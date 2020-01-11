МИХАЙЛИЧЕНКО: «Надеемся, что Русин сможет стать основным нападающим»

Главный тренер «Динамо» – об ожиданиях перед зимним сбором команды

  • 11.01.2020 19:10
  • 4513 просмотров
  • 5 комментариев
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Надеемся, что Русин сможет стать основным нападающим»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко
Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от предстоящего подготовительного этапа ко второй части сезона.
 
- Какое настроение перед началом первых тренировочных сборов?
- Боевое. Оно и должно быть таким, поскольку есть желание доказать, в первую очередь самим себе, что неудачные матчи в первой части сезона были случайностью. Конечно, в новом году ждем от команды и себя новых побед и хороших игр.
 
- Знаете уже, в каком функциональном состоянии вернулись футболисты из отпуска?
- Думаю, это покажут первые дни сборов. За всех говорить трудно, но уверен, что ребята – профессионалы. И, несмотря на отпуск, каждый занимался индивидуально – кто-то в футбол играл, кто-то бегал.
 
- Футболисты получали индивидуальные задания на время отпуска?
- Нет, такого не было. Мы прекрасно понимали, что это лишь формальность. Если игрок сам захочет, то он обязательно будет сам заниматься. Но я еще раз повторюсь, что мы предупреждали их о том, что втягивающих тренировок не будет, и с первого дня их ожидает серьезная работа. Думаю, они меня услышали, поскольку даже по первой тренировке видно, что ребята готовы.
 
- Болельщики видят в составе много новых лиц, в том числе молодых игроков. Какие надежды возлагаете на них?
- Здесь ничего и придумывать не нужно – они должны продемонстрировать свой уровень, навыки и желания. Тогда будет высокая конкуренция, от которой многое зависит. Мы продублировали каждую позицию, хотя при этом есть определенные нюансы с травмированными – в частности, тот же Попов, надеемся, через пару дней должен вернуться в общую группу. Также пригласили молодых ребят, которые могут составить конкуренцию, и вернули из аренды Русина – надеемся, он сможет стать основным нападающим.
 
Кроме того, будем просматривать Каргбо, которого пригласили в прошлом году, но он не имел права играть за нас, – поэтому берем его на сбор и возлагаем на него надежды. Надеемся, что у нас на каждой позиции будет достойная конкуренция, которая позволит нам играть лучше.
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(19 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
    Maks7777, 11.01.2020 20:04
    -1
    Болельщикам Динамо надо надеется не на руссина а когда сурок выкинет это идиота михайличенкоооо...тогда можно надеется на любого наподаещего что станет лидероммм
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 11.01.2020 20:04
    -1
    Болельщикам Динамо надо надеется не на руссина а когда сурок выкинет это идиота михайличенкоооо...тогда можно надеется на любого наподаещего что станет лидероммм
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 11.01.2020 20:01
    -1
    Русин сможет. Характер у него есть. Если только его не запрессуют, чтобы не высовывался, а мычал как все ..
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    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 11.01.2020 19:44
    -1
    Поматросят и бросят как обычно
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.01.2020 19:14
    +1
    миха прирожденный политик - надеемся, верим, ждем,тренируемся, стараемся, в общем обо всем и не о чем совершенно и не важно какой при этом результат даже
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.01.2020 19:14
    +1
    миха прирожденный политик - надеемся, верим, ждем,тренируемся, стараемся, в общем обо всем и не о чем совершенно и не важно какой при этом результат даже
    Ссылка
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