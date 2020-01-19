Украинский форвард Будник может продолжить карьеру в Индонезии

Футболиста намерена подписать «Персита» из Тангеранга

  • 19.01.2020 11:35
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Украинский форвард Будник может продолжить карьеру в Индонезии
© Footboom. Евгений Будник

29-летний украинский нападающий Евгений Будник может сменить Армению на Индонезию. Форвард, защищавший в первой половине сезона цвета «Урарту», близок к переходу в футбольный клуб «Персита» из Тангеранга. Клуб в этом сезоне сыграет в высшем дивизионе страны.

Евгений Будник в составе армянского «Урарту» в осенней части сезона забил четыре гола в девяти матчах. На протяжении карьеры Будник выступал за харьковский «Арсенал», «Металлист», «Ворсклу», либерецкий «Слован», каменскую «Сталь», минское «Динамо», австрийский «Капфенберг», греческие «Платаниас» и «Ламию».

В чемпионате Индонезии выступает еще один украинец: нападающий Евгений Бохашвили, защищающий цвета «ПСС Слеман».

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Источник — Footboom

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