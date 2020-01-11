Попов пропустит начало сбора Динамо

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов пропустит начало сбора первой команды в Турции, сообщает «Футбол NEWS».

20-летнего футболиста продолжает беспокоить травма. В клубе рассчитывают, что он начнет подготовку ко второй части сезона по ходу сбора.

Напомним, что Попов получил травму в последнем матче с «Десной», из-за чего был заменен на 59-й минуте встречи.

В текущем сезоне Денис провел 10 матчей, забил 2 гола.