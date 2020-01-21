Зинченко провел полный матч против Шеффилд Юнайтед, Ман Сити победил

В 24-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.

Александр Зинченко вернулся в основу «Сити» и провел на поле все 90 минут. От WhoScored он получил оценку 6,7 балла.

Украинец нанес 1 удар по воротам (мимо), совершил 60 касаний к мячу, сделал 33 точные передачи (83%), был раз обыгран, однажды выиграл верховой мяч (33%), совершил неудачный отбор, дважды вынес мяч, совершил 2 перехвата и 1 раз сфолил.

«Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 0:1

Гол: 0:1 – 73 Агуэро.

«Шеффилд Юнайтед» – Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем (Робинсон, 78), Болдок, Флек, Норвуд, Бешич (Ландстрем, 78), Иган, Шарп (Муссе, 59), Макберни.

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Лапорт (Эрик Гарсия, 78), Уокер, Отаменди, Зинченко, де Брюйне, Фернандиньо, Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг (Бернарду Силва, 90), Габриэл Жезус (Агуэро, 67).

Предупреждения: Бешич (13), Норвуд (24), Флек (43), Фернандиньо (45), Родри Эрнандес (53), Агуэро (83), Макберни (84).