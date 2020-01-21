Динамо временно отстранило главного врача клуба из-за ситуации Беседина

Форвард находится в подвешенном состоянии

  • 21.01.2020 19:53
  • 5615 просмотров
  • 37 комментариев
Динамо временно отстранило главного врача клуба из-за ситуации Беседина
© twitter.com/dynamokyiv

По информации Sportarena, «Динамо» временно отстранило от работы главного врача клуба Леонида Миронова.

Причина - положительная допинг-проба форварда Артема Беседина. Миронов не будет работать с первой командой до тех пор, пока УЕФА не вынесет окончательный вердикт по делу игрока.

Ранее это должно было случиться до 19-го января, но позже дело перенесли на конец февраля.

«Динамо» и УЕФА не комментируют ситуацию Беседина.

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Источник — Sportarena

(34 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:29
    0
    JulikoB, 21.01.2020 21:22
    Ошибся, значит будет наказан. Игрок здесь причем?
    Если Беседин сольёт проблему на Миронова, то УЕФА по-идее должно наказать клуб, так как врач числится в структуре клуба. А это значит отстранит динамко от лиги Европы на два года - что впрочем закономерно
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:26
    0
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:23
    Вали найух кукуевская шлюха
    Точно с даунецка. Уверен на 100%
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.01.2020 21:26
    +2
    Forever_young_13, 21.01.2020 20:24
    Если отстранили врача клуба, то это говорит о том что клуб имеет прямое отношение к допингу игроков. Значит УЕФА может применить санкции не только к Беседину, но конкретно к клубу.
    То есть когда по делу Гая дискаунт получит клубочной врач , это тоже говорит о том , что клуб имеет прямое отношение к допингу игроков ?)
    Сука, ахахахахаах сколько ж вы сами себя зашкваривать будете
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:23
    -1
    Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:21
    Так тебя же все шлют сутками. А ты кайфуешь от этого) Ты из даунецка?
    Вали найух кукуевская шлюха
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.01.2020 21:22
    +1
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:20
    Хорошо, что цианистый калий не прописал не подумав
    Ошибся, значит будет наказан. Игрок здесь причем?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.01.2020 21:21
    +1
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:18
    Ты дурное как пробка
    Ну если игрок ТРЕБУЕТ вскрыть пробу Б, то в каком состоянии он находится??
    Человек хочет удостовериться что нет ошибки в анализе. Значит находится в здравом уме.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:21
    0
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:20
    Тебя как сразу найух послать или сам пойдёшь?
    Так тебя же все шлют сутками. А ты кайфуешь от этого) Ты из даунецка?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:20
    -1
    JulikoB, 21.01.2020 21:19
    Что не так? Ошибка врача, прописал препарат не подумав.
    Хорошо, что цианистый калий не прописал не подумав
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:20
    -1
    Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:18
    расея24 смотришь? Отвечай. Тут все пишут, что ты ублюдок прорасейский
    Тебя как сразу найух послать или сам пойдёшь?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.01.2020 21:19
    +1
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:13
    Не хочется тебя оскоблять, но похоже ты не дружишь с логикой
    Если отстраняют врача, а сам Беседин в недоумении по поводу положительной реации на допинг. Причём он настоял на вскрытии пробы Б. Значит он сам не в курсе
    Что не так? Ошибка врача, прописал препарат не подумав.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:18
    -1
    Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:15
    Когда это Беседин был в недоумении??? С ним ни одного интервью на эту тему не было. Не выдумывай ватан
    Ты дурное как пробка
    Ну если игрок ТРЕБУЕТ вскрыть пробу Б, то в каком состоянии он находится??
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:18
    0
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:14
    Откуда известно, что Рыбке прописал врач??? Ты наверное больше знаешь - вероятно спишь с ним
    расея24 смотришь? Отвечай. Тут все пишут, что ты ублюдок прорасейский
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:16
    +2
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:14
    Откуда известно, что Рыбке прописал врач??? Ты наверное больше знаешь - вероятно спишь с ним
    Просто Рыбка сам об этом говорил. И это не тайна ни для кого
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:15
    +2
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:13
    Не хочется тебя оскоблять, но похоже ты не дружишь с логикой
    Если отстраняют врача, а сам Беседин в недоумении по поводу положительной реации на допинг. Причём он настоял на вскрытии пробы Б. Значит он сам не в курсе
    Когда это Беседин был в недоумении??? С ним ни одного интервью на эту тему не было. Не выдумывай ватан
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:14
    -3
    Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:13
    Так почему ты не пишешь, что ему эту хрень прописал ваш клубный врач?? Кстати, ты интересный источник нашел газета.ру...... Ты еще небось расия24 смотришь?
    Откуда известно, что Рыбке прописал врач??? Ты наверное больше знаешь - вероятно спишь с ним
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:13
    -3
    zhyr, 21.01.2020 21:06
    "В Шахте все игроки принимали допинг самостоятельно"
    ------------
    Це тобі особисто Палкін повідомив? Чи сам Ахметов? Ти там знаєш, хто там сам приймав, а хто не сам.
    Не хочется тебя оскоблять, но похоже ты не дружишь с логикой
    Если отстраняют врача, а сам Беседин в недоумении по поводу положительной реации на допинг. Причём он настоял на вскрытии пробы Б. Значит он сам не в курсе
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:13
    +1
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:09
    "Донецкий «Шахтер» получил из УЕФА решение по делу вратаря команды Александра Рыбки. Голкипер дисквалифицирован на два года из-за допинга. По заявлению клуба, голкипер принимал средство для похудения, содержащий фуросемид, который сам по себе не является допингом. Он применяется в спортивной медицине для выведения запрещенных веществ, в связи с чем приравнен к допинговым препаратам."
    газета.ru
    Так почему ты не пишешь, что ему эту хрень прописал ваш клубный врач?? Кстати, ты интересный источник нашел газета.ру...... Ты еще небось расия24 смотришь?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:09
    -2
    Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:05
    Дело в том, что Рыбка какую-то хрень принимал по рецепту врача шахтера. Так что не рассказывай сказки
    "Донецкий «Шахтер» получил из УЕФА решение по делу вратаря команды Александра Рыбки. Голкипер дисквалифицирован на два года из-за допинга. По заявлению клуба, голкипер принимал средство для похудения, содержащий фуросемид, который сам по себе не является допингом. Он применяется в спортивной медицине для выведения запрещенных веществ, в связи с чем приравнен к допинговым препаратам."
    газета.ru
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 21.01.2020 21:06
    -1
    Forever_young_13, 21.01.2020 20:57
    Есть два разных варианта принятия допинга.
    1) Игрок принимает САМ, никого не уведомляя об этом.
    2) Врач команды вводит игроку допинг, причём игрок может этого и не знать.
    В Шахте все игроки принимали допинг самостоятельно. Поэтому никаких санкций клубу не применяется.
    В Динамо если докажут, что здесь замешан врач, то возможно будет наказание клубу (ведь врач принадлежит клубу)
    "В Шахте все игроки принимали допинг самостоятельно"
    ------------
    Це тобі особисто Палкін повідомив? Чи сам Ахметов? Ти там знаєш, хто там сам приймав, а хто не сам.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 21:06
    0
    В Украине нет государственной допинговой программы как в россии,поэтому в большинстве случаев приём допинга,это художественная самодеятельность некоторых спортсменов и с Бесединым тоже
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.01.2020 21:26
    +2
    Forever_young_13, 21.01.2020 20:24
    Если отстранили врача клуба, то это говорит о том что клуб имеет прямое отношение к допингу игроков. Значит УЕФА может применить санкции не только к Беседину, но конкретно к клубу.
    То есть когда по делу Гая дискаунт получит клубочной врач , это тоже говорит о том , что клуб имеет прямое отношение к допингу игроков ?)
    Сука, ахахахахаах сколько ж вы сами себя зашкваривать будете
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:16
    +2
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:14
    Откуда известно, что Рыбке прописал врач??? Ты наверное больше знаешь - вероятно спишь с ним
    Просто Рыбка сам об этом говорил. И это не тайна ни для кого
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:15
    +2
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:13
    Не хочется тебя оскоблять, но похоже ты не дружишь с логикой
    Если отстраняют врача, а сам Беседин в недоумении по поводу положительной реации на допинг. Причём он настоял на вскрытии пробы Б. Значит он сам не в курсе
    Когда это Беседин был в недоумении??? С ним ни одного интервью на эту тему не было. Не выдумывай ватан
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.01.2020 21:22
    +1
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:20
    Хорошо, что цианистый калий не прописал не подумав
    Ошибся, значит будет наказан. Игрок здесь причем?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.01.2020 21:21
    +1
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:18
    Ты дурное как пробка
    Ну если игрок ТРЕБУЕТ вскрыть пробу Б, то в каком состоянии он находится??
    Человек хочет удостовериться что нет ошибки в анализе. Значит находится в здравом уме.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.01.2020 21:19
    +1
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:13
    Не хочется тебя оскоблять, но похоже ты не дружишь с логикой
    Если отстраняют врача, а сам Беседин в недоумении по поводу положительной реации на допинг. Причём он настоял на вскрытии пробы Б. Значит он сам не в курсе
    Что не так? Ошибка врача, прописал препарат не подумав.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:13
    +1
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:09
    "Донецкий «Шахтер» получил из УЕФА решение по делу вратаря команды Александра Рыбки. Голкипер дисквалифицирован на два года из-за допинга. По заявлению клуба, голкипер принимал средство для похудения, содержащий фуросемид, который сам по себе не является допингом. Он применяется в спортивной медицине для выведения запрещенных веществ, в связи с чем приравнен к допинговым препаратам."
    газета.ru
    Так почему ты не пишешь, что ему эту хрень прописал ваш клубный врач?? Кстати, ты интересный источник нашел газета.ру...... Ты еще небось расия24 смотришь?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:29
    0
    JulikoB, 21.01.2020 21:22
    Ошибся, значит будет наказан. Игрок здесь причем?
    Если Беседин сольёт проблему на Миронова, то УЕФА по-идее должно наказать клуб, так как врач числится в структуре клуба. А это значит отстранит динамко от лиги Европы на два года - что впрочем закономерно
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:26
    0
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:23
    Вали найух кукуевская шлюха
    Точно с даунецка. Уверен на 100%
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:21
    0
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:20
    Тебя как сразу найух послать или сам пойдёшь?
    Так тебя же все шлют сутками. А ты кайфуешь от этого) Ты из даунецка?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:18
    0
    Forever_young_13, 21.01.2020 21:14
    Откуда известно, что Рыбке прописал врач??? Ты наверное больше знаешь - вероятно спишь с ним
    расея24 смотришь? Отвечай. Тут все пишут, что ты ублюдок прорасейский
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 21:06
    0
    В Украине нет государственной допинговой программы как в россии,поэтому в большинстве случаев приём допинга,это художественная самодеятельность некоторых спортсменов и с Бесединым тоже
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 21:05
    0
    Forever_young_13, 21.01.2020 20:57
    Есть два разных варианта принятия допинга.
    1) Игрок принимает САМ, никого не уведомляя об этом.
    2) Врач команды вводит игроку допинг, причём игрок может этого и не знать.
    В Шахте все игроки принимали допинг самостоятельно. Поэтому никаких санкций клубу не применяется.
    В Динамо если докажут, что здесь замешан врач, то возможно будет наказание клубу (ведь врач принадлежит клубу)
    Дело в том, что Рыбка какую-то хрень принимал по рецепту врача шахтера. Так что не рассказывай сказки
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 21.01.2020 20:51
    0
    Forever_young_13, 21.01.2020 20:24
    Если отстранили врача клуба, то это говорит о том что клуб имеет прямое отношение к допингу игроков. Значит УЕФА может применить санкции не только к Беседину, но конкретно к клубу.
    А то, что четверых игроков твоего шахтера поймали на допинге тебя не смущает? Или ты любитель двойных стандартов и комментируешь только Беседина???
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.01.2020 20:23
    0
    Беседка - допинг - ? ... как анекдот звучит какой-то, особенно учитывая его результативность
    Ссылка
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