Журналист: Жерсон Родригеш не полетит на турецкий сбор Динамо

Украинский спортивный журналист Андрей Шахов оценил кадровую ситуацию в киевском «Динамо»:

«Нужно ли киевскому «Динамо» усиление? Однозначно! Причем, к сожалению, есть смысл усиливать любую позицию. Просто какие-то требуют первоочередного усиления, другие, как говорится, могут и подождать. Уже по слухам из интернета можно понять, что в первую очередь «Динамо» сейчас ищет форварда.

Поведение Жерсона Родригеша, плохой год у Соля и возможная дисквалификация Беседина не оставляют клубу выбора. Жерсон, как я слышал, даже на турецкий сбор не полетит, то есть, на него вообще не рассчитывают , так что, судя по всему из трех нападающих, с которыми «Динамо» доигрывало 2019 год, в распоряжении тренеров останется только Соль. Так что проблема форвардов снова обостряется.

Говоря о кандидатах на уход, нужно понимать, что у каждого из них на руках действующий контракт с клубом, в каждого из них были вложены деньги, а потому должно быть и желание самого игрока сменить обстановку, и финансовое предложение от потенциального нового работодателя, которое устроило бы «Динамо».

Так что уход игрока возможен только в том случае, если воедино сойдутся все три стороны, учитывая агентов. Аналогично и в случае покупки игроков. То же самое: должно сойтись желание продать, желание купить и согласие по зарплате, подъемным и так далее».