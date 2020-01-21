Зинченко провел полный матч против Шеффилд Юнайтед, Ман Сити победил

Команда Пепа Гвардиолы одержала минимальную победу

  • 21.01.2020 23:49
  • 1641 просмотр
  • 2 комментария
Зинченко провел полный матч против Шеффилд Юнайтед, Ман Сити победил
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

В 24-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.

Александр Зинченко вернулся в основу «Сити» и провел на поле все 90 минут. От WhoScored он получил оценку 6,7 балла.

Украинец нанес 1 удар по воротам (мимо), совершил 60 касаний к мячу, сделал 33 точные передачи (83%), был раз обыгран, однажды выиграл верховой мяч (33%), совершил неудачный отбор, дважды вынес мяч, совершил 2 перехвата и 1 раз сфолил.

«Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 0:1
Гол: 0:1 – 73 Агуэро.

«Шеффилд Юнайтед» – Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем (Робинсон, 78), Болдок, Флек, Норвуд, Бешич (Ландстрем, 78), Иган, Шарп (Муссе, 59), Макберни.

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Лапорт (Эрик Гарсия, 78), Уокер, Отаменди, Зинченко, де Брюйне, Фернандиньо, Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг (Бернарду Силва, 90), Габриэл Жезус (Агуэро, 67).

Предупреждения: Бешич (13), Норвуд (24), Флек (43), Фернандиньо (45), Родри Эрнандес (53), Агуэро (83), Макберни (84).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 22.01.2020 00:07
    -1
    Зіна грає без креатива, без загострень. Тупо відбиває номер і обороні. Активними діями не відмічається.
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    Rostyslav Karpa
      Rostyslav Karpa, 21.01.2020 23:55
    -1
    Матч не бачив але судячи по оцінці він пройшов не дуже для зіни
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