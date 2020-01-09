Динамо хочет избавиться от Родригеша

Жерсон Родригеш занимается поиском нового клуба

  • 09.01.2020 17:26
  • 4304 просмотра
  • 19 комментариев
Динамо хочет избавиться от Родригеша
© Sport.ua. Жерсон Родригеш

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш сейчас занимается поиском нового клуба для аренды. Об этом сообщает телеграм-канал «Шах и Шах».

В «Динамо» больше не рассчитывают на Родригеша и Франа Соля, и хотят избавиться от них перед подписанием нового форварда.

Родригеш перешел в «Динамо» в августе текущего года. На его счету 2 гола в 8 матчах в УПЛ.

Transfermarkt оценивает Родригеша в 1,8 млн евро.

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Источник — Telegram

(14 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 09.01.2020 18:16
    0
    Trollface, 09.01.2020 17:52
    Не нужно бухим приходить на тренировку. Такого Динамо не прощает
    и в халате на тактический разбор
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 18:12
    0
    Солю в принципе нужно дать шанс до лета!!!!!
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 09.01.2020 18:12
    0
    Вова Чертрогатый, 09.01.2020 17:41
    Суркиса лоха на бабло разводят "селекционеры" и агенты... когда он уже мозг включит и повыгоняет их всех?
    Да не переживайте Вы так за Суркиса, он хорошо деньги умеет считать, лишнего никому не даст, кроме как где нибудь в Монако.
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 09.01.2020 18:06
    0
    Источник — Telegram
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.01.2020 17:55
    +1
    Могу поспорить. Уйдёт Родригес в другой клуб и начнёт забивать пачками. Такое уже было неоднократно - игроки которых забраковали динамовские физручилы, классно играли в новых клубах
    Ссылка
    y-grec
    online
    y-grec, 09.01.2020 17:53
    +4
    Беседина не забудьте прихватить
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    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 09.01.2020 17:52
    0
    Через полгода: "Динамо хочет избавиться от Муйиву"
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    Trollface
    online
      Trollface, 09.01.2020 17:52
    -1
    Не нужно бухим приходить на тренировку. Такого Динамо не прощает
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    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 09.01.2020 17:51
    +4
    Пусть Зоря его купит, они сейчас просматривают всяких бразильцев непонятных, а этом может и заиграть
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 09.01.2020 17:51
    +1
    Офуительно работают селлекционеры. Сначала надо у слезливого спрашивать что ему надо а затем покупать.
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 09.01.2020 17:50
    0
    DKTheBest2, 09.01.2020 17:32
    И снова зловещий заголовок.
    Мабуть на огани підуть, якщо самі не знайдуть собі притулок. Плямисті сови зачебучили ультиматум?
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 09.01.2020 17:47
    0
    Подарите его сборной Люксембурга.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.01.2020 17:44
    +1
    Отличный нападающий, как и все те, которые не заиграли в Динамо. Просто при таких тренерах, нужны не футболисты а старик Хоттабыч.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 09.01.2020 17:41
    +1
    Суркиса лоха на бабло разводят "селекционеры" и агенты... когда он уже мозг включит и повыгоняет их всех?
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 09.01.2020 17:39
    +5
    Ace Ventura, 09.01.2020 17:29
    дворовой футболист никому не нужен
    Помню покупали. Я писал что игрок любитель. Єто очевидно было. Возраст и не где не заиграл. Даже в Люксембугре статистика была не очень. Как и в Молдове. 20 штук пару лет назад он стоил. Но нет. В моё сторону пошло куча оскорблений, рассказов о генеальности менеджмента динамо и что он забил в Японии 5 голов в 15 матчах. А это видно уровень.Теперь все молча переобулись и гнут другую линию
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 17:34
    +7
    На хрена брали не понятно, кому теперь сбагрить - тем более.
    Однако хочется спросить, а от кого ДК не хочет избавиться?
    И все же не ясно, продавать продают, а взамен берут хубба буб от селюка, который тем известен что толкает ноунеймов которые не всегда даже футболистами являются
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 09.01.2020 17:32
    +4
    И снова зловещий заголовок.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.01.2020 17:31
    +7
    ну понятно, гнать из клуба тех, кто руку поднимал за этот трансфер
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 09.01.2020 17:29
    +3
    дворовой футболист никому не нужен
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 17:34
    +7
    На хрена брали не понятно, кому теперь сбагрить - тем более.
    Однако хочется спросить, а от кого ДК не хочет избавиться?
    И все же не ясно, продавать продают, а взамен берут хубба буб от селюка, который тем известен что толкает ноунеймов которые не всегда даже футболистами являются
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.01.2020 17:31
    +7
    ну понятно, гнать из клуба тех, кто руку поднимал за этот трансфер
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 09.01.2020 17:39
    +5
    Ace Ventura, 09.01.2020 17:29
    дворовой футболист никому не нужен
    Помню покупали. Я писал что игрок любитель. Єто очевидно было. Возраст и не где не заиграл. Даже в Люксембугре статистика была не очень. Как и в Молдове. 20 штук пару лет назад он стоил. Но нет. В моё сторону пошло куча оскорблений, рассказов о генеальности менеджмента динамо и что он забил в Японии 5 голов в 15 матчах. А это видно уровень.Теперь все молча переобулись и гнут другую линию
    Ссылка
    y-grec
    online
    y-grec, 09.01.2020 17:53
    +4
    Беседина не забудьте прихватить
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 09.01.2020 17:51
    +4
    Пусть Зоря его купит, они сейчас просматривают всяких бразильцев непонятных, а этом может и заиграть
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 09.01.2020 17:32
    +4
    И снова зловещий заголовок.
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 09.01.2020 17:29
    +3
    дворовой футболист никому не нужен
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.01.2020 17:55
    +1
    Могу поспорить. Уйдёт Родригес в другой клуб и начнёт забивать пачками. Такое уже было неоднократно - игроки которых забраковали динамовские физручилы, классно играли в новых клубах
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 09.01.2020 17:51
    +1
    Офуительно работают селлекционеры. Сначала надо у слезливого спрашивать что ему надо а затем покупать.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.01.2020 17:44
    +1
    Отличный нападающий, как и все те, которые не заиграли в Динамо. Просто при таких тренерах, нужны не футболисты а старик Хоттабыч.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 09.01.2020 17:41
    +1
    Суркиса лоха на бабло разводят "селекционеры" и агенты... когда он уже мозг включит и повыгоняет их всех?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 09.01.2020 18:16
    0
    Trollface, 09.01.2020 17:52
    Не нужно бухим приходить на тренировку. Такого Динамо не прощает
    и в халате на тактический разбор
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 18:12
    0
    Солю в принципе нужно дать шанс до лета!!!!!
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 09.01.2020 18:12
    0
    Вова Чертрогатый, 09.01.2020 17:41
    Суркиса лоха на бабло разводят "селекционеры" и агенты... когда он уже мозг включит и повыгоняет их всех?
    Да не переживайте Вы так за Суркиса, он хорошо деньги умеет считать, лишнего никому не даст, кроме как где нибудь в Монако.
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 09.01.2020 18:06
    0
    Источник — Telegram
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 09.01.2020 17:52
    0
    Через полгода: "Динамо хочет избавиться от Муйиву"
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 09.01.2020 17:50
    0
    DKTheBest2, 09.01.2020 17:32
    И снова зловещий заголовок.
    Мабуть на огани підуть, якщо самі не знайдуть собі притулок. Плямисті сови зачебучили ультиматум?
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 09.01.2020 17:47
    0
    Подарите его сборной Люксембурга.
    Ссылка
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