Источник: Динамо перед покупкой форварда хочет продать Соля и Родригеша

Сегодня появилась информация об интересе «Динамо» к нападающему «Слована» и сборной Словении Андражу Шпорару. По информации источника, на данный момент киевляне не ведут переговоры ни с одним новичком, поскольку перед тем, как кого-то приобрести, клуб хочет избавиться от игроков, которые не подходят Алексею Михайличенко.
Среди тех игроков, которые могут зимой уйти, называют Франа Соля и Жерсона Родригеша. Также неясна на данный момент ситуация с Артемом Бесединым, который завалил допинг-тест после матча с «Мальме».
Также, напомним, «Динамо» досрочно вернуло из аренды в «Заре» Назария Русина.
Источник — FC Dynamo Nation
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Идиоты, зачем тогда их брали? По сути, они даже проявить себя не успели за столь короткое время, особенно, Родригеш. Менеджмент Динамо во всей красе. ----------------------------------
Я бы сказал, антименеджмент показывают, как не надо работать с легионерами.
Динамо купит пару новых хороших игроков, но они не заиграют. Через полгода/год тренер ДК сменится и опять будет все повторяться...
Динамо купит пару новых хороших игроков, но они не заиграют. Через полгода/год тренер ДК сменится и опять будет все повторяться...
Идиоты, зачем тогда их брали? По сути, они даже проявить себя не успели за столь короткое время, особенно, Родригеш. Менеджмент Динамо во всей красе. ----------------------------------
Я бы сказал, антименеджмент показывают, как не надо работать с легионерами.
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