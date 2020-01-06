120 млн на ветер: Дембеле нечего делать в Барселоне

Sport.ua - об одной из худших сделок в истории

  • 06.01.2020 14:45
  • 2153 просмотра
  • 7 комментариев
120 млн на ветер: Дембеле нечего делать в Барселоне
© ФК Барселона. Усман Дембеле

«Поспешишь - людей насмешишь», - гласит пословица.

Но в августе 2017-го президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу был так напуган уходом Неймара в «ПСЖ», что ему было не до народных премудростей.

Дело, на секундочку, пахло его отставкой. Акционеры «Барсы» вовсю собирали подписи, выборы приближались с каждым днем, а с ними и зловещая фигура Жоана Лапорты, который не стеснялся в выражениях относительно конкурентов после того, как те упустили свой второй самый ценный актив после Месси.

В попытках спасти положение Бартомеу вышел на рынок в поисках сопоставимой звезды, но дураков не оказалось. Понимая, что у «Барсы» на кармане нарисовались свободные 200 млн, все без исключения клубы подняли цены на своих форвардов до небес. Где было 30 млн, там стало 60; где 60 - стало 120. Покупать при таком раскладе было максимально глупо, но страх порой толкает людей и не на такое, а Бартомеу дико опасался схватки с Лапортой на выборах.

Собственно, так на «Камп Ноу» и появился парень, за которого в нормальной обстановке «Барса» не потратила бы ни 120, ни даже 50 млн.

***

Усман Дембеле был еще подростком, когда Златан в сердцах назвал «Барселону» «монастырем». Видимо, потому и не обратил внимания.

А ведь в чем-то швед прав: играть за «блаугранас» значит согласиться с целой философией, которой клуб следует уже много лет. Защитники здесь избегают выносов, хавбеки предпочитают короткий пас длинному, а игроки атаки стремятся закатить мяч в ворота - это то, чем каждую неделю восхищаются фанаты.

Но есть и другая часть правил, которую обычный зритель не видит, - дисциплина за пределами поля. Как нетрудно заметить, ключевые проводники каталонской идентичности - Хави, Иньеста, Бускетс, Месси - крайне редко влипают в скандалы и ведут скрытный, почти затворнический образ жизни.

К этому нелегко адаптироваться. Златан, к примеру, так и не привык, что в «Барсе» не принято спорить с тренером и приезжать на базу на спортивной тачке. И потому был вынужден уйти.

У Усмана Дембеле с дисциплиной еще хуже. Он регулярно опаздывает на тренировки, поскольку допоздна играет на приставке, а днем спит; он выбрасывает в мусоропровод полезные продукты от клуба и на камеру ест пасту; он соврал врачам о травме, чтобы поехать в родной Сенегал.

Конечно, «Барса» его за это штрафует. Когда в декабре 2018-го Усман на целых два часа проспал тренировку, с него взыскали 100 тысяч евро. Но проблему решить не удается.

И ведь каталонцы знали, что все так и будет. Когда они сделали предложение «Боруссии» по Дембеле, тот принялся шантажировать клуб, отказался тренироваться, симулировал травмы и так загадил съемный дом, что впоследствии его хозяин отсудил у француза 10 тысяч евро на ремонт. Более чуждого стандартам «Барсы» поведения сложно представить.

***

Проблемы с дисциплиной мешают Дембеле во всем. Он не слушает медиков во время реабилитационного периода - отсюда постоянные рецидивы одной и той же травмы левого бедра.

За два с половиной года в «Барселоне» Усман суммарно пропустил почти 70 матчей из-за повреждений. Француз понимает, что это плохо, но выводы делает совершенно катастрофичные. Так, в августе он соврал врачам, что не чувствует боли в бедре, лишь бы не оставаться лишнюю неделю на базе. Следующее обследование, однако, выявило у него надрыв мышцы. Неудивительно, что за это взбешенные боссы оштрафовали Дембеле на полмиллиона евро.

Травмы вингера достали уже не только руководство, но и его партнеров. «Врачам «Барселоны» и Дембеле следует постараться и найти причину частых рецидивов. Нужно разобраться, почему Усман продолжает травмироваться сразу после восстановления», - раздраженно бросил на пресс-конференции в октябре Луис Суарес.

Артуро Видаль пошел еще дальше и прямо связал травмы Дембеле с его образом жизни: «Ему нужно повзрослеть и лучше готовиться к играм, чтобы избегать повреждений. Он должен осознавать, чего он действительно хочет в жизни, должен знать, где он играет и с кем он играет».

Лионель Месси не говорил ничего, но за него все сказало видео из раздевалки «Барсы» после игры с «Сельтой». В нем аргентинец по-капитански поздравил с победой всех партнеров, кроме одного.

 

 

***

И, знаете, обвинять в этом Лео язык не поворачивается. Усман заслужил такое к себе отношение.

В те редкие дни, когда он не травмирован и готов выйти на поле, играет Дембеле откровенно слабо. В текущем чемпионате у француза всего один забитый мяч и ноль ассистов. Зато имеется удаление за мат в адрес судьи.

Для контекста, Антуан Гризманн уже забил 7 голов и отдал 4 голевых, хотя невооруженным глазом видно, насколько тяжело ему дается адаптация к игровому стилю «Барсы» после работы у Диего Симеоне. Бывший лидер «Атлетико» не тот типаж, который предпочитает Месси на левом крыле. Лео любит, когда там играет дриблер, стягивающий на себя побольше защитников и освобождающий, таким образом, зоны в центре, куда может ворваться аргентинец.

В прошлом в таком ключе действовали Педро, Неймар, Алексис Санчес и многие другие. Сегодня в «Барсе» на это способны Дембеле и юный Ансу Фати, но не Гризманн. Антуан под давлением либо отбрасывает ближнему, либо уходит в центр, где натыкается на Месси и стопорит атаку. Тянуть мяч по бровке - немного не его.

В будущем двум звездам «Барсы» еще предстоит выяснить, как решить эту проблему. Но одно ясно прямо сейчас - если даже неадаптированный, ищущий свое место Гризманн во много раз эффективнее Дембеле, то песенка Усмана спета окончательно.

***

Увы, Дембеле оказался не готов к «Барселоне». Ни на поле, ни за его пределами - нигде. И потому либо уже сейчас, либо летом его ждет аренда, а то и полноценная продажа.

Так будет лучше для всех. В конце концов, парню всего лишь 22 года, и он еще может достичь топ-уровня, если, конечно, перестанет валять дурака и начнет относиться к футболу как к главному занятию в своей жизни. Быть может, Усман еще поймет: одного таланта для успеха не хватит, иначе Хатем Бен-Арфа сейчас стоял бы вровень с Месси.

Ну а самой «Барсе» неплохо бы вспомнить, что, во-первых, скаутинг - это не только просмотр матчей и голов, это еще и оценка человеческих качеств потенциального новичка.

Ну а во-вторых, вовсе необязательно в страшной спешке тратить сотню миллионов на вингера, если за тебя играет Лео. Он и только он гарантирует результаты «Барсы» уже более десяти лет. А кто при этом бегает на левом фланге - вопрос глубоко второстепенный.

Роман СИНЧУК

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.01.2020 15:38
    0
    babovoz, 06.01.2020 15:34
    Круто, получить 100 лимонов баксов (!!!!!!!) и сидеть запасным. Повезло чуваку
    Ну да, а чо, он всех наебал получается.
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 06.01.2020 15:37
    0
    Являюсь болельщиком Реала. При этом искренне рад, что не только в мадридцев есть никому не нужен дорогостоящий вингер (Бейл) но и Дембеле делает гармонию для этих клубов.
    Всё справедливо!
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 06.01.2020 15:34
    0
    Evgene Boykinyuk, 06.01.2020 15:18
    на таком дне каждый из нас мечтает оказаться
    Круто, получить 100 лимонов баксов (!!!!!!!) и сидеть запасным. Повезло чуваку
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.01.2020 15:18
    0
    Shunya|Kh, 06.01.2020 15:14
    і опуститись на дно?
    на таком дне каждый из нас мечтает оказаться
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 06.01.2020 15:14
    0
    OKs100, 06.01.2020 15:05
    Какой смысл ему играть, если он уже заработал около 100 миллионов долларов. Остаётся только тратить их и наслаждаться жизнью.
    і опуститись на дно?
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 06.01.2020 15:07
    0
    + 145 Коутіньо
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 06.01.2020 15:05
    +3
    Какой смысл ему играть, если он уже заработал около 100 миллионов долларов. Остаётся только тратить их и наслаждаться жизнью.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 06.01.2020 15:05
    +3
    Какой смысл ему играть, если он уже заработал около 100 миллионов долларов. Остаётся только тратить их и наслаждаться жизнью.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.01.2020 15:38
    0
    babovoz, 06.01.2020 15:34
    Круто, получить 100 лимонов баксов (!!!!!!!) и сидеть запасным. Повезло чуваку
    Ну да, а чо, он всех наебал получается.
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 06.01.2020 15:37
    0
    Являюсь болельщиком Реала. При этом искренне рад, что не только в мадридцев есть никому не нужен дорогостоящий вингер (Бейл) но и Дембеле делает гармонию для этих клубов.
    Всё справедливо!
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 06.01.2020 15:34
    0
    Evgene Boykinyuk, 06.01.2020 15:18
    на таком дне каждый из нас мечтает оказаться
    Круто, получить 100 лимонов баксов (!!!!!!!) и сидеть запасным. Повезло чуваку
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.01.2020 15:18
    0
    Shunya|Kh, 06.01.2020 15:14
    і опуститись на дно?
    на таком дне каждый из нас мечтает оказаться
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 06.01.2020 15:14
    0
    OKs100, 06.01.2020 15:05
    Какой смысл ему играть, если он уже заработал около 100 миллионов долларов. Остаётся только тратить их и наслаждаться жизнью.
    і опуститись на дно?
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 06.01.2020 15:07
    0
    + 145 Коутіньо
    Ссылка
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