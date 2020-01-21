Украинский нападающий может перейти в иранский чемпионат

Украинский форвард Мирослав Славов, ранее выступавший за «Ригу», может продолжить карьеру в Иране.

Клуб «Шахр Ходру» (ранее называвшийся «Падидех Машхад»), проявляет интерес к 29-летнему футболисту. Команда идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Ирана с 29 очками. Сообщается, что украинский футболист должен пройти медосмотр и вскоре подписать контракт с клубом.

В 2019 году Славов в составе «Риги» стал чемпионом Латвии. Он провел 9 матчей и забил 3 гола. Мирослав является двоюродным братом украинской теннисистки Марты Костюк.

В Иране ранее выступали форвард Владимир Приемов и защитник Алексей Полянский. Он защищали цвета клуба «Персеполис».