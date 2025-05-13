Экс-игрок Милана возвращается в футбол. Теперь как функционер в Иране

49-летний нидерландский специалист Кларенс Зеедорф выбрал необычное место работы.

Звездный в прошлом футболист «Милана» и сборной Нидерландов стал спортивным директором иранского клуба «Эстеглал».

Зеедорф уже озвучил свои планы на новой должности и пообещал пригласить на должность главного тренера своего друга Франка де Бура.

Кроме этого, новый функционер не исключает, что в клубе появятся и еще несколько нидерландских футболистов.

Руководство клуба «Эстеглал» удовлетворено амбициозными планами Зеедорфа.

«Эстеглал» – девятикратный чемпион Ирана, но в этом сезоне команда идет лишь восьмой.