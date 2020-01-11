Попов пропустит начало сбора Динамо

Защитник киевского «Динамо» не восстановился после травмы

  • 11.01.2020 17:05
  • 870 просмотров
  • 1 комментарий
Попов пропустит начало сбора Динамо
© ФК Динамо Киев. Денис Попов
Защитник киевского «Динамо» Денис Попов пропустит начало сбора первой команды в Турции, сообщает «Футбол NEWS».
 
20-летнего футболиста продолжает беспокоить травма. В клубе рассчитывают, что он начнет подготовку ко второй части сезона по ходу сбора.
 
Напомним, что Попов получил травму в последнем матче с «Десной», из-за чего был заменен на 59-й минуте встречи.
 
В текущем сезоне Денис провел 10 матчей, забил 2 гола.
 
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Источник — Футбол 1/Футбол 2

(3 голоса)

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 11.01.2020 17:12
    0
    Его бы к хорошему тренеру. Сдается мне, что можно было бы вырастить очень солидного защитника. В принципе у него все есть для этого.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 11.01.2020 17:12
    0
    Его бы к хорошему тренеру. Сдается мне, что можно было бы вырастить очень солидного защитника. В принципе у него все есть для этого.
    Ссылка
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