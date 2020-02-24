Дебют ВАР, спасения Динамо и Шахтера, школьники на трибунах, шедевр Марлоса

Зимние «каникулы» наконец-то закончились и для чемпионата Украины. Первый после длительного перерыва тур стал не только по-своему историческим, но и богатым на красивые голы. А еще упорным: победы добывались исключительно с минимальным счетом.

Промах тура

Весенняя часть чемпионата Украины стартовала в Мариуполе. Тамошний одноименный клуб принимал «Зарю». Матч получился живым, интенсивным и богатым на события. Игра была, в общем-то, равная, но больше повезло гостям, которые добыли три очка. Хозяева имели реальнейший шанс отыграться на финишном отрезке матча. «Мариуполю» удалась образцовая трехходовка: фланговый навес в штрафную площадь, далее скидка головой под удар. Все в этой комбинации было хорошо. Кроме завершающего удара: Чоботенко находился в удобном положении, в нескольких метрах от ворот, но умудрился пробить выше, хотя, как казалось, в том моменте проще было попасть в створ.

Видео с 4:02

Ошибка тура

Один из двух пропущенный мячей «Мариуполя» - на совести голкипера. На 67-м минуте Гальчук пропустил после удара Леднева со штрафного. В общем-то, полузащитник «Зари» - известный исполнитель стандартов, у него сильный поставленный удар. Но, кажется, не в этом случае. До ворот было очень далеко, пробил Богдан бесхитростно, и мяч летел в тот угол, где и находился голкипер. Но отбить мяч Гальчук почему-то не сумел.

История тура

Впервые в истории чемпионатов Украины была применена система ВАР. Случилось это знаменательное событие на поединке «Динамо» - «Ворскла». Напомним, что в течение первой части сезона система ВАР усиленно тестировалась на матчах УПЛ. То есть, видеоассистенты рефери в специальном «вагончике» имели возможность наблюдать за ходом поединка и фиксировать судейские ошибки. Но только фиксировать: помогать судье в поле тогда еще нельзя было. И вот сейчас – можно.



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Правда, дебют системы ВАР оказался незамеченным: арбитр Виталий Романов за весь матч так ни разу и не воспользовался «услугами» своих невидимых помощников. Может, оно и к лучшему.

Ноу-хау тура

Матч «Динамо» - «Ворскла» должен был пройти при пустых трибунах. Таков был вердикт КДК УАФ – из-за так называемого расистского скандала с участием киевских болельщиков в матче «Шахтер» - «Динамо». Однако столичный клуб нашел лазейку в регламенте, позволяющую провести матч без зрителей со зрителями. Дело в том, что на такие поединки можно пропускать детей до 14-ти лет при надлежащем сопровождением взрослых. И дети на матч таки пришли. Не так много, как хотелось, но тем не менее. Все же лучше, чем совсем пустые трибуны.

Курьез тура

Несмотря на то, что «Динамо» было явным фаворитом в противостоянии с «Ворсклой» - все же встречались один из лидеров с одним из аутсайдеров, матч для хозяев сложился весьма непросто. В первом тайме вообще была равная игра. Киевляне открыли счет на 50-й минуте усилиями Буяльского. Виталий, находясь невдалеке от углового флажка, решил то ли пробить по воротам, то ли сделать навесную передачу. Так или иначе, мяч по высокой дуге, обогнув голкипера полтавчан, залетел в дальний угол. Нечто среднее между шедевром и курьезом.

Спаситель тура

До последних минут матча с «Динамо» «Ворскла» сдерживала и атакующую прыть соперника, и ничейный результат. И когда казалось, что гости поедут с Киева со щитом, динамовцам наконец-то удалось забить победный мяч. Первым подкараулил отскок мяча от вратаря Вербич. Словенский полузащитник забивал почти-что бисиклетой. В любом случае, получилось красиво.

Сенсация тура

Пять последних выездных матчей «Колос» неизменно проигрывал. В то же время «Александрия» последние шесть поединков в родных стенах выиграла. В общем, в матче между этими командами «читалась» победа хозяев. Но получилось наоборот. Гости первыми открыли счет в дебюте второго тайма, но александрийцам удалось его сравнять. И когда казалось, что матч так и закончится устраивающей всех ничьей, ковалевцы усилиями Смирного на второй компенсированной минуте ко второму тайму вырвали победу.

Герой тура



ФК Колос. Евгений Смирный

Победу в Александрии, а вместе с ней и повышение на шестое место, дающее на данный момент право сыграть в «верхней» шестерке, «Колосу» принес Смирный. Сначала Евгений сильным ударом из-за пределов штрафной площади застал голкипера хозяев Панькива врасплох. Все же казалось, что вратарь «Александрии» мог взять этот мяч, ведь удар был в ближний угол. А победный гол Смирный забил на последних секундах матча после стремительной атаки левым флангом, когда получил идеальную передачу в центр штрафной площади под удар. Евгений и на этот раз не подвел.

Бан тура

В матче «Александрия» - «Колос» на поле появились почти все новички ковалевской команды, пришедшие в зимнее межсезонье. А вот в команде Шарана новичков не было. И не потому, что бронзовые призеры прошлого сезона решили сэкономить. Нет, новобранцы в этот зимний антракт у «Александрии» были. Но клубу запретили их регистрировать. А все потому, что в свое время «Александрия» не рассчиталась со своим уже бывшим игроком Баришичем. Пока александрийцы не решат этот вопрос, Вантух, Гордиенко и Мишенко не смогут дебютировать за команду Шарана.

ВАР тура

В первом из двух поединков тура, на которых применяли систему ВАР – «Динамо» - «Ворскла» - арбитру встречи Романову помощь видеоассистентов не понадобилась. А вот во втором поединке – «Шахтер» - «Десна» рефери матча Арановский был вынужден прибегнуть к помощи «невидимых мстителей». На 63-й минуте гости забили гол – отличился Гуцуляк. Но этот мяч был отменен после консультаций с видеоассистентами: оказалось, принимавший участие в голевой атаке форвард Филиппов, якобы, был в офсайде.

Матч тура



ФК Шахтер

В Харькове сошлись чемпион и единоличный лидер «Шахтер» и не скрывающая своих медальных амбиций «Десна». Черниговская команда серьезно усилилась в зимний антракт, к тому же дончане действовали на фоне усталости после матча с «Бенфикой». Но и это еще не все: наставник «горняков» Каштру решил провести ротацию накануне ответной встречи с португальским чемпионом. Словом, у «сиверян» был неплохой шанс отобрать очки у «Шахтера». И они были очень близки к этому. В середине второго тайма гостям удалось открыть счет – мяч на счету новичка «Десны» Гуцуляка, но после консультаций с «ВАРовцами» этот мяч был отменен из-за офсайда. После этого момента хозяева активизировались. Но создать по-настоящему опасный момент им долго не удавалось. Вырвал победу для «Шахтера» Марлос на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Гол тура

Гол на последних минутах встречи, да еще и решающий – уже само по себе событие знаменательное. А если он еще и забит в красивом стиле – то тем более. «Шахтер» забил единственный (он же и победный) гол «Десне» именно так: и на последних минутах, и очень красиво. Этот гол сделали два бразильцы: Тайсон и Марлос. «Ихний» отдал хорошую передачу, «наш» красиво пробил в дальний угол пяткой.

Тренер тура

«Олимпик» можно назвать неофициальным чемпионом зимнего межсезонья: донецкая команда одержала девять побед в десяти спаррингах, лишь раз сыграв вничью. Не в последнюю очередь такой прогресс «олимпийцев» связан с именем их наставника. Гомес кардинально преобразил команду, которая из аутсайдера превратилась в крепкого середняка. «Олимпик» стремится попасть в верхнюю шестерку. Для этого команде нужно было побеждать «Львов», который хоть и воспрянул после прихода в команду Меликяна, но все еще находится в зоне аутсайдеров. Несмотря на статус фаворита, хозяева не смогли сломить сопротивление гостей. Более того, львовяне очень грамотно построили свою игру, что и вылилось в итоговую победу. И роль в этой победе тренера гостей Меликяна сложно переоценить.

Валерий ВАСИЛЕНКО