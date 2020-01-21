Украина выше России! Новый рейтинг футбольных лиг от IFFHS

Лучшей лигой мира впервые за много лет названа Английская Премьер-лига

  • 21.01.2020 12:12
  • 3665 просмотров
  • 14 комментариев
Украина выше России! Новый рейтинг футбольных лиг от IFFHS
© IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
 
Лучшей лигой признана Английская Премьер-лига. Ранее 10 лет подряд сильнейшей становилась испанская Ла Лига, которая теперь на 3-м месте. Вторую позицию занимает бразильская Серия A. В топ-5 также попали итальянская Серия A и чемпионат Колумбии.
 
Украинская Премьер-лига вошла в топ-25 и на одну позицию опередила российскую РФПЛ.
 
Рейтинг лучших лиг мира 2019 года по версии IFFHS
 
1. Англия – 1287 
2. Бразилия – 1165
3. Испания – 1141
4. Италия – 939
5. Колумбия – 849
6. Португалия – 834
7. Франция – 818
8. Нидерланды – 790,5
9. Аргентина – 776
10. Германия – 765,5
....
25. Украина – 542
26. Россия – 538,5
 
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Источник — IFFHS

(7 голосов)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 21.01.2020 13:54
    0
    Хотелось бы верить... но не верится. И как они определяют свои рейтинги? С первым и третьим пожалуй можно согласиться, но 2-е и 5-е???
    И хотелось бы ЗНАТЬ, что 25-е лучше 26-го по ОБЪЕКТИВНЫМ показателям (и ещё б по каким), а не по нашим или чьим-то хотелкам
    Ссылка
    Angel Ledesma
    online
      Angel Ledesma, 21.01.2020 13:38
    +1
    Аргентину недооценивают. Должна быть на 5 месте.
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 21.01.2020 13:37
    0
    Maks7777, 21.01.2020 13:35
    Что за бред какой-то Кипр вышше нас??????????? Они по какому признаку эту таблицу составляли ,кто в Евросоюзе выше те кто не в Евросоюзе))))))
    Чехия Румыния ,Шотланди, кипрррррр))))))А Мороко туниссс с Африки у них там что том чемпионаты,)))))
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 21.01.2020 13:35
    -2
    Что за бред какой-то Кипр вышше нас??????????? Они по какому признаку эту таблицу составляли ,кто в Евросоюзе выше те кто не в Евросоюзе))))))
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 21.01.2020 13:31
    +1
    andriychornyy, 21.01.2020 12:57
    Не знаю, як на інших континентах, але в Європі рейтинг має бути наступним:
    1. Англія
    2. Іспанія
    3. Італія
    4. Німеччина
    5. Франція
    6. Португалія
    7. Нідерланди
    8. Туреччина
    9. Бельгія
    10 і нижче Греція, Україна, Росія, Австрія, Швейцарія, Румунія, Польща, Угорщина і так дальше.
    Як в рейтингу Португалія вище Німеччини я зрозуміти не можу.
    А почти рядом с Германией Шотландия не смутила?
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 21.01.2020 13:30
    -2
    Повний абсурд. причому й те, що вище нас Сербія з Шотландією та Румунію, й те, що ми вище Росії. Ми може й були вище до війни, а тепер, на жаль, аж ніяк
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 21.01.2020 13:29
    -1
    Большего бреда в жизни не видел.
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    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.01.2020 13:05
    +3
    Рейтинг ничего общего с действительностью не имеет.
    ТК УЕФА объективно отражает силу чемпионатов.
    Ссылка
    andriychornyy
      andriychornyy, 21.01.2020 12:57
    +4
    Не знаю, як на інших континентах, але в Європі рейтинг має бути наступним:
    1. Англія
    2. Іспанія
    3. Італія
    4. Німеччина
    5. Франція
    6. Португалія
    7. Нідерланди
    8. Туреччина
    9. Бельгія
    10 і нижче Греція, Україна, Росія, Австрія, Швейцарія, Румунія, Польща, Угорщина і так дальше.
    Як в рейтингу Португалія вище Німеччини я зрозуміти не можу.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 21.01.2020 12:47
    +6
    Бразилия - вторая, Колумбия - пятая. Агонь!!!!
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 21.01.2020 12:45
    +7
    Единственное с чем согласен так это англия
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.01.2020 12:37
    +11
    Португальська ліга сильніша за німецьку
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 21.01.2020 12:30
    +13
    Влад Тараненко, 21.01.2020 12:25
    Самая бесполезная в мире организация, которая данные с потолка рисует. Хоть уровень нашего чемпа упал, но мы явно сильнее чемпионатов Румынии, Сербии, Шотландии, Марокко, да и половины позиций выше нас
    100% ... Бундеслига 10-я!!! шутники
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 21.01.2020 12:25
    +17
    Самая бесполезная в мире организация, которая данные с потолка рисует. Хоть уровень нашего чемпа упал, но мы явно сильнее чемпионатов Румынии, Сербии, Шотландии, Марокко, да и половины позиций выше нас
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 21.01.2020 12:25
    +17
    Самая бесполезная в мире организация, которая данные с потолка рисует. Хоть уровень нашего чемпа упал, но мы явно сильнее чемпионатов Румынии, Сербии, Шотландии, Марокко, да и половины позиций выше нас
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 21.01.2020 12:30
    +13
    Влад Тараненко, 21.01.2020 12:25
    Самая бесполезная в мире организация, которая данные с потолка рисует. Хоть уровень нашего чемпа упал, но мы явно сильнее чемпионатов Румынии, Сербии, Шотландии, Марокко, да и половины позиций выше нас
    100% ... Бундеслига 10-я!!! шутники
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.01.2020 12:37
    +11
    Португальська ліга сильніша за німецьку
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 21.01.2020 12:45
    +7
    Единственное с чем согласен так это англия
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 21.01.2020 12:47
    +6
    Бразилия - вторая, Колумбия - пятая. Агонь!!!!
    Ссылка
    andriychornyy
      andriychornyy, 21.01.2020 12:57
    +4
    Не знаю, як на інших континентах, але в Європі рейтинг має бути наступним:
    1. Англія
    2. Іспанія
    3. Італія
    4. Німеччина
    5. Франція
    6. Португалія
    7. Нідерланди
    8. Туреччина
    9. Бельгія
    10 і нижче Греція, Україна, Росія, Австрія, Швейцарія, Румунія, Польща, Угорщина і так дальше.
    Як в рейтингу Португалія вище Німеччини я зрозуміти не можу.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.01.2020 13:05
    +3
    Рейтинг ничего общего с действительностью не имеет.
    ТК УЕФА объективно отражает силу чемпионатов.
    Ссылка
    Angel Ledesma
    online
      Angel Ledesma, 21.01.2020 13:38
    +1
    Аргентину недооценивают. Должна быть на 5 месте.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 21.01.2020 13:31
    +1
    andriychornyy, 21.01.2020 12:57
    Не знаю, як на інших континентах, але в Європі рейтинг має бути наступним:
    1. Англія
    2. Іспанія
    3. Італія
    4. Німеччина
    5. Франція
    6. Португалія
    7. Нідерланди
    8. Туреччина
    9. Бельгія
    10 і нижче Греція, Україна, Росія, Австрія, Швейцарія, Румунія, Польща, Угорщина і так дальше.
    Як в рейтингу Португалія вище Німеччини я зрозуміти не можу.
    А почти рядом с Германией Шотландия не смутила?
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 21.01.2020 13:54
    0
    Хотелось бы верить... но не верится. И как они определяют свои рейтинги? С первым и третьим пожалуй можно согласиться, но 2-е и 5-е???
    И хотелось бы ЗНАТЬ, что 25-е лучше 26-го по ОБЪЕКТИВНЫМ показателям (и ещё б по каким), а не по нашим или чьим-то хотелкам
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 21.01.2020 13:37
    0
    Maks7777, 21.01.2020 13:35
    Что за бред какой-то Кипр вышше нас??????????? Они по какому признаку эту таблицу составляли ,кто в Евросоюзе выше те кто не в Евросоюзе))))))
    Чехия Румыния ,Шотланди, кипрррррр))))))А Мороко туниссс с Африки у них там что том чемпионаты,)))))
    Ссылка
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