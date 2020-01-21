Козлова выбыла из борьбы уже в стартовом круге Australian Open

Сегодня, 21 января, третья ракетка Украины Катерина Козлова (№83 WTA) проиграла стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

25-летняя украинка в первом раунде встречалась с Присциллой Хон из Австралии (№139 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Матч закончился победой австралийки в двух сетах. Встреча длилась 1 час и 21 минуту. Австралийка владела преимуществом и заслуженно выиграла матч.

Australian Open 2020

Женщины. Первый круг.

Катерина Козлова (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 3:6, 4:6