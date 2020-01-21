Динамо временно отстранило главного врача клуба из-за ситуации Беседина

По информации Sportarena, «Динамо» временно отстранило от работы главного врача клуба Леонида Миронова.
Причина - положительная допинг-проба форварда Артема Беседина. Миронов не будет работать с первой командой до тех пор, пока УЕФА не вынесет окончательный вердикт по делу игрока.
Ранее это должно было случиться до 19-го января, но позже дело перенесли на конец февраля.
«Динамо» и УЕФА не комментируют ситуацию Беседина.
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Источник — Sportarena
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Сука, ахахахахаах сколько ж вы сами себя зашкваривать будете
Ну если игрок ТРЕБУЕТ вскрыть пробу Б, то в каком состоянии он находится??
Если отстраняют врача, а сам Беседин в недоумении по поводу положительной реации на допинг. Причём он настоял на вскрытии пробы Б. Значит он сам не в курсе
Ну если игрок ТРЕБУЕТ вскрыть пробу Б, то в каком состоянии он находится??
Если отстраняют врача, а сам Беседин в недоумении по поводу положительной реации на допинг. Причём он настоял на вскрытии пробы Б. Значит он сам не в курсе
------------
Це тобі особисто Палкін повідомив? Чи сам Ахметов? Ти там знаєш, хто там сам приймав, а хто не сам.
Если отстраняют врача, а сам Беседин в недоумении по поводу положительной реации на допинг. Причём он настоял на вскрытии пробы Б. Значит он сам не в курсе
газета.ru
газета.ru
1) Игрок принимает САМ, никого не уведомляя об этом.
2) Врач команды вводит игроку допинг, причём игрок может этого и не знать.
В Шахте все игроки принимали допинг самостоятельно. Поэтому никаких санкций клубу не применяется.
В Динамо если докажут, что здесь замешан врач, то возможно будет наказание клубу (ведь врач принадлежит клубу)
------------
Це тобі особисто Палкін повідомив? Чи сам Ахметов? Ти там знаєш, хто там сам приймав, а хто не сам.
Сука, ахахахахаах сколько ж вы сами себя зашкваривать будете
Если отстраняют врача, а сам Беседин в недоумении по поводу положительной реации на допинг. Причём он настоял на вскрытии пробы Б. Значит он сам не в курсе
Ну если игрок ТРЕБУЕТ вскрыть пробу Б, то в каком состоянии он находится??
Если отстраняют врача, а сам Беседин в недоумении по поводу положительной реации на допинг. Причём он настоял на вскрытии пробы Б. Значит он сам не в курсе
газета.ru
1) Игрок принимает САМ, никого не уведомляя об этом.
2) Врач команды вводит игроку допинг, причём игрок может этого и не знать.
В Шахте все игроки принимали допинг самостоятельно. Поэтому никаких санкций клубу не применяется.
В Динамо если докажут, что здесь замешан врач, то возможно будет наказание клубу (ведь врач принадлежит клубу)
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