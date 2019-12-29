Динамо готово заплатить 3,5 млн фунтов за форварда Слована из Братиславы

Нападающий братиславского «Слована» и сборной Словении Андраж Шпорар в зимнее трансферное окно может переехать в чемпионат Украины.

В услугах 25-летнего футболиста всерьез заинтересовано «Динамо». Киевляне готовы предложить за Шпорара около 3,5 миллионов фунтов.

Конкуренцию «Динамо» за право подписать Шпорара, вероятно, составит «Селтик», который также уже приступил к переговорам с руководством «Слована». Боссы словацкого клуба рассчитывают в процессе торгов с претендентами на футболиста поднять цену его трансфера до 5 миллионов фунтов.

Андраж Шпорар выступает за «Слован» с лета минувшего года, перейдя в клуб за 540 тысяч фунтов из «Базеля». В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии форвард провел 11 матчей, в которых забил 12 мячей.