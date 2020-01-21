Украина выше России! Новый рейтинг футбольных лиг от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.

Лучшей лигой признана Английская Премьер-лига. Ранее 10 лет подряд сильнейшей становилась испанская Ла Лига, которая теперь на 3-м месте. Вторую позицию занимает бразильская Серия A. В топ-5 также попали итальянская Серия A и чемпионат Колумбии.

Украинская Премьер-лига вошла в топ-25 и на одну позицию опередила российскую РФПЛ.

Рейтинг лучших лиг мира 2019 года по версии IFFHS

1. Англия – 1287

2. Бразилия – 1165

3. Испания – 1141

4. Италия – 939

5. Колумбия – 849

6. Португалия – 834

7. Франция – 818

8. Нидерланды – 790,5

9. Аргентина – 776

10. Германия – 765,5

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25. Украина – 542

26. Россия – 538,5