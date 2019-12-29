Источник: Динамо перед покупкой форварда хочет продать Соля и Родригеша

Киевляне не готовы покупать новых игроков, не избавившись от балласта

  • 29.12.2019 17:54
  • 2511 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: Динамо перед покупкой форварда хочет продать Соля и Родригеша
© ФК Динамо. Фран Соль

Сегодня появилась информация об интересе «Динамо» к нападающему «Слована» и сборной Словении Андражу Шпорару. По информации источника, на данный момент киевляне не ведут переговоры ни с одним новичком, поскольку перед тем, как кого-то приобрести, клуб хочет избавиться от игроков, которые не подходят Алексею Михайличенко.

Среди тех игроков, которые могут зимой уйти, называют Франа Соля и Жерсона Родригеша. Также неясна на данный момент ситуация с Артемом Бесединым, который завалил допинг-тест после матча с «Мальме».

Также, напомним, «Динамо» досрочно вернуло из аренды в «Заре» Назария Русина.

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Источник — FC Dynamo Nation

(5 голосов)

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Комментарии
    A.V.
      A.V., 29.12.2019 18:42
    0
    Справа в тому, що для того, щоб команда забивала, тренер повинен поставити гру в усіх ланках. Поки буде "камон" - не загарає ні один з нападників. У Динамо немає гри в центрі поля. Є борці, важкоатлети, лісоруби, але немає фантазісто. Такими були Заваров, Яковенко, Буряк. Зараз Сидорчуки, Гармаші (не в образу їм, виконують функцію - пилорамників). Тренера бачу на рівні початкової школи. Президент трішки нижче. Все... Арівідерчі. Йти в таку команду - гробити себе і майбутнє.
    Ссылка
    polesse2000
    online
    polesse2000, 29.12.2019 18:42
    0
    R1d3r, 29.12.2019
    Идиоты, зачем тогда их брали? По сути, они даже проявить себя не успели за столь короткое время, особенно, Родригеш. Менеджмент Динамо во всей красе. ----------------------------------
    Я бы сказал, антименеджмент показывают, как не надо работать с легионерами.
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 29.12.2019 18:37
    +2
    Идиоты, зачем тогда их брали? По сути, они даже проявить себя не успели за столь короткое время, особенно, Родригеш. Менеджмент Динамо во всей красе.
    Ссылка
    Andrew
      Andrew, 29.12.2019 18:22
    +4
    Вангую: если Соля продадут, то он в другом клубе офигенно будет играть.
    Динамо купит пару новых хороших игроков, но они не заиграют. Через полгода/год тренер ДК сменится и опять будет все повторяться...
    Ссылка
    joystick2018
    online
      joystick2018, 29.12.2019 18:20
    +1
    Так хочет купить или продать? "Чтобы продать что-то не нужное нужно сперва купить что-то ненужное, а у нас денег нет". Цирк какой-то
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 29.12.2019 18:19
    +4
    За Виллем Соль наколотил кучу голов, а в Динамо его не видно. Так может проблема всё таки не в нём, а в людях, которые не умеют с ним работать?
    Ссылка
    Poltava
      Poltava, 29.12.2019 18:16
    +6
    В Соля до перехода тоже не плохая статистика была за Виллем
    Ссылка
    Poltava
      Poltava, 29.12.2019 18:16
    +6
    В Соля до перехода тоже не плохая статистика была за Виллем
    Ссылка
    Andrew
      Andrew, 29.12.2019 18:22
    +4
    Вангую: если Соля продадут, то он в другом клубе офигенно будет играть.
    Динамо купит пару новых хороших игроков, но они не заиграют. Через полгода/год тренер ДК сменится и опять будет все повторяться...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 29.12.2019 18:19
    +4
    За Виллем Соль наколотил кучу голов, а в Динамо его не видно. Так может проблема всё таки не в нём, а в людях, которые не умеют с ним работать?
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 29.12.2019 18:37
    +2
    Идиоты, зачем тогда их брали? По сути, они даже проявить себя не успели за столь короткое время, особенно, Родригеш. Менеджмент Динамо во всей красе.
    Ссылка
    joystick2018
    online
      joystick2018, 29.12.2019 18:20
    +1
    Так хочет купить или продать? "Чтобы продать что-то не нужное нужно сперва купить что-то ненужное, а у нас денег нет". Цирк какой-то
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 29.12.2019 18:42
    0
    Справа в тому, що для того, щоб команда забивала, тренер повинен поставити гру в усіх ланках. Поки буде "камон" - не загарає ні один з нападників. У Динамо немає гри в центрі поля. Є борці, важкоатлети, лісоруби, але немає фантазісто. Такими були Заваров, Яковенко, Буряк. Зараз Сидорчуки, Гармаші (не в образу їм, виконують функцію - пилорамників). Тренера бачу на рівні початкової школи. Президент трішки нижче. Все... Арівідерчі. Йти в таку команду - гробити себе і майбутнє.
    Ссылка
    polesse2000
    online
    polesse2000, 29.12.2019 18:42
    0
    R1d3r, 29.12.2019
    Идиоты, зачем тогда их брали? По сути, они даже проявить себя не успели за столь короткое время, особенно, Родригеш. Менеджмент Динамо во всей красе. ----------------------------------
    Я бы сказал, антименеджмент показывают, как не надо работать с легионерами.
    Ссылка
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