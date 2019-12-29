Источник: Динамо перед покупкой форварда хочет продать Соля и Родригеша

Сегодня появилась информация об интересе «Динамо» к нападающему «Слована» и сборной Словении Андражу Шпорару. По информации источника, на данный момент киевляне не ведут переговоры ни с одним новичком, поскольку перед тем, как кого-то приобрести, клуб хочет избавиться от игроков, которые не подходят Алексею Михайличенко.

Среди тех игроков, которые могут зимой уйти, называют Франа Соля и Жерсона Родригеша. Также неясна на данный момент ситуация с Артемом Бесединым, который завалил допинг-тест после матча с «Мальме».

Также, напомним, «Динамо» досрочно вернуло из аренды в «Заре» Назария Русина.