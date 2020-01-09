Динамо хочет избавиться от Родригеша

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш сейчас занимается поиском нового клуба для аренды. Об этом сообщает телеграм-канал «Шах и Шах».

В «Динамо» больше не рассчитывают на Родригеша и Франа Соля, и хотят избавиться от них перед подписанием нового форварда.

Родригеш перешел в «Динамо» в августе текущего года. На его счету 2 гола в 8 матчах в УПЛ.

Transfermarkt оценивает Родригеша в 1,8 млн евро.