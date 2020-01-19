Шевченко посетит матч Милан — Удинезе

Компанию главному тренеру сборной Украины составит Мауро Тассотти

  • 19.01.2020 12:47
  • 210 просмотров
  • 1 комментарий
Шевченко посетит матч Милан — Удинезе
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч 20-го тура Серии А «Милан» — «Удинезе», который состоится в воскресенье, 19-го января.

Компанию украинскому специалисту составит его ассистент и экс-игрок «Милана» Мауро Тассотти.

После 19-ти сыгранных туров «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 25 очков.

Поединок «Милан» — «Удинезе» начнется в 13:30 по киевскому времени.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 13:05
    0
    Шевченко может летом возглавить Милан
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 13:05
    0
    Шевченко может летом возглавить Милан
    Ссылка
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