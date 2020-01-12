Динамо готовится к дисквалификации Беседина

В киевском клубе не надеются, что украинскому форварду удастся избежать наказания

  • 12.01.2020 12:25
  • 3577 просмотров
  • 2 комментария
Динамо готовится к дисквалификации Беседина
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Киевское «Динамо» ожидает длительного отстранения от футбола на неопределенный срок 23-летнего украинского форварда Артема Беседина. В киевском клубе не надеются, что футболисту удастся избежать наказания.

Беседин не прошел допинг-тест после выездного поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Мальме» (3:4).

Из «Зари» был вызван нападающий Назарий Русин, выступавший за луганский клуб на правах аренды, который, по словам главного тренера «бело-синих» Алексея Михайличенко, будет претендовать на позицию основного нападающего «Динамо».

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Источник — FC Dynamo Nation

(7 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 12.01.2020 13:01
    0
    Беседин, что он есть, что его нет.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 12.01.2020 12:47
    +1
    Прям готовятся, отбудет что тут сделаешь. Толку все равно как от форварда от него мягко говоря немного.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 12.01.2020 12:47
    +1
    Прям готовятся, отбудет что тут сделаешь. Толку все равно как от форварда от него мягко говоря немного.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 12.01.2020 13:01
    0
    Беседин, что он есть, что его нет.
    Ссылка
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