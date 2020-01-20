Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Второй матч этих команд за месяц, «клинки» попытаются заработать очки в матче с фаворитом

  • 20.01.2020 19:20
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Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Манчестер Сити». Матч состоится 21 января. Начало встречи в 21:30 по Киеву.

Потеряв очки в предыдущем туре в матче с «Кристал Пэлас» (2:2) «Манчестер Сити» прервал серию из трех побед в чемпионате. В то время как «Ливерпуль» продолжил победное шествие и увеличил свое преимущество над «Сити» на 16 очков. Таким образом из борьбы за чемпионство «горожане» перестраиваются на соперничество за вторую строчку. Здесь в конкурентах «Лестер», отстающий на три балла. 

Большое отставание от «Ливерпуля» должно снять груз ответственности с игроков «Ман Сити», которые теперь все внимание должны переключать на другие турниры, особняком из которых стоит Лига чемпионов.

В декабре «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» уже встречались, тогда «горожане» одержали уверенную победу на «Этихаде» (2:0). 

У «Шеффилда» сейчас тяжелый календарь. Последние соперники команды - «Ман Сити», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Арсенал» и теперь снова «Сити». И если «горожанам» и «красным» «Шеффилд» проиграл, то у «Вест Хэма» выиграл, а с «Арсеналом» сыграл вничью. Команда Криса Уайлдера неуступчивая и достойно справляется с трудностями. На своем поле «Шеффилд Юнайтед» точно даст бой «Манчестер Сити».

Ориентировочные составы:

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Стивенс, Муссе, Макберни,

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Анхелино, Де Брюйне, Родри, Фоден, Марез, Жезус, Бернарду Силва.

21 января, вторник
 
«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»
Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн». Начало - в 21:30
Прямая трансляция на телеканале Sky Sports
Прогноз Sport.ua — 0:2

 

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Источник — Sport.ua

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