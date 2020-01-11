Назарий РУСИН: «Хочу стать лидером Динамо»

Нападающий Назарий Русин, который вернулся в «Динамо» после полугодичной аренды в «Заре», поделился впечатлениями от зимнего отпуска и рассказал о своих амбициях на вторую половину сезона.
- Отпуск я провел очень хорошо, прекрасно отдохнул. Был с друзьями в Буковеле и дома. Все новогодние праздники встречал с семьей и друзьями.
- Три недели отпуска - достаточно, чтобы полностью восстановить силы?
- У меня было даже четыре недели отпуска, этого как раз достаточно. Я хорошо отдохнул и приступаю к работе с хорошим настроением.
- Можете ли вы уже сравнить специфику тренировок в «Динамо» и «Заре»?
- Пока не могу, ведь вчера у нас была только 40-минутная пробежка и не было занятий с мячом.
- Какую задачу ставите перед собой после возвращения в «Динамо»?
- Я хочу не только пробиться в основной состав «Динамо», но и стать лидером команды. Это главная задача для меня.
- Находясь в «Заре», вы боролись за вторую позицию в УПЛ, теперь за место в Лиге чемпионов придется бороться и в составе «Динамо». Какие у вас ожидания от остатка сезона?
- Думаю, что «Динамо» удастся завоевать серебряные медали. А что касается «Зари», то скажу так: на поле мы соперники, а вне поля - друзья. Даже если я буду играть против луганчан, буду выкладываться на все сто процентов. На поле для меня сейчас существует только «Динамо». Буду ли праздновать гол, если забью «Заре»? Нет, не буду.
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Источник — ФК Динамо Киев
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