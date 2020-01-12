Динамо готовится к дисквалификации Беседина

Киевское «Динамо» ожидает длительного отстранения от футбола на неопределенный срок 23-летнего украинского форварда Артема Беседина. В киевском клубе не надеются, что футболисту удастся избежать наказания.

Беседин не прошел допинг-тест после выездного поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Мальме» (3:4).

Из «Зари» был вызван нападающий Назарий Русин, выступавший за луганский клуб на правах аренды, который, по словам главного тренера «бело-синих» Алексея Михайличенко, будет претендовать на позицию основного нападающего «Динамо».