Украинский нападающий может перейти в иранский чемпионат

Клуб «Шахр Ходру» проявляет интерес к 29-летнему Мирославу Славову

  • 21.01.2020 12:39
  • 2052 просмотра
  • 3 комментария
Украинский нападающий может перейти в иранский чемпионат
© ФК Шахр Ходру. Мирослав Славов

Украинский форвард Мирослав Славов, ранее выступавший за «Ригу», может продолжить карьеру в Иране. 

Клуб «Шахр Ходру» (ранее называвшийся «Падидех Машхад»), проявляет интерес к 29-летнему футболисту. Команда идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Ирана с 29 очками. Сообщается, что украинский футболист должен пройти медосмотр и вскоре подписать контракт с клубом.

В 2019 году Славов в составе «Риги» стал чемпионом Латвии. Он провел 9 матчей и забил 3 гола. Мирослав является двоюродным братом украинской теннисистки Марты Костюк.

В Иране ранее выступали форвард Владимир Приемов и защитник Алексей Полянский. Он защищали цвета клуба «Персеполис». 

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(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 13:53
    0
    zac1310, 21.01.2020 13:46
    Ага, капитаном
    а чо нет, самый красивый в сборной будет
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 21.01.2020 13:46
    0
    Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 12:52
    в сборную?!!!!
    Ага, капитаном
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 12:52
    0
    в сборную?!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 13:53
    0
    zac1310, 21.01.2020 13:46
    Ага, капитаном
    а чо нет, самый красивый в сборной будет
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 21.01.2020 13:46
    0
    Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 12:52
    в сборную?!!!!
    Ага, капитаном
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 12:52
    0
    в сборную?!!!!
    Ссылка
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