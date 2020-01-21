Козлова выбыла из борьбы уже в стартовом круге Australian Open

Украинская теннисистка не справилась с Присциллой Хон из Австралии

  • 21.01.2020 14:47
  • 1701 просмотр
  • 2 комментария
Козлова выбыла из борьбы уже в стартовом круге Australian Open
© Twitter. Катерина Козлова
Сегодня, 21 января, третья ракетка Украины Катерина Козлова (№83 WTA) проиграла стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
25-летняя украинка в первом раунде встречалась с Присциллой Хон из Австралии (№139 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Матч закончился победой австралийки в двух сетах. Встреча длилась 1 час и 21 минуту. Австралийка владела преимуществом и заслуженно выиграла матч.
 
Australian Open 2020
 
Женщины. Первый круг.
 
Катерина Козлова (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 3:6, 4:6
 
Таким образом, первый раунд соревнований из пяти украинских теннисисток преодолели только Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.01.2020 14:59
    +3
    Австралія - Україна 3-0. Так і є в нас лише дві тенісистки які хоч щось можуть. Решта для статистики. Жодна не пройшла кваліфікацію, решта повилітали в першому раунді. Про чоловіків нема що і говорити. Чоловічого тенісу у нас немає взагалі
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.01.2020 14:57
    +5
    Раніше надія серед українок була лише на одну Елю. Зараз до Світоліної підтягнулась ще й Ястремська. Після них поки прірва, але, може з часом, ще хтось із молодих дівчат підтягнеться по рівню.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.01.2020 14:57
    +5
    Раніше надія серед українок була лише на одну Елю. Зараз до Світоліної підтягнулась ще й Ястремська. Після них поки прірва, але, може з часом, ще хтось із молодих дівчат підтягнеться по рівню.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.01.2020 14:59
    +3
    Австралія - Україна 3-0. Так і є в нас лише дві тенісистки які хоч щось можуть. Решта для статистики. Жодна не пройшла кваліфікацію, решта повилітали в першому раунді. Про чоловіків нема що і говорити. Чоловічого тенісу у нас немає взагалі
    Ссылка
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