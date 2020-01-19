Украинский форвард Будник может продолжить карьеру в Индонезии

29-летний украинский нападающий Евгений Будник может сменить Армению на Индонезию. Форвард, защищавший в первой половине сезона цвета «Урарту», близок к переходу в футбольный клуб «Персита» из Тангеранга. Клуб в этом сезоне сыграет в высшем дивизионе страны.
Евгений Будник в составе армянского «Урарту» в осенней части сезона забил четыре гола в девяти матчах. На протяжении карьеры Будник выступал за харьковский «Арсенал», «Металлист», «Ворсклу», либерецкий «Слован», каменскую «Сталь», минское «Динамо», австрийский «Капфенберг», греческие «Платаниас» и «Ламию».
В чемпионате Индонезии выступает еще один украинец: нападающий Евгений Бохашвили, защищающий цвета «ПСС Слеман».
Источник — Footboom
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