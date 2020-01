Зинченко вернулся в основу Манчестер Сити. Но может сыграть не в обороне

Сегодня в 21:30 «Манчестер Сити» в рамках АПЛ проведет выездной матч против «Шеффилд Юнайтед».

Украинский игрок Александр Зинченко возвращается в основной состав команды. При этом схема показывает, что Зинченко будет играть в центре поля, а не слева в обороне.

Вчера стало известно о травме основного левого защитника Бенжамена Менди. Расстановка показывает, что его место займет Аймерик Ляпорт.

Александра не было в заявке с 4-го января.

Tonight's trip to Bramall Lane sees the return of @Laporte! 🙌



XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Laporte, Rodrigo, Zinchenko, De Bruyne, Mahrez, Sterling, G Jesus.



SUBS | Bravo, Gundogan, Aguero, Bernardo, Cancelo, Foden, Garcia.



📋 @HaysWorldwide

🔵 #SHUMCI pic.twitter.com/AkLATqT46K