Беседину грозит четыре года дисквалификации

Это максимальное наказание, которое может вынести УЕФА

  • 15.01.2020 16:24
  • 7569 просмотров
  • 31 комментарий
Беседину грозит четыре года дисквалификации
© fcdynamo.kiev.ua

По информации Sport.ua, форвард «Динамо» Артем Беседин, который подозревается в употреблении запрещенных препаратов, не признает свою вину.

Не исключено, что игрок настоял на вскрытии пробы Б.

Проба A, взятая после матча Лиги Европы, дала положительный результат на употребление неких запрещенных веществ. УЕФА, как и клуб, не уточняют и не комментируют этот вопрос.

По информации Футбол News, Беседину в худшем случае может грозить 4 года дисквалификации.

Ранее сообщалось, что итоговое решение УЕФА должен вынести до 19-го января.

Беседин до окончательного вердикта отстранен от футбола. Игрок не может тренироваться с командой и не поехал на тренировочный сбор в Турцию.

Сам же клуб якобы не верит в то, что игроку удастся избежать дисквалификации.

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 17:39
    0
    Хз конечно, но может оно и к лучшему для СБУ что не будет этого нападача, а то если он вдруг оказался бы в составе и играл бы как в матче с лугуано, то было бы очень грустно так бесславно зачеркнуть достижение сборной только потому что у форварда прицел на хрен сбит
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 17:34
    0
    Forever_young_12, 15.01.2020 17:18
    Милевский - злостный алкоголик. Хорошо что за это УЕФА не наказывает
    Вместе бухали?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 15.01.2020 17:27
    -1
    Golhrenshtanga, 15.01.2020 17:20
    Игрок так себе,даже незнаю кого реально мог бы усилить
    Среди первенства Киевских колхозов по надою молока наркоша Беседин был бы ТОП-лидером в списке бомбардиров и претендовал бы на бутсу из коровьих какашек по забитым мячам
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.01.2020 17:24
    +3
    Если виновен, должен быть наказан.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 15.01.2020 17:20
    0
    Игрок так себе,даже незнаю кого реально мог бы усилить
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 15.01.2020 17:18
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 17:12
    Милевский и то лучше Беседина
    Милевский - злостный алкоголик. Хорошо что за это УЕФА не наказывает
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 17:12
    +2
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:08
    Третьим форвардом на Евро возьмите Милевского!!!
    Милевский и то лучше Беседина
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 15.01.2020 17:10
    +1
    Forever_young_12, 15.01.2020 16:59
    Зачем ждать официальной информации?? Предлагаю уже сегодня сначала кастрировать потом повесить на каштане наркомана, чтобы другим голубым ушлёпкам неповадно было
    Давай сучка мы тебя стерилизируем дуру что-бы ты не рожала биомусор вродь тебя.
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:09
    -2
    Roland, 15.01.2020 17:08
    Його і без допінг треба було відсторонити, максимум що я би йому довірив подавати м'ячі за полем. Це рішення піде на користь і динамо і збірній, тому що там і без беседина непотребу хватає.
    он не сможет быстро и точно подавать мячи, это скорее минус чем плюс
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:08
    +2
    УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 17:07
    На евро 2020, он скорее всего не поедет и я даже рад этому. Третьим нападающим для сборной, я вижу Русина
    Третьим форвардом на Евро возьмите Милевского!!!
    Ссылка
    Roland
    Roland, 15.01.2020 17:08
    +1
    Його і без допінг треба було відсторонити, максимум що я би йому довірив подавати м'ячі за полем. Це рішення піде на користь і динамо і збірній, тому що там і без беседина непотребу хватає.
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:07
    -1
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:05
    то есть в 28 как и Милевский начнет реанимировать свою карьеру. Тёмочка версия 2.0. Принимал немножко другие лекарства
    Только вот Милевский прицел настраивал, а что делал Беседин - БОЛЬШОЙ вопрос!
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 15.01.2020 17:07
    +1
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:05
    то есть в 28 как и Милевский начнет реанимировать свою карьеру. Тёмочка версия 2.0. Принимал немножко другие лекарства
    У Тёмочки был талант хотя бы, а тут талант отсутствует.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 17:07
    -2
    На евро 2020, он скорее всего не поедет и я даже рад этому. Третьим нападающим для сборной, я вижу Русина
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:05
    -2
    то есть в 28 как и Милевский начнет реанимировать свою карьеру. Тёмочка версия 2.0. Принимал немножко другие лекарства
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 17:03
    +4
    Невелика потеря. Если он не умеет вести честную борьбу, ему не место в спорте. Пусть идёт улицы подметать или в домино играет
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:03
    +3
    а в тренеры сразу можно? будет учить молодых хорошо не попадать по пустым воротам
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 15.01.2020 17:02
    +7
    Неужели Лесик перестанет ставить в атаку опорника... Хотя с другой стороны есть еще Буяльский, Шепелев, Сидорчук
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 15.01.2020 16:59
    +4
    moris24, 15.01.2020 16:44
    Одни догадки... что пил, ел...
    Давайте подождем официальной информации!
    А так гадание...
    Зачем ждать официальной информации?? Предлагаю уже сегодня сначала кастрировать потом повесить на каштане наркомана, чтобы другим голубым ушлёпкам неповадно было
    Ссылка
    dar veter
    online
      dar veter, 15.01.2020 16:48
    +4
    Может присоединиться к сектору фанов на 4 года...
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 15.01.2020 17:02
    +7
    Неужели Лесик перестанет ставить в атаку опорника... Хотя с другой стороны есть еще Буяльский, Шепелев, Сидорчук
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 16:30
    +7
    Да, утрата безусловно невосполнимая, однако не надо пугать такими заголовками, никто в жизни такую дискву ему не впаяет.
    Интересно что он там употребил и кто надоумил.
    Результативности правда это ни коем образом не добавило
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 15.01.2020 16:36
    +6
    Alex86 1, 15.01.2020 16:30
    Да, утрата безусловно невосполнимая, однако не надо пугать такими заголовками, никто в жизни такую дискву ему не впаяет.
    Интересно что он там употребил и кто надоумил.
    Результативности правда это ни коем образом не добавило
    Наверное, какие-то капли от насморка. Или мексиканской свининки с клинбутирольчиком откушал.
    Ясно, что Динамо - не при делах, оно в стороне, борется и осуждает, и даже при первом подозрении сразу запрещает тренероваться, шоб не заразил бацилой допинга чистых игрокофф
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 17:03
    +4
    Невелика потеря. Если он не умеет вести честную борьбу, ему не место в спорте. Пусть идёт улицы подметать или в домино играет
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 15.01.2020 16:59
    +4
    moris24, 15.01.2020 16:44
    Одни догадки... что пил, ел...
    Давайте подождем официальной информации!
    А так гадание...
    Зачем ждать официальной информации?? Предлагаю уже сегодня сначала кастрировать потом повесить на каштане наркомана, чтобы другим голубым ушлёпкам неповадно было
    Ссылка
    dar veter
    online
      dar veter, 15.01.2020 16:48
    +4
    Может присоединиться к сектору фанов на 4 года...
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 15.01.2020 16:29
    +4
    Нехай отдыхает, меньше нервов от такого игрочилы.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.01.2020 17:24
    +3
    Если виновен, должен быть наказан.
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:03
    +3
    а в тренеры сразу можно? будет учить молодых хорошо не попадать по пустым воротам
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 17:12
    +2
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:08
    Третьим форвардом на Евро возьмите Милевского!!!
    Милевский и то лучше Беседина
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:08
    +2
    УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 17:07
    На евро 2020, он скорее всего не поедет и я даже рад этому. Третьим нападающим для сборной, я вижу Русина
    Третьим форвардом на Евро возьмите Милевского!!!
    Ссылка
    moris24
    online
      moris24, 15.01.2020 16:44
    +2
    Одни догадки... что пил, ел...
    Давайте подождем официальной информации!
    А так гадание...
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 15.01.2020 17:18
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 17:12
    Милевский и то лучше Беседина
    Милевский - злостный алкоголик. Хорошо что за это УЕФА не наказывает
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 15.01.2020 17:10
    +1
    Forever_young_12, 15.01.2020 16:59
    Зачем ждать официальной информации?? Предлагаю уже сегодня сначала кастрировать потом повесить на каштане наркомана, чтобы другим голубым ушлёпкам неповадно было
    Давай сучка мы тебя стерилизируем дуру что-бы ты не рожала биомусор вродь тебя.
    Ссылка
    Roland
    Roland, 15.01.2020 17:08
    +1
    Його і без допінг треба було відсторонити, максимум що я би йому довірив подавати м'ячі за полем. Це рішення піде на користь і динамо і збірній, тому що там і без беседина непотребу хватає.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 15.01.2020 17:07
    +1
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 17:05
    то есть в 28 как и Милевский начнет реанимировать свою карьеру. Тёмочка версия 2.0. Принимал немножко другие лекарства
    У Тёмочки был талант хотя бы, а тут талант отсутствует.
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 15.01.2020 16:38
    +1
    Шанс для Динамо!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 15.01.2020 16:28
    +1
    ещё не так давно Беседин не видел в Соле конкурента, теперь он не видит конкурента в Беседине)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 17:39
    0
    Хз конечно, но может оно и к лучшему для СБУ что не будет этого нападача, а то если он вдруг оказался бы в составе и играл бы как в матче с лугуано, то было бы очень грустно так бесславно зачеркнуть достижение сборной только потому что у форварда прицел на хрен сбит
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 17:34
    0
    Forever_young_12, 15.01.2020 17:18
    Милевский - злостный алкоголик. Хорошо что за это УЕФА не наказывает
    Вместе бухали?
    Ссылка
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