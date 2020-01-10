Журналист: Жерсон Родригеш не полетит на турецкий сбор Динамо

По словам Андрея Шахова, киевский клуб сейчас активно ищет форварда

  • 10.01.2020 02:17
  • 347 просмотров
  • 1 комментарий
Журналист: Жерсон Родригеш не полетит на турецкий сбор Динамо
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш
Украинский спортивный журналист Андрей Шахов оценил кадровую ситуацию в киевском «Динамо»:
 
«Нужно ли киевскому «Динамо» усиление? Однозначно! Причем, к сожалению, есть смысл усиливать любую позицию. Просто какие-то требуют первоочередного усиления, другие, как говорится, могут и подождать. Уже по слухам из интернета можно понять, что в первую очередь «Динамо» сейчас ищет форварда.
 
Поведение Жерсона Родригеша, плохой год у Соля и возможная дисквалификация Беседина не оставляют клубу выбора. Жерсон, как я слышал, даже на турецкий сбор не полетит, то есть, на него вообще не рассчитывают, так что, судя по всему из трех нападающих, с которыми «Динамо» доигрывало 2019 год, в распоряжении тренеров останется только Соль. Так что проблема форвардов снова обостряется.
 
Говоря о кандидатах на уход, нужно понимать, что у каждого из них на руках действующий контракт с клубом, в каждого из них были вложены деньги, а потому должно быть и желание самого игрока сменить обстановку, и финансовое предложение от потенциального нового работодателя, которое устроило бы «Динамо».
 
Так что уход игрока возможен только в том случае, если воедино сойдутся все три стороны, учитывая агентов. Аналогично и в случае покупки игроков. То же самое: должно сойтись желание продать, желание купить и согласие по зарплате, подъемным и так далее».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 10.01.2020 02:58
    0
    Одно ясно, если уж Динамо и брать легионеров, то будучи уверенными, что найдут для них занятия на 24 часа в сутки. Иначе начинаются классические проблемы с поведением и нарушением режима, тут таких своих хватает
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 10.01.2020 02:58
    0
    Одно ясно, если уж Динамо и брать легионеров, то будучи уверенными, что найдут для них занятия на 24 часа в сутки. Иначе начинаются классические проблемы с поведением и нарушением режима, тут таких своих хватает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности