
7. Нідерланди
8. Туреччина
9. Бельгія
10 і нижче Греція, Україна, Росія, Австрія, Швейцарія, Румунія, Польща, Угорщина і так дальше.
Як в рейтингу Португалія вище Німеччини я зрозуміти не можу.
ТК УЕФА объективно отражает силу чемпионатов.
1. Англія
2. Іспанія
3. Італія
4. Німеччина
5. Франція
6. Португалія
7. Нідерланди
8. Туреччина
9. Бельгія
10 і нижче Греція, Україна, Росія, Австрія, Швейцарія, Румунія, Польща, Угорщина і так дальше.
Як в рейтингу Португалія вище Німеччини я зрозуміти не можу.
И хотелось бы ЗНАТЬ, что 25-е лучше 26-го по ОБЪЕКТИВНЫМ показателям (и ещё б по каким), а не по нашим или чьим-то хотелкам
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