Поцелуй Марадоны, подарок для Месси

Весна – это время, когда не только распускаются почки, но и вручаются медали. Основную массу, конечно, будут вешать чуть позже, но некоторые чемпионы награждаются уже сейчас.

Развязка уик-энда

8 марта – время, когда видишь много поцелуев, но вряд ли ожидаешь их увидеть в исполнении Карлоса Тевеса и Диего Марадоны. В Аргентине закончился очередной чемпионат, и в этот раз золото оспаривала самая что ни на есть классическая пара: «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

«Боку» на матч с капитанской повязкой вывел Карлос Тевес, который мог играть за какие угодно команды Бразилии, Италии, Китая и Манчестера, но всю жизнь был преданным фанатом этого клуба. Соперник «Хуниорс» в последнем матче был неприметен своим ростером, но за тысячу миль выделялся персоной своего тренера: «Химнасию» из Ла-Платы с прошлого года тренирует Диего Армандо Марадона.

Конечно, все вы знали разнообразные истории, как обожают Марадону в Неаполе, но когда Тевесу было 11-13 лет, Диего Армандо играл именно в «Боке». С другой стороны, Тевес был лидером «Хуниорс» в начале нулевых – а Марадона не меньший фанат клуба, чем Карлитос… В общем, эти два героя Аргентины при встрече не могли обойтись без «безешки»:

«Бока» выиграла 1:0, победный гол провел Тевес – а с финальным свистком выяснилось, что «Ривер» в параллельном матче умудрился потерять очки с 15-й командой лиги и дал «Хуниорс» заскочить на первое место. Это чемпионство стало для клуба 34-м в истории – до лидирующего по титулам «Ривера» остались всего две победы.

Тевес, конечно, не сдерживал эмоций и дал повод сравнить себя с самим собой 17-летней давности:

Матч уик-энда

Дерби Италии с явно украинским оттенком состоялось в Турине. «Ювентус» и «Интер» сошлись в одном из центральных матчей всего сезона, а трибуны были закрыты для болельщиков из-за коронавируса.

Что сказать: стоило командам попривыкнуть к игре без скандирований, как оказалось, что «Интеру» предъявить сопернику нечего. Вся интрига в матче свелась к тому, удержат ли «нерадзурри» нулевую ничью, и к этому они были действительно близки, но фирменное подключение к атаке Рэмси позволило открыть счет. Даже после этого, не говоря о голе Дибалы, матч можно было заканчивать – а уж при 2:0 вся интрига свелась к тому, сможет ли Роналду установить рекорд Серии А по числу результативных матчей подряд. Не смог, серия с голами прервалась на отметке в 11 игр, хотя даже в компенсированное ко второму матчу время Криштиану имел два шанса.

У Лукаку за весь матч не набралось ни одного удара по воротам, у всего «Интера» – один удар в створ. Если у «Ювентуса» Дибала выходит на замену и становится лучшим, то в «Интере» Эриксен по-прежнему выглядит инородным телом. Можно сказать стандартные слова о молодости и «сырости» проекта Конте, но… «Ювентус» в воскресенье выглядел просто-напросто более совершенным проектом: как автомат против арбалета, как гоночный болид против кареты.

У «бьянконери» на совершенно выдающемся уровне ходил мяч, они великолепно комбинировали и заслуженно вскрыли оборону «Интера» после подключения Рэмси. «Нерадзурри» же были примитивны: два «столба» впереди, которые весь матч были изолированы от партнеров, и оборона числом, а не умением. При этом проблемы «Ювентуса» тоже на виду – их только за последнее время подчеркнули «Верона» и «Лион» – но на фоне команды Конте он выглядел практически командой мечты. Неужели у Антонио наступил кризис жанра?

Между прочим, эта победа может стать чемпионской и в самом буквальном смысле слова. По окончании тура чемпионат Италии приостановлен из-за коронавируса до 3 апреля, и кто знает – может, он не будет доигран вообще. Понятно, что по потерянным очкам «Ювентус» был лидером и так, но обойти «Лацио» команда Сарри смогла именно благодаря победе в данном топ-матче.

Скандал уик-энда

Недолго музыка играла: после победы в класико «Реал» лидировал ровно одну неделю, уже на следующих выходных «Барса» вернула себе первое место. Но весьма вероятно, что «бланкос» остались бы лидировать за счет личных встреч, если бы не судейская ошибка на «Камп Ноу». «Барселона» уже в концовке матча заработала пенальти в атаке, по ходу которой Месси подавал на находящегося в офсайде Видаля:

Да, Артуро коснулся мяча уже после выноса его защитником, но сам вынос состоялся именно потому, что Видаль влиял на эпизод. Даже принимая сторону арбитра непосредственно по фолу в штрафной, скажем, что данный эпизод точно является нарушением правил. Некоторым арбитрам не помогает даже введение VAR…

«Наш парень» уик-энда

Хорошая новость: Александр Зинченко вернул себе место в основе «Ман Сити». Плохая новость: он был одним из худших игроков матча.

Да, провал Бенжамена Менди с «Реалом» вернул украинца в стартовый состав «горожан»: если матч с «Шеффилд Уэнсдей» оставлял сомнения, не простая ли это практика для дублера, то на изумрудном газоне «Олд Траффорд» он вышел вместе со всеми звездами. Увы, классным перформансом похвастаться Саша не может: Ван-Биссака выиграл у него всю возможную конкуренцию на фланге, а смещения в центр не приносили никакой заметной пользы.

Провалился и «Ман Сити» в целом, благодаря чему очередная победа «МЮ» в дерби вышла даже немного обыденной. Забавно, но в те времена, когда «горожане» боролись разве что за десятое место, победы «красных дьяволов» в дерби либо добывались труднее, либо их просто не было: в сезоне-07/08, например, команда, которая выиграет Лигу чемпионов, проиграла «Ман Сити» оба матча в сезоне. На четвертом году работы Гвардиолы внезапно оказалось, что команда критично зависима от одного игрока: без получившего очередную травму Кевина де Брюйне чемпион практически ничего не создал.

Ляп тура

«Лестер» в 2020 году заметно сбавил, вследствие чего под вопросом оказалось участие клуба в ЛЧ на следующий сезон. Даже в домашнем матче с аутсайдером «лисы» испытывали значительные трудности, но очень вовремя подвернулся ляп Хосе Рейны. Голкипер так вышел за пределы штрафной, что комментаторам было впору спрашивать, где гулял Пепе:

Гол тура

«Вальядолид» проиграл «Атлетику» 1:4, но это не делает его единственный мяч менее красивым. Сандро Рамирес сделал мяч в одиночку: сам открылся, сам справился с защитниками и сам положил мяч точно в дальний угол.