120 млн на ветер: Дембеле нечего делать в Барселоне

«Поспешишь - людей насмешишь», - гласит пословица.

Но в августе 2017-го президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу был так напуган уходом Неймара в «ПСЖ», что ему было не до народных премудростей.

Дело, на секундочку, пахло его отставкой. Акционеры «Барсы» вовсю собирали подписи, выборы приближались с каждым днем, а с ними и зловещая фигура Жоана Лапорты, который не стеснялся в выражениях относительно конкурентов после того, как те упустили свой второй самый ценный актив после Месси.

В попытках спасти положение Бартомеу вышел на рынок в поисках сопоставимой звезды, но дураков не оказалось. Понимая, что у «Барсы» на кармане нарисовались свободные 200 млн, все без исключения клубы подняли цены на своих форвардов до небес. Где было 30 млн, там стало 60; где 60 - стало 120. Покупать при таком раскладе было максимально глупо, но страх порой толкает людей и не на такое, а Бартомеу дико опасался схватки с Лапортой на выборах.

Собственно, так на «Камп Ноу» и появился парень, за которого в нормальной обстановке «Барса» не потратила бы ни 120, ни даже 50 млн.

***

Усман Дембеле был еще подростком, когда Златан в сердцах назвал «Барселону» «монастырем». Видимо, потому и не обратил внимания.

А ведь в чем-то швед прав: играть за «блаугранас» значит согласиться с целой философией, которой клуб следует уже много лет. Защитники здесь избегают выносов, хавбеки предпочитают короткий пас длинному, а игроки атаки стремятся закатить мяч в ворота - это то, чем каждую неделю восхищаются фанаты.

Но есть и другая часть правил, которую обычный зритель не видит, - дисциплина за пределами поля. Как нетрудно заметить, ключевые проводники каталонской идентичности - Хави, Иньеста, Бускетс, Месси - крайне редко влипают в скандалы и ведут скрытный, почти затворнический образ жизни.

К этому нелегко адаптироваться. Златан, к примеру, так и не привык, что в «Барсе» не принято спорить с тренером и приезжать на базу на спортивной тачке. И потому был вынужден уйти.

У Усмана Дембеле с дисциплиной еще хуже. Он регулярно опаздывает на тренировки, поскольку допоздна играет на приставке, а днем спит; он выбрасывает в мусоропровод полезные продукты от клуба и на камеру ест пасту; он соврал врачам о травме, чтобы поехать в родной Сенегал.

Конечно, «Барса» его за это штрафует. Когда в декабре 2018-го Усман на целых два часа проспал тренировку, с него взыскали 100 тысяч евро. Но проблему решить не удается.

И ведь каталонцы знали, что все так и будет. Когда они сделали предложение «Боруссии» по Дембеле, тот принялся шантажировать клуб, отказался тренироваться, симулировал травмы и так загадил съемный дом, что впоследствии его хозяин отсудил у француза 10 тысяч евро на ремонт. Более чуждого стандартам «Барсы» поведения сложно представить.

***

Проблемы с дисциплиной мешают Дембеле во всем. Он не слушает медиков во время реабилитационного периода - отсюда постоянные рецидивы одной и той же травмы левого бедра.

За два с половиной года в «Барселоне» Усман суммарно пропустил почти 70 матчей из-за повреждений. Француз понимает, что это плохо, но выводы делает совершенно катастрофичные. Так, в августе он соврал врачам, что не чувствует боли в бедре, лишь бы не оставаться лишнюю неделю на базе. Следующее обследование, однако, выявило у него надрыв мышцы. Неудивительно, что за это взбешенные боссы оштрафовали Дембеле на полмиллиона евро.

Травмы вингера достали уже не только руководство, но и его партнеров. «Врачам «Барселоны» и Дембеле следует постараться и найти причину частых рецидивов. Нужно разобраться, почему Усман продолжает травмироваться сразу после восстановления», - раздраженно бросил на пресс-конференции в октябре Луис Суарес.

Артуро Видаль пошел еще дальше и прямо связал травмы Дембеле с его образом жизни: «Ему нужно повзрослеть и лучше готовиться к играм, чтобы избегать повреждений. Он должен осознавать, чего он действительно хочет в жизни, должен знать, где он играет и с кем он играет».

Лионель Месси не говорил ничего, но за него все сказало видео из раздевалки «Барсы» после игры с «Сельтой». В нем аргентинец по-капитански поздравил с победой всех партнеров, кроме одного.

