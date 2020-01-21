Украинский форвард подписал контракт с клубом из Индонезии

Евгений Будник осенью 2019 года выступал за команду «Урарту» из Армении

  • 21.01.2020 15:59
  • 1915 просмотров
  • 1 комментарий
Украинский форвард подписал контракт с клубом из Индонезии
© ФК Динамо Минск. Евгений Будник
Украинский форвард Евгений Будник подписал контракт с клубом «Персита» из города Тангеранг, Индонезия.
 
Форвард осенью 2019 года выступал за команду «Урарту» из Армении. Он забил 4 гола в 9 матчах.
 
Будник за свою карьеру играл также за клубы: «Арсенал» Харьков, «Металлист» Харьков, «Ворскла» Полтава, «Слован» Либерец, «Сталь» Днепродзержинск, «Динамо» Минск, «Капфенберг» Австрия, «Платаниас» Греция, «Ламия» Греция, «Левадия» Эстония.
 
В чемпионате Индонезии выступает еще один украинец. Нападающий Евгений Бохашвили играет за ПСС «Слеман».
 
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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 16:20
    0
    в чемпионате монголии наших ещё нэма?)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 16:20
    0
    в чемпионате монголии наших ещё нэма?)
    Ссылка
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