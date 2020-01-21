Australian Open. Бондаренко обидно проиграла Родионовой

Украинка Катерина Бондаренко (№535 WTA) проиграла стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

33-летняя украинка, которая заявлена на турнире по «защищенному рейтингу», в трех сетах уступила обладательнице вайлд кард Арине Родионовой из Австралии (№163 WTA).

Australian Open. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Арина Родионова (Австралия) – 6:3, 6:7(5), 0:6

В стартовом сете основная борьба за преимущество прошла в первых геймах. Бондаренко была более успешной в реализации своих шансов и сделала на один брейк больше. Этого запаса ей хватило для победы в первом сете.

Во второй партии Родионова повела 3:0, но украинка выиграла 5 геймов кряду и первой вышла подавать на матч. Ситуация на корте была идентичная, как и у Свитлолиной , с той лишь разницей, что Элина сумела додавить. Бондаренко и Родионова ушли на тай-брейк, украинка вела 4:1, а потом 5:3, но проиграла четыре розыгрыша подряд.

В третьем сете борьбы не получилось, Бондаренко осталась с баранкой.

Во втором круге Родионова сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA).