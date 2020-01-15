ФОТО. Динамо отправилось в Турцию без Родригеша и Беседина

Команда Алексея Михайличенко проведет учебно-тренировочный сбор в Белеке

  • 15.01.2020 10:44
  • 1332 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Динамо отправилось в Турцию без Родригеша и Беседина
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

В среду, 15-го января, киевское «Динамо» начало подготовку к весенней части сезона.

Вместо традиционной испанской Марбельи киевляне отправились в Турцию, где в последний раз проводили сборы в 2003-м году. Главным тренером команды тогда, как и сейчас, был Алексей Михайличенко.

Наставник «Динамо» во время первого учебно-тренировочного сбора рассчитывает на следующих игроков:

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуэлунд, Де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Накануне вылета главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко и генеральный директор «бело-синих» Резо Чохонелидзе почтили память жертв авиакатастрофы МАУ.

Перелет в Анталью займет около двух с половиной часов. Из Антальи динамовцы отправятся в Белек, где и будет базироваться команда ближайшие две недели.

Как и ожидалось, на сборы с командой не полетел 24-летний люксембургский форвард Жерсон Родригеш. Также в списке отсутствует 23-летний украинский нападающий Артем Беседин, в организме которого ранее были обнаружены запрещенные препараты.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.01.2020 11:28
    -1
    Shchebet, 15.01.2020 11:20
    Я думаю Родригес лучше чем Соль...
    Может характер опять кому то не понравился...
    Но Соль слабоват и в плане атлетики и в плане агрессивности...
    Соль хороший нападающий.
    Когда тебе делают операцию на плече.
    Плюс человек рак преодолел.
    Клетки ведут себя по другому.
    Понятно год для него ужасным был.
    Но с дисциплиной у него все хорошо.
    Родригес пошел против тренера.
    Вот и все.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.01.2020 11:24
    0
    Shchebet, 15.01.2020 11:20
    Я думаю Родригес лучше чем Соль...
    Может характер опять кому то не понравился...
    Но Соль слабоват и в плане атлетики и в плане агрессивности...
    В чемпионате Голландии Соль был вторым бомбардиром. Это с тем учётом, что он выступал за скромный Виллем
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 15.01.2020 11:20
    +2
    Я думаю Родригес лучше чем Соль...
    Может характер опять кому то не понравился...
    Но Соль слабоват и в плане атлетики и в плане агрессивности...
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 15.01.2020 11:20
    +2
    Я думаю Родригес лучше чем Соль...
    Может характер опять кому то не понравился...
    Но Соль слабоват и в плане атлетики и в плане агрессивности...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.01.2020 11:24
    0
    Shchebet, 15.01.2020 11:20
    Я думаю Родригес лучше чем Соль...
    Может характер опять кому то не понравился...
    Но Соль слабоват и в плане атлетики и в плане агрессивности...
    В чемпионате Голландии Соль был вторым бомбардиром. Это с тем учётом, что он выступал за скромный Виллем
    Ссылка
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