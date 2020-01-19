Шевченко посетит матч Милан — Удинезе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч 20-го тура Серии А «Милан» — «Удинезе», который состоится в воскресенье, 19-го января.
Компанию украинскому специалисту составит его ассистент и экс-игрок «Милана» Мауро Тассотти.
После 19-ти сыгранных туров «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 25 очков.
Поединок «Милан» — «Удинезе» начнется в 13:30 по киевскому времени.
Shevchenko and Tassotti will be at San Siro for Milan-Udinese pic.twitter.com/FF0Fipmzjj— Milan Eye (@MilanEye) January 19, 2020
Источник — Twitter
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