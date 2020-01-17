Рассмотрение дела Беседина перенесли на 27 февраля

Журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас сообщил о том, что рассмотрение допингового дела форварда «Динамо» Артема Беседина перенесено на 27 февраля:
Розгляд справи по Беседіну перенесено на 27 лютого. В УЕФА та антидопінговому центрі взяли час на збір додаткових матеріалів, самому гравцю продовжили тимчасове відстронення від футболу до 60-ти днів.— Igor Burbas (@iburbas) January 17, 2020
Ранее сообщалось о том, что крайний срок рассмотрения дела Беседина – 19 января.
Форвард «Динамо» не признает вину в употреблении запрещенных препаратов. Ему грозит 4-летняя дисквалификация.
Источник — Twitter
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Прогресса у него все равно не будет, даже если вовсе дисквалификации не было бы
Прогресса у него все равно не будет, даже если вовсе дисквалификации не было бы
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