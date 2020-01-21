Динамо временно отстранило главного врача клуба из-за ситуации Беседина

По информации Sportarena, «Динамо» временно отстранило от работы главного врача клуба Леонида Миронова.

Причина - положительная допинг-проба форварда Артема Беседина. Миронов не будет работать с первой командой до тех пор, пока УЕФА не вынесет окончательный вердикт по делу игрока.

Ранее это должно было случиться до 19-го января, но позже дело перенесли на конец февраля.

«Динамо» и УЕФА не комментируют ситуацию Беседина.