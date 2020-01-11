Назарий РУСИН: «Хочу стать лидером Динамо»

Нападающий столичного клуба рассказал о своих амбициях

  • 11.01.2020 15:44
  • 428 просмотров
  • 3 комментария
Назарий РУСИН: «Хочу стать лидером Динамо»
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин
Нападающий Назарий Русин, который вернулся в «Динамо» после полугодичной аренды в «Заре», поделился впечатлениями от зимнего отпуска и рассказал о своих амбициях на вторую половину сезона.
 
- Отпуск я провел очень хорошо, прекрасно отдохнул. Был с друзьями в Буковеле и дома. Все новогодние праздники встречал с семьей и друзьями.
 
- Три недели отпуска - достаточно, чтобы полностью восстановить силы?
- У меня было даже четыре недели отпуска, этого как раз достаточно. Я хорошо отдохнул и приступаю к работе с хорошим настроением.
 
- Можете ли вы уже сравнить специфику тренировок в «Динамо» и «Заре»?
- Пока не могу, ведь вчера у нас была только 40-минутная пробежка и не было занятий с мячом.
 
- Какую задачу ставите перед собой после возвращения в «Динамо»?
- Я хочу не только пробиться в основной состав «Динамо», но и стать лидером команды. Это главная задача для меня.
 
- Находясь в «Заре», вы боролись за вторую позицию в УПЛ, теперь за место в Лиге чемпионов придется бороться и в составе «Динамо». Какие у вас ожидания от остатка сезона?
- Думаю, что «Динамо» удастся завоевать серебряные медали. А что касается «Зари», то скажу так: на поле мы соперники, а вне поля - друзья. Даже если я буду играть против луганчан, буду выкладываться на все сто процентов. На поле для меня сейчас существует только «Динамо». Буду ли праздновать гол, если забью «Заре»? Нет, не буду.
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 11.01.2020 15:56
    0
    Чел с яйцами
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 11.01.2020 15:54
    0
    дерзай,все шансы сейчас есть, яремчук ушел и все получилось, в теории он мог бы сейчас быть основным, но ничего для сбу так даже лучше
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 11.01.2020 15:54
    0
    дерзай,все шансы сейчас есть, яремчук ушел и все получилось, в теории он мог бы сейчас быть основным, но ничего для сбу так даже лучше
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 11.01.2020 15:56
    0
    Чел с яйцами
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 11.01.2020 15:54
    0
    дерзай,все шансы сейчас есть, яремчук ушел и все получилось, в теории он мог бы сейчас быть основным, но ничего для сбу так даже лучше
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 11.01.2020 15:54
    0
    дерзай,все шансы сейчас есть, яремчук ушел и все получилось, в теории он мог бы сейчас быть основным, но ничего для сбу так даже лучше
    Ссылка
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