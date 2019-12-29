Динамо готово заплатить 3,5 млн фунтов за форварда Слована из Братиславы

Андраж Шпорар попал на радары киевского клуба

  • 29.12.2019 13:40
  • 1912 просмотров
  • 6 комментариев
Динамо готово заплатить 3,5 млн фунтов за форварда Слована из Братиславы
© Twitter. Андраж Шпорар

Нападающий братиславского «Слована» и сборной Словении Андраж Шпорар в зимнее трансферное окно может переехать в чемпионат Украины.

В услугах 25-летнего футболиста всерьез заинтересовано «Динамо». Киевляне готовы предложить за Шпорара около 3,5 миллионов фунтов.

Конкуренцию «Динамо» за право подписать Шпорара, вероятно, составит «Селтик», который также уже приступил к переговорам с руководством «Слована». Боссы словацкого клуба рассчитывают в процессе торгов с претендентами на футболиста поднять цену его трансфера до 5 миллионов фунтов.

Андраж Шпорар выступает за «Слован» с лета минувшего года, перейдя в клуб за 540 тысяч фунтов из «Базеля». В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии форвард провел 11 матчей, в которых забил 12 мячей.

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Источник — Daily Record

(6 голосов)

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 29.12.2019 14:09
    0
    UKRAINE FAN, 29.12.2019 13:53
    А почему фунтов?
    потому что первоисточник - шотландский сайт, а там про интерес Селтика (для них это важнее, чем Динамо), потому и фунты. А в чем проблема? Для нас что фунты, что евро - валюта иностранная.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.12.2019 14:08
    0
    Селекционная служба Динамо скоро переломает все грабли в Украине-хватит издеваться над болельщиками
    Ссылка
    dago053
    online
      dago053, 29.12.2019 14:06
    -1
    Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.12.2019 13:53
    0
    А почему фунтов?
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 29.12.2019 13:52
    -1
    А Русина нафига вернули? Теперь будет гнить в дубле? Зассали, что и второе место потеряют
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 29.12.2019 13:51
    +4
    Деньги на ветер. Ждёт его участь Родригеса и Соля
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 29.12.2019 13:51
    +4
    Деньги на ветер. Ждёт его участь Родригеса и Соля
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 29.12.2019 14:09
    0
    UKRAINE FAN, 29.12.2019 13:53
    А почему фунтов?
    потому что первоисточник - шотландский сайт, а там про интерес Селтика (для них это важнее, чем Динамо), потому и фунты. А в чем проблема? Для нас что фунты, что евро - валюта иностранная.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.12.2019 14:08
    0
    Селекционная служба Динамо скоро переломает все грабли в Украине-хватит издеваться над болельщиками
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.12.2019 13:53
    0
    А почему фунтов?
    Ссылка
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