Украинский форвард подписал контракт с клубом из Индонезии

Украинский форвард Евгений Будник подписал контракт с клубом «Персита» из города Тангеранг, Индонезия.
Форвард осенью 2019 года выступал за команду «Урарту» из Армении. Он забил 4 гола в 9 матчах.
Будник за свою карьеру играл также за клубы: «Арсенал» Харьков, «Металлист» Харьков, «Ворскла» Полтава, «Слован» Либерец, «Сталь» Днепродзержинск, «Динамо» Минск, «Капфенберг» Австрия, «Платаниас» Греция, «Ламия» Греция, «Левадия» Эстония.
В чемпионате Индонезии выступает еще один украинец. Нападающий Евгений Бохашвили играет за ПСС «Слеман».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.