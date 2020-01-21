Ризеспор объявил о подписании контракта с Борячуком на 1,5 года

Нападающий «Шахтера» Андрей Борячук сегодня подписал контракт с турецким «Ризеспором» на полтора года. Об этом информирует официальный сайт турецкого клуба, не уточняя других деталей перехода.
По информации Mackolik.com, «Ризеспор» взял Борячука в аренду на указанный срок. Кроме того, у турков есть опция выкупа контракта украинского форварда.
Накануне сообщалось, что представители «Ризеспора» три дня вели переговоры с руководством «Шахтера» в Киеве о переходе Борячука, прежде чем стороны согласовали все условия сделки.
В нынешнем сезоне в УПЛ Борячук провел 3 матча и забил 1 гол.
Источник — Sport.ua
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