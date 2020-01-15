ФОТО. Динамо отправилось в Турцию без Родригеша и Беседина

В среду, 15-го января, киевское «Динамо» начало подготовку к весенней части сезона.

Вместо традиционной испанской Марбельи киевляне отправились в Турцию, где в последний раз проводили сборы в 2003-м году. Главным тренером команды тогда, как и сейчас, был Алексей Михайличенко.

Наставник «Динамо» во время первого учебно-тренировочного сбора рассчитывает на следующих игроков:

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуэлунд, Де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Накануне вылета главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко и генеральный директор «бело-синих» Резо Чохонелидзе почтили память жертв авиакатастрофы МАУ.

Перелет в Анталью займет около двух с половиной часов. Из Антальи динамовцы отправятся в Белек, где и будет базироваться команда ближайшие две недели.

Как и ожидалось, на сборы с командой не полетел 24-летний люксембургский форвард Жерсон Родригеш. Также в списке отсутствует 23-летний украинский нападающий Артем Беседин, в организме которого ранее были обнаружены запрещенные препараты.