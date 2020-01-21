Australian Open. Бондаренко обидно проиграла Родионовой

Экс-первой ракетке Украины не хватило всего двух очков для победы

  • 21.01.2020 11:50
  • 3096 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Бондаренко обидно проиграла Родионовой
© Al Habtoor Tennis Challenge. Катерина Бондаренко
Украинка Катерина Бондаренко (№535 WTA) проиграла стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
33-летняя украинка, которая заявлена на турнире по «защищенному рейтингу», в трех сетах уступила обладательнице вайлд кард Арине Родионовой из Австралии (№163 WTA).
 
Australian Open. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Арина Родионова (Австралия) – 6:3, 6:7(5), 0:6
 
В стартовом сете основная борьба за преимущество прошла в первых геймах. Бондаренко была более успешной в реализации своих шансов и сделала на один брейк больше. Этого запаса ей хватило для победы в первом сете.
 
Во второй партии Родионова повела 3:0, но украинка выиграла 5 геймов кряду и первой вышла подавать на матч. Ситуация на корте была идентичная, как и у Свитлолиной, с той лишь разницей, что Элина сумела додавить. Бондаренко и Родионова ушли на тай-брейк, украинка вела 4:1, а потом 5:3, но проиграла четыре розыгрыша подряд. 
 
В третьем сете борьбы не получилось, Бондаренко осталась с баранкой.
 
Во втором круге Родионова сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA).
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 21.01.2020 12:01
    +6
    Дотянула до третьего сета, а сил на третий пока ещё нет...
    Жалко её мужа) она так кричит на него. после такого обидного поражения, я б на его месте боялся с ней пару часиков на едине оставаться - ещё и 3,14здюлей можно выхватить
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 11:52
    +6
    Бондаренко во втором сете начудила по полной программе и вместо того,что бы легко победить в двух сетах,просто подарила игру
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 21.01.2020 12:01
    +6
    Дотянула до третьего сета, а сил на третий пока ещё нет...
    Жалко её мужа) она так кричит на него. после такого обидного поражения, я б на его месте боялся с ней пару часиков на едине оставаться - ещё и 3,14здюлей можно выхватить
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 11:52
    +6
    Бондаренко во втором сете начудила по полной программе и вместо того,что бы легко победить в двух сетах,просто подарила игру
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности