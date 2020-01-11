ВИДЕО. Выглядишь как мой дедушка. Кадири пошутил над Дуэлундом

В пятницу и в субботу игроки киевского «Динамо» проходят медобследование после возвращения из отпусков.
Во время довольно скучной процедуры медобследования приходится поднимать себе настроение самим. Так, например, ганский полузащитник «Динамо» Мохаммед Кадири тонко пошутил над своим другом и партнером по команде Миккелем Дуелундом.
«Выглядишь как мой дедушка», – сказал Кадири, оценив лук датского вингера.
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Источник — ФК Динамо Киев
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