УЕФА рассмотрит «дело Беседина» после 6-го января

Форвард «Динамо» Артем Беседин завалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы с «Мальме» (3:4). Ранее сообщалось, что УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности на месяц, включая тренировки в клубе.
Как стало известно Sport.ua, рассмотрение дела Беседина состоится после 6-го января. Об этом УЕФА в письменном виде уведомил национальную федерацию. При этом никакой конкретики о том, на чем именно попался 23-летний футболист, на данный момент нет.
Ранее была информация, что у Беседина нашли допинг, а не наркотики.
Отметим, что «Динамо» на данном этапе ситуацию с Бесединым не комментирует.
Источник — Sport.ua
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