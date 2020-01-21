Чудесный гол Бога, старт Холланда и старый добрый Балотелли

Sport.ua - о самом интересном, что вместил в себя очередной европейский тур топ-лиг

  • 21.01.2020 14:50
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Чудесный гол Бога, старт Холланда и старый добрый Балотелли
© ФК Брешия

Зимний перерыв в топ-чемпионатах окончательно подошел к концу (дольше всех держалась Бундеслига), и это повод выходить из отпуска также и нашей традиционной рубрике. Кто-то на минувших выходных развеял последние сомнения относительно чемпионства, кто-то благодаря зимнему усилению подобные иллюзии сохранил – ну а кое-кто просто продолжил быть собой.

Матч уик-энда

Дерби «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» - классика английского футбола, а в данном конкретном случае она, пожалуй, стала той самой игрой, которую будут спустя десятилетия вспоминать первой в контексте возвращения на «Энфилд» чемпионского титула.

Официально-то «красные» могут гарантировать себе победу в игре с каким-то проходным соперником – и даже не факт, что выигранной, и даже не факт, что своей (очередная осечка «Ман Сити» или «Лестера» может гарантировать титул команде Клоппа и без игры). Победа первого круга над «горожанами» была слишком давно, после нее команде в красном нужно было сделать еще очень многое. А вот вечный соперник, приехавший на «Энфилд» и сыгравший при этом хорошо, вышел отличной проверкой для демонстрации причин, почему «Ливерпуль» станет чемпионом Англии.

А «МЮ» и правда, несмотря на результат, сыграл хорошо. Несмотря на результат, нужно похвалить Сульшера за качественное использование своих ресурсов: он даже травму Рашфорда превратил в дополнительное преимущество, с Люком Шоу добившись более надежной игры при оборонительных действиях. 

Но «Ливерпуль» показал себя как идеальная Команда, вместе атакующая и вместе удерживающая преимущество в счете. Первый тайм они выиграли по угловым 8:0, и это тот случай, когда даже покритиковать защитников за гол ван Дейка с углового не получается – это нормально, когда такой монстр верховой борьбы в одном случае из восьми отправит головой мяч в сетку. В начале тайма второго они просто сносили соперника лавиной атак и только случайно не сделали преимущество в счете крупным. А уже в концовке Салах и Мане, словно какие-то юниоры, безропотно уступали место на поле, чтобы команда имела больше шансов удержать преимущество.

Может быть, ван Дейк и заслужил Золотой Мяч меньше, чем Месси. Может быть, никто из «красных» свою драгоценный трофей так никогда и не получит. Но идеал командной игры, понимание каждого футболиста, где находится его партнер, должно позволить «Ливерпулю» в ближайшем будущем выиграть еще много титулов.

Игрок уик-энда

Уже первый матч после зимнего перерыва мог прихлопнуть надежды дортмундской «Боруссии» на чемпионский титул. «Аугсбург» Маркуса Шмидта, который в матчах межсезонья меньше трех не забивал, вел 3:1 и в первом официальном матче года. «Шмели» рисковали отстать от лидера уже на десять очков, и в такой ситуации Фавр бросил в бой главное январское усиление – Эрлинга Бреута Холланда.

Результат превзошел самые смелые ожидания. За неполные сорок минут норвежец, который феерил и в «Ред Булл Зальцбурге», оформил хет-трик и позволил Дортмунду вырвать победу. Более того, результативными стали все удары Холланда по воротам!

Эрлинг – нападающий, который заставляет задуматься, в чем его фишка. Звериный атлетизм, невероятная техника – все это точно не под него. Мяча за почти сорок минут игрового времени он коснулся 14 раз – маловато даже для форварда. Но поиск свободных зон, понимание, куда бежать и где ждать мяч, у Холланда на каком-то космическом уровне. И очень здорово, что для реализации своего гения норвежец перебрался в клуб, который раскрывает нападающих (даже тот же хет-трик «Аугсбургу» в дебютном матче за «Боруссию» оформлял Обамеянг) и чемпионат, легендой которого является Герд Мюллер.

Примечательна также фигура парня, которого Фавр выпустил на замену вторым. Джованни Рейна не имеет никакого отношения к вратарю теперь уже «Астон Виллы» - он сын Клаудио Рейны, игравшего за ряд европейских клубов в конце девяностых-начале нулевых. В 2003-м годы отцы Джо и Эрлинга пересеклись в «Манчестер Сити», а сейчас историю другого европейского клуба пишут уже их сыновья.

Путешественники уик-энда

Во Франции в это время разыгрывался Кубок, и в силу ранней стадии в нем обошлось без топ-противостояний. Зато было все в порядке с самобытными коллективами, и в этой номинации не было равных коллективу «Сен-Пьеруаз». Впервые за тридцать лет в основной сетке Кубка Франции сыграл клуб из заморского владения!

«Сен-Пьеруаз» - команда с Реюньона, базирующаяся за девять тысяч километров от континентальной Франции. В начале января островитяне в рамках 1/32 финала уже летали через полмира играть с командой второго дивизиона «Ньором», добыли сенсационную победу и заслужили право оказаться на одной стадии турнира с «ПСЖ», «Лионом», «Марселем».

«Честно говоря, мы немного разочарованы, – сказал капитан «Сен-Пьеруаз» после жеребьевки. – Нам бы хотелось попасть на клуб высшей лиги и закончить наш путь именно так». Реальность же свела команду с Реюньона со скромнейшим «Эпиналем», представлявшим четвертый дивизион. После победы над «Ньором» островитяне пролетели больше 9000 километров домой, потом, к матчу 1/16 финала, снова преодолели этот путь – и, учитывая, что единственный гол пропустили в овертайме, можно связать это с физической усталостью.

«Why always me» уик-энда

Марио Балотелли в матче «Брешия» - «Кальяри» заработал тринадцатое удаление в карьере. Редкий опорник добирается до двузначного числа красных, а здесь центрфорвард может к концу карьеру побороться и за обновление различных антирекордов.

Удаление СуперМарио в матче с сардами, как обычно, не проистекало из хода игры и даже не было вынужденным. Балотелли вышел на замену, заработал предупреждение за фол на сопернике и начал оскорблять судью. Матч закончился 2:2, при том что в случае победы «Брешия» выбралась бы из зоны вылета – а так «Кальяри» заработал первое очко за шесть туров.

Гол уик-энда

Жереми Бога помог «Сассуоло» перевернуть ход матча с «Торино». После проигранного первого тайма ивуариец сделал гол просто в одиночку, а после этого его команда провела победный. Кстати, при втором взятии ворот Бога отметился голевой передачей.

Виталий ПАСИЧНЫЙ

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Источник — Sport.ua

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