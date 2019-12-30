УЕФА рассмотрит «дело Беседина» после 6-го января

УЕФА уведомил УАФ о том, когда появится конкретика в деле Беседина

  • 30.12.2019 19:39
  • 1467 просмотров
  • 3 комментария
УЕФА рассмотрит «дело Беседина» после 6-го января
© ФК Динамо. Артем Беседин

Форвард «Динамо» Артем Беседин завалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы с «Мальме» (3:4). Ранее сообщалось, что УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности на месяц, включая тренировки в клубе.

Как стало известно Sport.ua, рассмотрение дела Беседина состоится после 6-го января. Об этом УЕФА в письменном виде уведомил национальную федерацию. При этом никакой конкретики о том, на чем именно попался 23-летний футболист, на данный момент нет.

Ранее была информация, что у Беседина нашли допинг, а не наркотики.

Отметим, что «Динамо» на данном этапе ситуацию с Бесединым не комментирует.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 30.12.2019 20:15
    0
    Тягнуть... чекають підвоза хутра, гейосранці!
    Ссылка
    dakota86
      dakota86, 30.12.2019 20:12
    0
    Боже убогое, оно еще себе что-то колит. Суркис уничтожает клуб выпуская с академий и набирая в клуб свободными агентами вот такие кадры. Господи за что ? Где мы так согрешили ?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 30.12.2019 19:48
    0
    Учитывая что все просрано везде, то можно не торопиться
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 30.12.2019 20:15
    0
    Тягнуть... чекають підвоза хутра, гейосранці!
    Ссылка
    dakota86
      dakota86, 30.12.2019 20:12
    0
    Боже убогое, оно еще себе что-то колит. Суркис уничтожает клуб выпуская с академий и набирая в клуб свободными агентами вот такие кадры. Господи за что ? Где мы так согрешили ?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 30.12.2019 19:48
    0
    Учитывая что все просрано везде, то можно не торопиться
    Ссылка
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