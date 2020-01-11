МИХАЙЛИЧЕНКО: «Надеемся, что Русин сможет стать основным нападающим»

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от предстоящего подготовительного этапа ко второй части сезона.

- Какое настроение перед началом первых тренировочных сборов?

- Боевое. Оно и должно быть таким, поскольку есть желание доказать, в первую очередь самим себе, что неудачные матчи в первой части сезона были случайностью. Конечно, в новом году ждем от команды и себя новых побед и хороших игр.

- Знаете уже, в каком функциональном состоянии вернулись футболисты из отпуска?

- Думаю, это покажут первые дни сборов. За всех говорить трудно, но уверен, что ребята – профессионалы. И, несмотря на отпуск, каждый занимался индивидуально – кто-то в футбол играл, кто-то бегал.

- Футболисты получали индивидуальные задания на время отпуска?

- Нет, такого не было. Мы прекрасно понимали, что это лишь формальность. Если игрок сам захочет, то он обязательно будет сам заниматься. Но я еще раз повторюсь, что мы предупреждали их о том, что втягивающих тренировок не будет, и с первого дня их ожидает серьезная работа. Думаю, они меня услышали, поскольку даже по первой тренировке видно, что ребята готовы.

- Болельщики видят в составе много новых лиц, в том числе молодых игроков. Какие надежды возлагаете на них?

- Здесь ничего и придумывать не нужно – они должны продемонстрировать свой уровень, навыки и желания. Тогда будет высокая конкуренция, от которой многое зависит. Мы продублировали каждую позицию, хотя при этом есть определенные нюансы с травмированными – в частности, тот же Попов, надеемся, через пару дней должен вернуться в общую группу . Также пригласили молодых ребят, которые могут составить конкуренцию, и вернули из аренды Русина – надеемся, он сможет стать основным нападающим.

Кроме того, будем просматривать Каргбо, которого пригласили в прошлом году, но он не имел права играть за нас, – поэтому берем его на сбор и возлагаем на него надежды. Надеемся, что у нас на каждой позиции будет достойная конкуренция, которая позволит нам играть лучше.