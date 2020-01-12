Динамо готовится к дисквалификации Беседина

Киевское «Динамо» ожидает длительного отстранения от футбола на неопределенный срок 23-летнего украинского форварда Артема Беседина. В киевском клубе не надеются, что футболисту удастся избежать наказания.
Беседин не прошел допинг-тест после выездного поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Мальме» (3:4).
Из «Зари» был вызван нападающий Назарий Русин, выступавший за луганский клуб на правах аренды, который, по словам главного тренера «бело-синих» Алексея Михайличенко, будет претендовать на позицию основного нападающего «Динамо».
Источник — FC Dynamo Nation
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