Вместо тюрьмы – нашел клуб. Экс-лидер Монако продолжит карьеру в Иране

Бывший игрок сборной Франции и «Монако» Виссам Бен Йеддер официально перебрался в иранский клуб «Сепахан».

Обе стороны заключили контракт продолжительностью до лета 2026 года. Информация о зарплате игрока отсутствует.

Последним коллективом нападающего было «Монако», за которое Виссам отыграл пять лет и стал одним из топ-бомбардиров команды. На счету футболиста 201 поединок за «монегасков», а также 118 голов и 31 ассист.

Напомним, что Бен Йеддер попрощался с «Монако» и был отстранен от футбола из-за сексуального насилия.

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