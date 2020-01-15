Беседину грозит четыре года дисквалификации

По информации Sport.ua, форвард «Динамо» Артем Беседин, который подозревается в употреблении запрещенных препаратов, не признает свою вину.
Не исключено, что игрок настоял на вскрытии пробы Б.
Проба A, взятая после матча Лиги Европы, дала положительный результат на употребление неких запрещенных веществ. УЕФА, как и клуб, не уточняют и не комментируют этот вопрос.
По информации Футбол News, Беседину в худшем случае может грозить 4 года дисквалификации.
Ранее сообщалось, что итоговое решение УЕФА должен вынести до 19-го января.
Беседин до окончательного вердикта отстранен от футбола. Игрок не может тренироваться с командой и не поехал на тренировочный сбор в Турцию.
Сам же клуб якобы не верит в то, что игроку удастся избежать дисквалификации.
Источник — Sport.ua
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Давайте подождем официальной информации!
А так гадание...
Интересно что он там употребил и кто надоумил.
Результативности правда это ни коем образом не добавило
Интересно что он там употребил и кто надоумил.
Результативности правда это ни коем образом не добавило
Ясно, что Динамо - не при делах, оно в стороне, борется и осуждает, и даже при первом подозрении сразу запрещает тренероваться, шоб не заразил бацилой допинга чистых игрокофф
Давайте подождем официальной информации!
А так гадание...
Давайте подождем официальной информации!
А так гадание...
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