ФОТО. Динамо отправилось в Турцию без Родригеша и Беседина

В среду, 15-го января, киевское «Динамо» начало подготовку к весенней части сезона.
Вместо традиционной испанской Марбельи киевляне отправились в Турцию, где в последний раз проводили сборы в 2003-м году. Главным тренером команды тогда, как и сейчас, был Алексей Михайличенко.
Наставник «Динамо» во время первого учебно-тренировочного сбора рассчитывает на следующих игроков:
Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;
Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуэлунд, Де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев
Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.
Накануне вылета главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко и генеральный директор «бело-синих» Резо Чохонелидзе почтили память жертв авиакатастрофы МАУ.
Перелет в Анталью займет около двух с половиной часов. Из Антальи динамовцы отправятся в Белек, где и будет базироваться команда ближайшие две недели.
Как и ожидалось, на сборы с командой не полетел 24-летний люксембургский форвард Жерсон Родригеш. Также в списке отсутствует 23-летний украинский нападающий Артем Беседин, в организме которого ранее были обнаружены запрещенные препараты.
Источник — ФК Динамо Киев
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Может характер опять кому то не понравился...
Но Соль слабоват и в плане атлетики и в плане агрессивности...
Когда тебе делают операцию на плече.
Плюс человек рак преодолел.
Клетки ведут себя по другому.
Понятно год для него ужасным был.
Но с дисциплиной у него все хорошо.
Родригес пошел против тренера.
Вот и все.
Может характер опять кому то не понравился...
Но Соль слабоват и в плане атлетики и в плане агрессивности...
Может характер опять кому то не понравился...
Но Соль слабоват и в плане атлетики и в плане агрессивности...
Может характер опять кому то не понравился...
Но Соль слабоват и в плане атлетики и в плане агрессивности...
Может характер опять кому то не понравился...
Но Соль слабоват и в плане атлетики и в плане агрессивности...
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