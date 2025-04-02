Вместо тюрьмы – нашел клуб. Экс-лидер Монако продолжит карьеру в Иране
Висам Бен Йеддер перешел в «Сепахан»
Бывший игрок сборной Франции и «Монако» Виссам Бен Йеддер официально перебрался в иранский клуб «Сепахан».
Обе стороны заключили контракт продолжительностью до лета 2026 года. Информация о зарплате игрока отсутствует.
Последним коллективом нападающего было «Монако», за которое Виссам отыграл пять лет и стал одним из топ-бомбардиров команды. На счету футболиста 201 поединок за «монегасков», а также 118 голов и 31 ассист.
Напомним, что Бен Йеддер попрощался с «Монако» и был отстранен от футбола из-за сексуального насилия.
Вместо тюрьмы – нашел клуб. Экс-лидер Монако продолжит карьеру в Иране
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