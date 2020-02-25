Юбилей Роналду, покер Месси

Чемпионат Украины возобновился, но это не повод меньше следить за сильнейшими футбольными лигами Европы. Развязка чемпионской гонки везде все ближе, лучшие из лучших регулярно выходят друг против друга – а на минувших выходных сверкнули и «две звезды, две светлых повести».

Юбилей уик-энда

Безликий матч «Ювентуса» в Феррару в историческую игру превратил выход на поле Криштиану Роналду. Португалец сыграл тысячный матч в карьере! Хотя у Криштиану даже с «Ювентусом» еще больше двух лет по контракту, ему осталось всего 29 игр до Паоло Мальдини, 31 – до Райана Гиггза, да и сейчас он уже в первой двадцатке футболистов по числу матчей.

Гвардейские рекорды Роналду логично остаются в тени бомбардирских, но его готовность играть всегда, несмотря ни на каких соперников, партнеров, фолы, график и т.д. и т.п. тоже поражает. Рекорд по играм за сборную Португалии давно установлен, рекорд ЛЧ на горе Касильяса падет если не в этом, то в следующем году – и это будет редчайший случай, когда рекорд турнира по матчам будет принадлежать не вратарю. Да просто вдумайтесь в этот показатель: тысяча игр за «Спортинг», «МЮ», «Реал», «Юве» и сборную! Среднестатистическому украинскому футболисту нужно играть лет сорок, чтобы столько раз выйти на поле.

В этой игре Роналду, мягко говоря, не просто обозначил юбилей. Его гол в ворота СПАЛа продлил серию из туров Серии А, в которых он отметился голом, до одиннадцати подряд. Это повторение рекорда Габриэля Батистуты, который поразил ворота 11 соперников «Фиорентины» подряд в сезоне-94/95. Следующий матч чемпионата «Юве» играет с «Интером», и будет символично, если один из самых легендарных рекордов итальянского футбола Криштиану побьет именно в таком, элитарного класса матче.

Футболист уик-энда

Месси не забивал в четырех предыдущих турах Примеры и, видимо, соскучился по настоящей игре. Нет, он играл хорошо, был очень полезен, но от него все-таки ждали, ждут и будут ждать в первую очередь результативных ударов. И вот, против «Эйбара» Лионель оформил покер.

Против «оружейников» Лео забивал мячи на любой вкус. Первый – чудеса дриблинга, по ходу которого Месси справился с тремя защитниками. Второй – бильярдный удар в дальний угол. Третий – командная игра, когда Месси отдал, казалось бы, на гол Гризманну, но Антуан не смог его обработать и отпасовал обратно. Ну и контратака для разнообразия, которую Лео сам протянул, сам и закончил.

Помимо чисто статистического подвига, такой Месси должен внушать оптимизм перед стартом «Барсы» в плей-офф Лиги чемпионов. Пожалуй, ни про одного другого футболиста топ-клуба нельзя с такой уверенностью сказать, что без него не будет ничего… А, ну и отметим конец сказки «оружейников»: прессинг-машина, которая несколько сезонов подряд давала бой в первую очередь грандам, сейчас серьезно рискует вылететь.

Позор уик-энда

Прошло две недели с момента отставки Юргена Клинсманна с поста главного тренера «Герты». Соответственно, прошло около месяца с подписания «Старой дамой» двух самых дорогих игроков в своей истории, благодаря чему она оказалась клубом, который за январское трансферное окно потратил на трансферы больше всех в Европе. Что на поле? Ну…



Твиттер Герты

Последний матч «Герта» проиграла 0:5. На своем поле. «Кельну». Более крупную выездную победу в Бундеслиге «козлы» праздновали только в сезоне-65/66, на поле «Тасмании Берлин» – а это все равно что никогда, так как клуб с островным названием навечно сохранил за собой все антирекорды высшей лиги. Та «Тасмания» оказалась в высшей лиге не по спортивному принципу: после понижения в классе как раз «Герты» чиновники захотели, чтобы в высшей лиге была представлена команда из столицы. Таким образом, команда оказалась в Бундеслиге за один факт базирования в Берлине, что привело к 28 поражениям в 34 матчах, девять из которых – с пятью и более пропущенными).

А сейчас уже другая команда за один факт базирования в Берлине получила владельца-миллиардера, что пока ничего, кроме проблем, ей не принесло. Ларс Виндхорст с 17 лет занимается IT-технологиями, сколотил состояние в три миллиарда евро, но он даже сам в первых же интервью после приобретения клуба рассказал, что в футболе не разбирается от слова «совсем».

Похвальная честность, но действия нового руководства одно страннее другого. Юрген Клинсманн, не тренировавший клубы почти десять лет, уже был неоднозначной кандидатурой, но его отставка через пару недель после возобновления зимнего перерыва (и через 76 дней после назначения – т.е. «Клинси» отработал в «Герте» главным образом зимнее межсезонье) выглядит уже однозначно глупой. При этом Клинсманн подал в отставку сам, рассчитывал на место в правлении и получил отказ… Но это все действительно малозначимые детали – в клубе, где президент действительно держит руку на пульсе, такое бы просто не произошло.



Твиттер Герты

Ну а командой теперь руководят бывшие помощники Клинси: Александр Нури в качестве исполняющего обязанности, Маркус Фельдхофф и Андрес Кепке в качестве ассистентов. Клуб, по информации Football Oranje, ведет переговоры с ван Боммелем, Рогером Шмидтом и Бруно Лаббадией, а пока имеем то, что имеем. Думаю, «Кельн» даже из команд Второй Бундеслиги победил бы 5:0 на выезде очень мало кого – а все потому, что в «Герте» состоялись несколько антиспортивных управленческих решений подряд.

Покупка клуба в Берлине видится Виндхорсту перспективным бизнес-проектом. ««ПСЖ» зарабатывает на продаже еды и напитков на домашних матчах 200 миллионов евро в год, а «Герта» лишь 50 – и здесь есть потенциал для роста». Ларс не учел одного: чтобы клуб много зарабатывал на болельщиках, он должен быть успешен на поле. «Тасмания» в первом домашнем матче того сезона сыграла при 80 тысячах зрителей, но по ходу сезона установила вечный антирекорд еще и по посещаемости (827 человек на трибунах в матче Бундеслиги). Так, к слову.

Серия уик-энда

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» 1:0, но снова не забил пенальти. Неудачными вышли последние четыре удара с «точки» – и самое интересное, что их наносили четыре разных человека. Гюндоган, Стерлинг, Жезус и Агуэро по очереди пробовали себя в качестве пенальтистов, но так и не смогли забить.



Твиттер Манчестер Сити

Гвардиола шутил, что даст попробовать себя в этой роли Эдерсону, но ситуация в команде давно не смешная. Из-за пенальти «Ман Сити» вылетел из прошлой ЛЧ от «Тоттенхэма» - а что будет, если арбитр укажет на «точку» завтра с «Реалом»? Честно говоря, я бы просто давал бить 11-метровые Фернандиньо: бразилец забивал их даже Шовковскому, а после этого ему уже ничто не должно быть страшно.

Переносы уик-энда

Футбольный уик-энд мог быть еще интереснее, если бы состоялись игры «Аталанты» с «Сассуоло», «Интера» с «Сампдорией», «Торино» с «Пармой» и «Вероны» с «Кальяри». Но увы, они все были перенесены по причине, которая давно стала заглавной во всех неспортивных СМИ.

Коронавирус, к сожалению, шагает по планете и добрался уже до итальянского «сапожка». Число жертв растет с каждым днем, и 11 городов в провинциях Ломбардия и Венето изолированы. Как следствие, ряд матчей перенесен уже сейчас, и весьма вероятно, что то же случится со следующим туром Серии А целиком.

Гол уик-энда

Игрок «Нанта» Кадер Бамба забил победный гол «Марселю» великолепным обводящим ударом: