Рассмотрение дела Беседина перенесли на 27 февраля

Временное отстранение форварда «Динамо» продлили до 60 дней

  • 17.01.2020 22:34
  • 705 просмотров
  • 1 комментарий
Рассмотрение дела Беседина перенесли на 27 февраля
© ФК Динамо. Артем Беседин

Журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас сообщил о том, что рассмотрение допингового дела форварда «Динамо» Артема Беседина перенесено на 27 февраля:

Ранее сообщалось о том, что крайний срок рассмотрения дела Беседина – 19 января.

Форвард «Динамо» не признает вину в употреблении запрещенных препаратов. Ему грозит 4-летняя дисквалификация.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 22:55
    0
    То таке.
    Прогресса у него все равно не будет, даже если вовсе дисквалификации не было бы
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 22:55
    0
    То таке.
    Прогресса у него все равно не будет, даже если вовсе дисквалификации не было бы
    Ссылка
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